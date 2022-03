Sau giãn cách, tôi có thêm người anh em thân thiết mang tên "shipper Laz"

Trong không khí nô nức đón chào Sinh nhật thế kỷ của nền tảng TMĐT "quốc dân" Lazada, rất nhiều người đã cùng chia sẻ kỉ niệm, chuyện cũ đáng nhớ xung quanh việc mua, bán đã thành thói quen hàng ngày. Giữa hàng nghìn câu chuyện ấy, không ít câu chuyện xuất hiện hai điểm chung bất ngờ, đó là người anh em thân thiết mang tên shipper Laz và những món quà tinh thần sau một thập kỉ gắn bó.



Tôi có thêm một người anh khác cha khác cả mẹ mang tên shipper

Điểm chung lớn nhất của đa số khách hàng chia sẻ trong cuộc thi chính là sự xuất hiện của một người trong danh bạ mà tần suất gọi có khi hơn cả vợ, người yêu. Không ai khác, chính là shipper của Lazada, hay còn mang bí danh khác như "Anh Lzd", "Shipper cute", "bác shipper đẹp trai", "chị Mai Laz"...tuỳ theo phong cách đặt tên của từng thuê bao. Những cuộc gọi với người quen này xuề xoà, vui vẻ và đầy quan tâm tựa ruột thịt trong nhà: "Alo, Tín hả? Anh thấy em đi vắng, anh lại để gửi nhà bác Năm nhé", "Bác Ngọc ơi, cái thùng này nặng lắm, bác mở cửa rồi cháu bê vào cho".

Anh Nguyễn Tấn Tín ngụ quận 5 cũng đã đăng tải trong cuộc thi ảnh "10 năm đáng nhớ cùng Lazada" một khoảnh khắc đầy ý nghĩa về anh shipper trong bộ đồ chống dịch cần mẫn phân loại hàng cho người dân ở khu phong toả. Theo anh Tín, bạn shipper này gần như có mặt hàng ngày với xe hàng đầy ắp. Dẫu luôn đeo khẩu trang, nhưng bà con trong khu vực ai cũng nhận thấy nét cười trên mắt khi món đồ trao đi, đổi về một lời cảm ơn chân thành từ mọi người. Không riêng gì anh shipper phụ trách địa bàn nói trên, hàng triệu shipper, bất kể độ tuổi, giới tính đã không quản tăng ca, làm 24/7 với mục tiêu hàng đầu giúp bà con duy trì cuộc sống đầy đủ để lạc quan chống dịch.

Nhân duyên không chỉ giữa người với người, mà còn giữa mình và Laz

10 năm nhìn lại, nhiều khách hàng đã dùng chữ "duyên nợ" để nói về sự gặp gỡ và gắn kết với nền tảng này. Đỗ Thị Xuyến chia sẻ rằng mình đã bén duyên với Lazada từ thời sinh viên, khi chi tiêu vẫn còn hạt dẻ và ưu tiên các sản phẩm đủ 3 tiêu chí ngon - rẻ - thích. Đến giờ, túi tiền rủng rỉnh hơn, nhu cầu về chất lượng cũng cao hơn thì Lazada vẫn là nơi mua sắm yêu thích của cô nàng. Thương đến thế nên Xuyến dùng nickname Laz để gọi chiếc app gắn chặt với điện thoại suốt nhiều năm liền.

Còn Nông Phương Hồng thì thật sự là "người bạn chung thuỷ" khi đã đồng hành cùng Lazada từ những ngày đầu sàn TMĐT xuất hiện tại Việt Nam. Cô nàng nhớ rõ từng lần đầu tiên đáng nhớ, từ việc tập mua hàng đến những mùa Lễ hội mua sắm thâu đêm săn sale. Lazada còn giúp Hồng trao gửi yêu thương với gia đình thông qua những món quà vừa tốt, vừa hợp túi tiền lại còn có thể giúp bạn trao tận tay khi bạn ở xa. Với Lazada, vui có buồn cũng có nhưng ai mà chẳng quý người bạn luôn nỗ lực thay đổi để trải nghiệm cùng nhau tốt nhất, nhỉ!

