Sau khi gọi Noo Phước Thịnh là “chồng yêu", Mai Phương Thúy lại thừa nhận bản thân luôn lựa chọn sai lầm

Mới đây, trên trang cá nhân, Mai Phương Thúy bất ngờ đăng tải dòng trạng thái đầy tâm trạng: "I have been wrong all my life…" (tạm dịch: Tôi đã sai lầm trong suốt cuộc đời này).

Dòng trạng thái tâm trạng của Mai Phương Thúy khiến công chúng tò mò, không biết nàng hậu đang muốn nói tới bản thân mình hay câu chuyện về một người nào đó.

Dòng trạng thái tâm trạng mới nhất của Mai Phương Thúy gây chú ý.

Thực tế, đây cũng không phải lần đầu tiên Mai Phương Thúy chia sẻ những dòng trạng thái đầy tâm trạng. Thỉnh thoảng, nàng hậu cũng đăng tải những trạng thái buồn về chuyện tình yêu khiến dân tình tò mò và suy luận.

Cách đây không lâu Noo Phước Thịnh còn tiết lộ đoạn tin nhắn với Mai Phương Thúy. Trong đó, nàng hậu còn công khai gọi Noo Phước Thịnh tiếng "chồng yêu".

Đáng chú ý là cách đây không lâu, Mai Phương Thúy còn khiến cộng đồng mạng được dịp ghen tị khi gửi tin nhắn cực ngọt ngào cho Noo Phước Thịnh. Cả hai không chỉ xưng hô đầy ngọt ngào là "vợ - chồng yêu" mà còn khẳng định không muốn làm nhau buồn dù chỉ một chút.