Sau hành động phản cảm của Meghan, Nữ hoàng Anh có động thái mới khiến cháu dâu tức nghẹn họng

Vào ngày 18/11 vừa qua, Meghan Markle đã xuất hiện trong một chương trình truyền hình ở Mỹ với người dẫn là Ellen Degeneres, bạn bè thân thiết của cô. Trong chương trình Ellen show, Meghan đã thực hiện một loạt hành động gây cười nhưng bị người hâm mộ hoàng gia chỉ trích là phản cảm, bôi nhọ hình ảnh và danh tiếng của hoàng tộc.

Theo truyền thông Anh, Nữ hoàng Elizabeth II đang phải đối mặt với áp lực rất lớn khi dư luận đang yêu cầu hoàng gia xóa bỏ tước hiệu của Hoàng tử Harry và Meghan sau khi chương trình trên phát sóng. Tuy nhiên, cho đến nay hoàng gia lẫn Nữ hoàng Anh đều giữ im lặng, không phản hồi về chương trình tai tiếng của Meghan.

Hình ảnh phản cảm của Meghan trên sóng truyền hình.

Mặc dù vậy, Nữ hoàng Anh đã có động thái mới cho thấy nhà Sussex chẳng còn vị trí nào trong gia đình hoàng gia, mọi hoạt động ồn ào của cặp đôi chẳng ảnh hưởng gì đến họ cả. Cụ thể, Nữ hoàng Anh dự kiến sẽ tham dự lễ rửa tội chung vào cuối tuần này. Đây là buổi lễ rửa tội cho các con của Công chúa Eugenie và Zara Tindall, họ đều là cháu gái của Nữ hoàng Anh.

Nữ hoàng Anh trong thời gian gần đây đã phải hủy bỏ một loạt sự kiện quan trọng như hội nghị thượng đỉnh về khí hậu COP26 hay lễ tưởng niệm vào cuối tuần trước do vấn đề về sức khỏe. Tuy nhiên, một nguồn tin tiết lộ với The Sun rằng Nữ hoàng sẽ tham dự lễ rửa tội của hai chắt diễn ra tại Nhà nguyện All Saints ở Berkshire. Người đứng đầu hoàng gia sẽ tham khảo ý kiến của bác sĩ riêng trước khi tham dự buổi lễ này. Bên cạnh đó, Hoàng tử William và Công nương Kate cũng có thể sẽ góp mặt tại buổi lễ.

Nữ hoàng Anh dự kiến tham dự lễ rửa tội của 2 chắt.

Một nguồn tin thân cận hoàng gia cho hay: "Bệ hạ rất muốn có mặt ở đó vì bà biết sự hiện diện của mình có ý nghĩa thế nào đối với các cháu gái và chắt của bà. Đây là một cuộc gặp mặt gia đình ấm áp và là thời điểm để ăn mừng vào dịp cuối năm. Nữ hoàng cũng muốn góp mặt vào buổi lễ này sau khi phải bỏ lỡ một loạt các sự kiện quan trọng".

Thông tin này chắc chắn sẽ khiến nhà Sussex tức nghẹn họng khi trước đó cặp đôi nhiều lần đánh tiếng trên truyền thông muốn đưa con gái Lilibet về hoàng gia để làm lễ rửa tội trước sự chứng kiến của Nữ hoàng. Tuy nhiên, mong ước này của cặp đôi cho đến nay vẫn chưa nhận được sự chấp thuận của bà.

Cũng theo một nguồn tin thân cận hoàng gia, Nữ hoàng Anh được cho là dự định sẽ để vợ chồng Công nương Kate đứng ra chủ trì lễ Giáng sinh thường niên của gia đình hoàng gia vào cuối năm nay nếu như sức khỏe của bà không ổn định. Trong lễ tưởng niệm vừa qua, Công nương Kate cũng được giao phó đứng ở vị trí thay cho Nữ hoàng Anh trên ban công đã cho thấy sự tín nhiệm và tin tưởng của người đứng đầu hoàng gia dành cho cháu dâu.

Vợ chồng Công nương Kate trong sự kiện tối ngày 18/11.

Rõ ràng việc nhà Cambridge ngày càng nhận được sự ủng hộ của Nữ hoàng và gia đình hoàng gia càng là cái gai trong mắt nhà Sussex. Trong thời gian gần đây, vợ chồng Hoàng tử William - Kate cũng được khen ngợi là đẳng cấp và tinh tế hơn nhà Sussex tại các sự kiện quan trọng.

Nguồn: Mirror