Từ xa hóa gần, từ người dưng thành "anh em" hay từ Lazada thành Laz một cách thân quen… tất cả là những kỷ niệm đẹp mà Lazada vinh dự được có mặt và đồng hành cùng bạn trong suốt 10 năm qua. Mỗi kỷ niệm ấy là động lực để mỗi ngày trôi qua, Lazada lại tiếp tục cải tiến, tiếp tục phát triển để mang đến cho người tiêu dùng Việt những trải nghiệm mua sắm kết hợp giải trí tốt nhất, vui nhất và an toàn nhất.

Vì vậy, đừng ngại ngần mà hãy cho Lazada được lắng nghe và tri ân những kỉ niệm cùng Lazada trong suốt 10 năm đáng nhớ vừa qua. Hãy đăng tải đoạn kí ức ấy tại website chính thức của cuộc thi https://10namdangnho.vn/ và sở hữu cho mình cơ hội chiến thắng những phần quà giá trị cùng hàng nghìn các voucher để săn sale Lễ hội mua sắm "Sinh Nhật Thế Kỷ" diễn ra vào ba ngày 27,28 và 29/3 sắp tới.

Thể lệ tham gia đơn giản, gồm 4 bước có thể thao tác trong vòng vài phút trên điện thoại, bao gồm:

Bước 1: Truy cập https://10namdangnho.vn/ và đăng tải 1 câu chuyện (kèm hình ảnh nếu có) về kỷ niệm đáng nhớ nhất của bạn với Lazada trong thời gian qua.

Bước 2: Điền thông tin cá nhân để có cơ hội nhận được các giải thưởng hấp dẫn.

Bước 3: Chia sẻ bài dự thi về Facebook cá nhân ở chế độ công khai (Public) kèm theo #hashtags cuộc thi lần lượt là #Lazada #10namdangnho để mở hộp quà bí mật.

Bước 4: Tận hưởng may mắn với loạt voucher mua hàng từ Lazada trị giá 20k, 50k và 100k trong hộp quà bí mật.

Đánh dấu cột mốc 10 năm tiên phong thúc đẩy sự phát triển tại khu vực thông qua thương mại và công nghệ, Lazada tổ chức Lễ hội mua sắm "Sinh nhật thế kỷ" diễn ra từ 0h ngày 27/3 đến hết ngày 29/3. Hòa vào không khí sinh nhật, người dùng có thể tận hưởng mua sắm tiết kiệm với mức ưu đãi đến 50%, voucher tích lũy 1 triệu đồng và miễn phí vận chuyển.

Đặc biệt, Lazada còn mang đến cho người dùng trải nghiệm mua sắm kết hợp giải trí bằng các hoạt động chơi game - tham gia livestream give away "Sinh nhật thế kỷ - trúng quà to 10 tỷ" với cơ hội nhận hàng trăm nghìn voucher giảm giá, quà tặng giá trị cao như xe hơi Mazda, bộ quà tặng từ Samsung, Tefal, Dyson, SkinCeuticals, M.A.C, Estée Lauder, Vichy và La Roche-Posay… từ nay đến 29/3. Khám phá sinh nhật Lazada, săn sale to thế kỷ tại đây.

Tham gia Cuộc thi "10 năm đáng nhớ", bên cạnh việc cùng nhau lan toả niềm vui nho nhỏ, bạn còn chạm tay đến cơ hội nhận được loạt giải thưởng xịn xò với tổng trị giá lên đến 100 triệu đồng. - 01 giải đặc biệt: IPHONE 13 128GB trị giá 24,990,000 đồng - 06 giải ký ức căng tràn nhựa sống: Clinique Smart Clinical Repair Wrinkle Correcting Serum 50ml trị giá 2,870,000 đồng - 06 giải ký ức thần thánh: Nước thần dưỡng chất kép Lancome Clarifique Dual Essence 150ml trị giá 2,560,000 đồng - 06 giải ký ức êm ái: Combo drap giường gồm 1 Chăn bốn mùa + 1 Bộ ga chun Kbedding by Everon trị giá 2,700,000 đồng - 300 voucher 50k cho 300 người đầu tiên và 690 Voucher trị giá 100k và 20k. Đừng ngần ngại tham gia và chia sẻ những ký ức tuyệt vời bạn có với Lazada nhé!

