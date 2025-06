Ngày 9/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đơn vị kịp thời ngăn chặn một vụ bắt cóc, tống tiền do các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng thực hiện.

Theo hồ sơ công an, ngày 2/6, chị N. A.M. (22 tuổi) ngụ TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai nhận được cuộc gọi điện thoại từ số lạ yêu cầu kết bạn qua mạng xã hội (Zalo). Sau khi kết bạn, chị M. nhận được cuộc gọi Video quay mặt một người đàn ông (chưa rõ lai lịch) bị còng tay, làm việc với những người mặc quân phục Công an, bên cạnh có một thùng hàng chứa tiền và một số bịch nilon nhỏ (đối tượng nói là ma túy) đang vận chuyển đến giao cho M.

Đối tượng cho biết, hiện vụ việc đang bị Cơ quan CSĐT Công an TP. Hà Nội điều tra, cho thấy có liên quan đến chị M, đồng thời yêu cầu chị M chuyển 725 triệu đồng để được bỏ qua, nếu không sẽ bị cơ quan công an bắt giữ, nếu trường hợp không liên quan đến vụ án trên thì sẽ được trả lại số tiền trên.

Do quá hoảng sợ, nên chị M. chuyển 725 triệu đồng cho các đối tượng vào số tài khoản mà chúng cung cấp. Không dừng lại, bọn lừa đảo tiếp tục yêu cầu chị M chuyển thêm 300 triệu đồng vì mới bắt thêm một đối tượng, qua đó đối tượng đã khai nhận chị M có tham gia, do hoảng sợ, chị M tiếp tục chuyển thêm 87 triệu đồng.

Đến ngày 4/6, chúng hứa sẽ trả lại 725 triệu đồng, khi chị M. lên TP. Hồ Chí Minh để nhận lại tiền thì các đối tượng gọi điện báo đang gặp nguy hiểm vì các đối tượng trong vụ án đang truy lùng, yêu cầu rút sim điện thoại và xóa các ứng dụng trên nền tảng Zalo, Messenger, đồng thời giữ liên lạc qua phần mềm Zoom, ghé vào một khách sạn bất kỳ để lẩn trốn.

Nghe vậy nên M. đã làm theo, vào thuê phòng khách sạn thì các đối tượng yêu cầu cung cấp thông tin đăng nhập Zalo, Facebook để chúng nắm. Sau khi đăng nhập thành công, chúng đã tạo ra một màn kịch với bà V.A. (58 tuổi, là mẹ của M.) thông báo con bà đang bị bắt cóc, yêu cầu phải chuyển 300 triệu đồng nếu không chúng sẽ bán chị M. ra nước ngoài.

Sau đó bà V.A. đến cơ quan công an trình báo. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai xác định M. đang ở trong một phòng khách sạn ở phường 3, quận 3, TP. Hồ Chí Minh. Qua làm việc và giải thích, chị M. mới biết mình bị lừa.

Qua đây Công an tỉnh Đồng Nai đề nghị người dân hết sức cảnh giác, cơ quan công an tuyệt đối không làm việc với công dân qua điện thoại, đặc biệt là các nội dung liên quan đến điều tra, truy tố, hoặc yêu cầu chuyển tiền, cung cấp thông tin cá nhân, số tài khoản, hay chuyển tiền qua điện thoại. Mọi hoạt động điều tra, làm việc liên quan đến các vụ án hình sự đều được thực hiện trực tiếp tại trụ sở, có giấy mời, giấy triệu tập với nội dung làm việc rõ ràng theo đúng quy định của pháp luật. Người dân tuyệt đối không làm theo yêu cầu từ các cuộc gọi lạ tự xưng là Công an, Viện kiểm sát hoặc cơ quan nhà nước. Khi nhận được các cuộc gọi có dấu hiệu đáng ngờ, cần bình tĩnh, ngắt máy ngay và thông báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, hỗ trợ.