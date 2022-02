Sau khi bị Đàm Vĩnh Hưng hủy diễn, Lệ Quyên lại dính dớp huỷ luôn show ở Đà Lạt, vận xui gì thế này?

Ban tổ chức chương trình The Show Vietnam - QUYÊN'S CONCERT vừa thông báo hủy bỏ đêm diễn 5/3 ở Đà Lạt với lý do tình hình dịch COVID-19 tại tỉnh Lâm Đồng đang có diễn biến phức tạp trở lại.

QUYÊN'S CONCERT là đêm nhạc của Lệ Quyên, có sự góp mặt của các khách mời Bằng Kiều - Lân Nhã - Wowy. Trong văn bản gửi đến truyền thông, ban tổ chức đêm diễn cho biết:

"Thực hiện văn bản số 1126/UBND-VX3 ngày 24/2/2022 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc tăng cường triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh, trước tình hình mắc bệnh Covid-19 của người dân trên địa bàn tỉnh ngày càng tăng cao, Sở Văn hóa - Thể thao và Du ịch Lâm Đồng đã gửi công văn đề nghị The Show Vietnam lựa chọn thời điểm khác để tổ chức chương trình".

"Chúng tôi thấu hiểu việc tạm hoãn này sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến kế hoạch cũng như lịch trình, chi phí của quý khán giả. Và mọi công tác chuẩn bị của The Show Vietnam cho đêm diễn đều đã được thực thi. Tuy nhiên, để chấp hành công tác phòng chống dịch chung và đảm bảo an toàn sức khoẻ cho cộng đồng, The Show Vietnam thực sự lấy làm tiếc và chân thành xin lỗi về sự việc khách quan này. Đối với Quý khán giả đã đặt vé thành công cho đêm diễn, The Show Vietnam sẽ thông tin trực tiếp qua điện thoại và xác nhận chính sách hỗ trợ công tác khắc phục thỏa đáng sự việc này trong thời gian sớm nhất".

Trước khi có thông báo hủy show, Lệ Quyên cũng đón nhận tin không vui từ phía Đàm Vĩnh Hưng. Ban đầu, Đàm Vĩnh Hưng nhận lời hát trong show của Lệ Quyên, sau đó Đàm Vĩnh Hưng xin rút để tự tổ chức 1 show khác cũng trong khuôn khổ chương trình The Show Vietnam. Sau đó thì Bằng Kiều mới được bổ sung vào danh sách ca sĩ thay cho Đàm Vĩnh Hưng

Chẳng biết Lệ Quyên đã làm gì mà vận xui cứ liên tục kéo đến thế này?

https://afamily.vn/sau-khi-bi-dam-vinh-hung-huy-dien-le-quyen-lai-dinh-dop-huy-luon-show-o-da-lat-van-xui-gi-the-nay-20220224215320298.chn