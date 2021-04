Sau ITZY, tới lượt TWICE bị JYP đối xử tệ bạc: Lơ đẹp sự an toàn của các nữ idol để fan chen lấn xô đẩy khiến ai cũng mệt bơ phờ

Chiều 23/4, TWICE trở về Seoul sau nhiều ngày ở đảo Jeju để quay MV mới. Được biết 9 cô gái vàng nhà JYP sẽ chính thức comeback vào tháng 6 tới đây sau khi ITZY kết thúc quảng bá.

Ngay từ khi xuất hiện ở sân bay, các cô gái nhà JYP nhanh chóng nhận được sự chú ý của khán giả cũng như giới truyền thông. Điều đáng nói là trong lần lộ diện này, JYP không cho quản lý lẫn vệ sĩ theo cùng khiến TWICE phải rất khó khăn mới có thể thoát được vòng vây của fan lẫn cánh phóng viên.

TWICE luống cuống ở sân bay vì không được JYP điều phối quản lý đến hỗ trợ.

Fan chen lấn xô đẩy lúc TWICE xuất hiện

Việc JYP ngó lơ sự an toàn của TWICE, chưa kể là Hàn Quốc đang trong thời điểm giãn cách xã hội do dịch bệnh khiến nhiều fan không khỏi lo lắng cho TWICE, cũng như bày tỏ sự tức giận đối với công ty chủ quản này ngày càng tệ hại.

Trước đó 1 ngày, JYP cũng hứng chịu nhiều lời chỉ trích khi để ITZY đi quay show Knowing Brother nhưng váy áo của các cô gái thì nhăn nhúm, không được ủi thẳng thớm. Bên cạnh đó, cách phối áo của Yeji và Ryujin khiến cả 2 trông luộm thuộm hơn hẳn.

JYP khiến fan tức giận khi để ITZY đi quay show nhưng trang phục thì nhăn nhúm.

Hiện tại, người hâm mộ đang không khỏi tức giận, đồng thời yêu cầu JYP phải có biện pháp bảo vệ, quan tâm TWICE, ITZY bởi các cô gái chính là nguồn thu nhập chính của JYP.