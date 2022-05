Sau gần 50 năm, nữ chính phim "Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên" hiện ra sao?

48 năm trước, bộ phim Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên từng làm mưa làm gió trên màn ảnh. Đây được coi là tác phẩm gắn liền với tuổi thơ của thế hệ 7X, 8X. Dàn diễn viên của phim cũng là thần tượng của khán giả. Người hâm mộ đặc biệt yêu thích cô nàng láu lỉnh Laura Ingalls Wilder do nữ nghệ sĩ Melissa Gilbert thể hiện. Nhiều người tò mò về cuộc sống hiện tại của cô.

Có thông tin ở tuổi trung niên, Melissa quyết định rời xa showbiz và về một vùng nông thôn ở Michigan từ gần 10 năm trước. Sau đó, cả hai vợ chồng cô lại quyết định ở ngoại ô New York, nơi họ có thể có cuộc sống đơn giản và thoải mái hơn.



Được biết, vợ chồng Melissa có mua một căn nhà gỗ vào năm 2018. Cả hai tự cải tạo đất và trồng rau. Cô làm vườn, nuôi gà lấy trứng. Nữ diễn viên cho biết đây chính là nơi khiến hai vợ chồng có thể trốn khỏi cuộc sống xô bồ ở thành phố.



Chia sẻ trong chương trình Good Morning America ngày 10/5 vừa rồi, Melissa cho biết: "Tôi rời khỏi Los Angeles để già đi cùng tuổi tác. Tôi rất vui vì lựa chọn này. Tôi thích sự thay đổi đó, thích thú với những gì đang diễn ra và con người mới của mình".



Từng có thời gian Melissa bị khủng hoảng tinh thần sau khi ly hôn người chồng thứ 2 vào năm 2011. Cô lao vào làm đẹp. Thậm chí Melissa còn tiêm botox, chất làm đầy và nhuộm tóc. Hơn thế, cảm thấy bị mặc cảm vì vòng 1 "phẳng", cô còn độn ngực.

Hiện tại, Melissa không còn cố gắng níu kéo tuổi xuân. Cô phẫu thuật bỏ túi độn ngực và chấp nhận tuổi tác cũng như sự lão hóa một cách tự nhiên. Điều này cũng tốt cho sức khỏe của Melissa hơn khi cô đã ở tuổi U60.



Nói về ông xã của mình - nam diễn viên đạo diễn Tim Busfield, nữ diễn viên cho biết: "Anh ấy thực sự là người hài hước nhất mà tôi từng biết. Anh ấy luôn chọc tôi cười. Tôi nghĩ cả hai chúng tôi đều thích một mối quan hệ vui vẻ, an yên bên nhau hơn là sống một mình. Chúng tôi đối xử với nhau rất bình đẳng. Anh ấy là người chở che tôi, là chốn bình yên của tôi".

Trước khi đến với người chồng hiện tại, Melissa từng trải qua 2 cuộc hôn nhân thất bại. Người chồng đầu tiên của cô là nam diễn viên Bo Brinkman. Cặp đôi kết hôn năm 1988. Cả hai đón con trai đầu lòng Dakota Paul Brinkman 1 năm sau đó. Vì chồng ngoại tình, Melissa tuyên bố ly hôn vào năm 1992.



Sau này, Melissa đến với bạn diễn thời thơ ấu Bruce Boxleitner. Họ làm đám cưới vào ngày 1/1/1995, sau đó Melissa sinh con trai Michael Garrett Boxleitner. Cuộc hôn nhân này kéo dài 16 năm thì kết thúc.

Hậu ly hôn, Melissa tuyệt vọng và không còn tin vào tình yêu cho đến khi gặp Tim Busfield. Năm 2013, cặp đôi đính hôn và nhanh chóng kết hôn. Vì các con riêng của cả hai đã lớn nên cặp đôi tận hưởng cuộc sống của đôi vợ chồng già bên nhau.



Laura Ingalls - Nữ chính lém lỉnh của Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên

Năm 1974, Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên ra mắt và thực sự để lại ấn tượng đậm nét trong lòng khán giả. Bộ phim xoay quanh cuộc sống của gia đình nông thôn tại Mỹ vào cuối thế kỷ 19. Những câu chuyện trong phim được đánh giá là gần gũi, thân thiện với khán giả. Người xem yêu thích những tình tiết quanh mối quan hệ gia đình, hàng xóm trong phim.

Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên được xây dựng dựa trên loạt tiểu thuyết văn học ăn khách Little House (Ngôi nhà nhỏ) của tác giả Laura Ingalls Wilder. Năm 1972, nhà sản xuất phim truyền hình Ed Friendly đã quyết định mua lại quyền chuyển thể bộ tác phẩm này. Vì những câu chuyện trên phim đều có thật trong đời sống gia đình của nữ nhà văn cộng thêm những chi tiết có chút phóng tác khiến cho tác phẩm hấp dẫn người xem.



Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên lên sóng màn ảnh nhỏ tại Mỹ từ năm 1974 tới năm 1983. Đối với nhiều người, họ đã lớn lên cùng với bộ phim này. Đây chính là ký ức đẹp đẽ cùng tuổi thơ của họ. Nhiều người Mỹ từng coi bộ phim chính là liều thuốc an thần mỗi khi cảm thấy cuộc sống đang quá khó khăn.

Trong phim, nữ diễn viên Melissa Gilbert vào vai cô con gái thứ hai - Laura Ingalls. Với vẻ ngoài đáng yêu, tính cách mạnh mẽ, cô bé Laura trở thành một trong những nhân vật được yêu thích nhất. Người xem dành nhiều tình cảm cho nhóc con này. Cũng vì thế mà sau khi Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên phát sóng, Melissa trở thành sao nhí đình đám hàng đầu nước Mỹ.



Sau bộ phim, Melissa thực sự tỏa sáng. Dù còn ít tuổi nhưng sự nghiệp diễn xuất của cô gái trẻ đã thăng hoa. Sau này, Melissa tham gia một số tác phẩm khác như The Diary of Anne Frank, The Miracle Worker, Choices of the Heart... Dù vậy, hình ảnh nhân vật Laura vẫn là dấu ấn đậm nét trong sự nghiệp của Melissa.