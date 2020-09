Sau khi bị ném đá tơi tả ở "King of Rap", Á hậu Kiều Loan xuất hiện với hình ảnh "o ép" vòng 1, tự tin bắn rap không cần nhạc trong talkshow

Sau khi tập đầu tiên của Talkshow Series Hoa hậu Việt Nam 2020 vừa lên sóng, chương trình đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ phía khán giả. Với chủ đề "Có nên thi Hoa hậu?", dàn khách mời như Đỗ Mỹ Linh, Lương Thùy Linh, Phạm Kim Dung và host Hương Giang đã giúp người xem hiểu rõ hơn về danh hiệu Hoa hậu cũng như những lợi ích khi tham gia cuộc thi. Tiếp nối là tập 2 với sự tham gia của dàn hậu trẻ: Hoa hậu Tiểu Vy, Á hậu Phương Nga, Á hậu Kiều Loan cùng sự dẫn dắt của host Huy Cung. Các khách mời sẽ cùng nhau tìm ra lời giải đáp cho chủ đề tiếp theo: "Đi qua dịch bằng cách nào?".



Trong tập phát sóng sắp tới, các Hoa Á hậu đều chia sẻ và đồng cảm khi cuộc sống cũng như công việc bị ảnh hưởng bởi bệnh dịch Covid-19. Tuy nhiên luôn giữ vững tinh thần tích cực, Tiểu Vy lại tận dụng thời gian này để quây quần bên gia đình và làm nhiều điều ý nghĩa. Cô cho biết mình về quê còn tốn tiền hơn khi ở Sài Gòn vì mỗi ngày đều đi chợ và mua rất nhiều đồ ăn để nấu cho cả đại gia đình. Cũng như đàn em của mình, Phương Nga vẫn ở nhà và phụ gia đình chăm lo chuyện nhà cửa. Cô tiết lộ rằng cũng trong đợt dịch này, nhà của cô và nhà Bình An lại vô tình chuyển về gần nhau hơn và cả hai cũng thường xuyên hâm nóng tình cảm khi bạn trai vẫn hay mua đồ sang thăm cô.

Trong khi đó Kiều Loan phải ở lại Sài Gòn một mình. Nàng Á hậu cho biết lý do 1 phần để hạn chế di chuyển 1 phần để chuẩn bị cho những phần thi sắp tới tại King Of Rap. Khoảng thời gian này, cô nàng đã nhận không ít những ý kiến trái chiều về mình sau khi thử sức tại King of Rap. Cô chia sẻ rằng mình cũng gặp nhiều khó khăn khi phải cân bằng giữa hình ảnh của một nàng Hậu và đam mê của mình. Trong tập phát sóng sắp tới, Kiều Loan cũng không ngần ngại dành tặng cho mọi người một đoạn rap ngắn bằng tiếng Anh với thông điệp phòng chống bệnh dịch Covid-19. Với lợi thế về ngoại ngữ, cô nàng cũng từng được nhiều vị BGK đánh giá cao tại các cuộc thi âm nhạc.

Á hậu Kiều Loan tự tin khoe vòng 1 nảy nở.

Kiều Loan bắn rap không cần nhạc

Tiếp tục theo dõi những câu chuyện thú vị khác sẽ được tiết lộ trong tập 2 của Talkshow Series Hoa Hậu Việt Nam 2020 vào lúc 20h00 tối thứ 6 ngày 4/9 trên: Youtube Sen Vàng TV, Pops; Fanpage: Hoa Hậu Việt Nam...