Sau khi gặp một người "quen mà lạ" trong cuộc họp lớp, trở về nhà nhìn chồng mà tôi chỉ biết thở dài ngao ngán

Xin chào Hướng Dương,

Tôi mới tham gia họp lớp đại học vào tuần trước chị ạ. Nhưng sau khi về nhà, tôi luôn trong trạng thái 'chán chồng'. Chồng tôi ấy à, to béo, bụng phệ, một tháng đi nhậu vài lần, cà phê cà pháo, bạn bè triền miên. Chỉ có điều, lương hàng tháng anh ấy đều đưa hết cho vợ, chỉ giữ lại 2 triệu tiêu vặt. Khi nào đi nhậu, anh lại xin vợ thêm tiền.

Vốn dĩ cuộc sống của tôi cũng chẳng có gì thay đổi đâu. Tôi cũng tạm hài lòng về cuộc sống của mình hiện tại. Cho đến khi tham gia họp lớp đại học vào tuần trước, tôi mới bắt đầu thay đổi suy nghĩ.



Chẳng là tại buổi họp lớp, tôi gặp lại một người bạn quen. Khi anh ấy bước vào, tôi lặng người đi. Cách đây 10 năm, anh ấy chẳng có tiền đồ gì, chỉ là một sinh viên nghèo, phải đi làm thêm kiếm tiền trang trải sinh hoạt. Nhưng bây giờ, anh ấy đã là Giám đốc kinh doanh một công ty lớn, có nhà cửa sang trọng, đi xe ô tô vài tỷ. Bữa tiệc trị giá 120 triệu hôm đó cũng do một tay anh ấy chi trả.

Quan trọng hơn, đó là người đàn ông đã từng tỏ tình với tôi chị ạ. Anh ấy từng ngỏ lời yêu và mong tôi bên cạnh anh ấy lúc mới bắt đầu lập nghiệp. Nhưng tôi đã từ chối. Giờ thấy anh ấy thành đạt, tự dưng tôi cảm thấy hối hận quá.

Đã thế, chồng tôi ở nhà sung sướng nên cơ thể xồ xề, chẳng phong độ như người cũ càng khiến tôi thất vọng. Tôi biết mình không nên so sánh chồng với người khác, nhưng thú thật, tôi chán nản quá. Có cách nào lấy lại tinh thần, vượt qua nỗi "chán chồng" không Hướng Dương? (thumy...@gmai.com)

Hướng Dương tư vấn

Chào bạn,

Sống với nhau một thời gian, đôi khi giữa vợ chồng sẽ xảy ra những mâu thuẫn, kéo theo đó là tâm lí "chán lẫn nhau". Nhưng bạn ạ, nếu cả hai luôn cùng nhau vun vén hạnh phúc gia đình, tôn trọng và yêu thương nhau thì mọi chuyện chỉ là thử thách để cả hai cảm nhận sự quan trọng của đối phương mà thôi.

Bạn đừng bao giờ so sánh chồng mình với bất cứ ai, kể cả người cũ hay bạn bè, đồng nghiệp, người quen. Mỗi người là một cá thể riêng biệt, có những suy nghĩ, hành động và tâm hồn và lựa chọn cách sống khác nhau. Mọi sự so sánh đều là khập khiễng. Có thể bạn nhìn thấy bề ngoài người cũ quá hoàn hảo nhưng những mặt khác bạn có biết? Phải chung sống với nhau lâu dài mới có thể hiểu đối phương. Vì thế, Hướng Dương mong bạn hãy nhìn vào những điểm tốt của chồng và trân trọng những điều đó. Hãy nhớ đến lý do bạn chấp nhận làm vợ anh ấy. Hãy nhớ đến những gì anh ấy đã làm cho bạn và gia đình. Khi đó, bạn sẽ dễ dàng vượt qua sự ám ảnh, thất vọng.

Bên cạnh đó, bạn nên khuyên chồng giảm nhậu nhẹt, thay vào đó là thường xuyên tập thể dục nâng cao sức khỏe. Đi bộ mỗi sáng sớm, cùng nhau tận hưởng bình minh và không khí trong lành, về nhà nhâm nhi tách cà phê, trò chuyện với nhau là một ý tưởng tuyệt vời. Khi cả hai cùng nhau thực hiện và tận hưởng một điều gì đó ý nghĩa, chắc chắn ngọn lửa hạnh phúc sẽ bùng cháy lại.

Điều quan trọng nhất chính là tư tưởng của bạn. Hãy trân trọng hiện tại, đừng "đứng núi này trông núi nọ", đừng so sánh, đừng chấp nhặt và soi mói chồng. Hãy nhìn vào những điểm tốt và cùng nhau tạo ra những kỉ niệm đẹp, cùng vun vén gia đình. Khi đó, bạn sẽ thấy mình hạnh phúc, may mắn và thoải mái mà thôi.

Chúc gia đình bạn an yên.

Hướng Dương.