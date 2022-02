Sau khi khóc lóc rồi cãi nhau um sùm trên truyền hình, Hương Giang đá xéo Hà Anh - Xuân Lan chỉ với 3 chữ sâu cay

Tập 2 của chương trình The Next Gentleman – Quý ông Hoàn mỹ vừa chính thức lên sóng với màn loại trừ thí sinh đầy drama. Theo đó, sau khi bị loại cùng lúc 2 thí sinh, Hương Giang đã bật khóc rồi cãi nhau um sùm với Dược Sĩ Tiến.

Hương Giang thậm chí còn kêu gào oán trách rằng: "Sau khi nghe anh giải thích, một lần nữa em khẳng định hôm nay em rất thất vọng. Anh nói team Xuân Lan trả giá, vậy sự trả giá là gì khi 6 thành viên trong đội chị còn nguyên. Cái sai duy nhất của em là em đã đi thành lập 1 đội để bảo vệ cho tiêu chí mà anh luôn luôn ra rả từ họp báo đến casting. Anh đang trả lời cho khán giả thấy anh không bênh vực em, anh đang công tâm với định kiến của khán giả. Anh sợ bị khán giả ném đá à".

Hương Giang tỏ ra cáu gắt, thậm chí là bức xúc đến mức bật khóc khi bị loại mất 2 thí sinh.

Nhưng dù có cố gắng cãi nhau thế nào đi nữa thì Hương Giang vẫn mất 2 thí sinh như thường. Sau khi tập 2 của chương trình The Next Gentleman – Quý ông Hoàn mỹ phát sóng xong, Hương Giang đã đăng bức ảnh chụp cùng 4 thành viên còn lại của đội và viết kèm status oán trách: "OK. Welcome to "The bắt tay". Và cuộc chiến bắt đầu".

Hương Giang tỏ thái độ đối với hành động nắm tay làm hòa của Xuân Lan và Hà Anh.

Cái từ "The bắt tay" mà Hương Giang nhắc đến ở đây chính là ám chỉ Hà Anh - Xuân Lan cố tình chơi chiêu từ kẻ thù đột ngột quay xe làm hòa rồi chung tay "đập" đội Hương Giang.

Trong chương trình, khi chứng kiến cảnh Hà Anh - Xuân Lan bắt tay làm hòa, Hương Giang còn tức giận trách móc: "Phải vỗ tay cho cú bắt tay này, xóa tan hết những mối nghi ngờ trước đây. Xuân Lan và Hà Anh không hiềm khích như lời nói, và cái bắt tay đã đá văng Hương Giang ra chuồng gà".

