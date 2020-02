Sau gần 10 năm chia tay, Song Hye Kyo và Hyun Bin bất ngờ được "tác hợp", liệu có cơ hội trở về bên nhau?

"Xin lỗi vì đã để em đợi lâu"

Ngày 8/3/2011, sau 3 năm bên nhau Hyun Bin và Song Hye Kyo chính thức chia tay, thông cáo báo chí được đại diện của cả hai bên đồng loạt gửi tới truyền thông.

Trong thông cáo báo chí của mình, đại diện quản lý của cả hai cho hay: "Vì bận rộn với các dự án phim ảnh và lịch làm việc tại nước ngoài, cả hai không thể quan tâm chăm sóc lẫn nhau khi người kia cần đến.

Trong khi đó, cả công chúng và báo chí đều rất chú ý đến diễn biến chuyện tình của họ khiến họ càng gặp nhiều áp lực. Cả hai đã nhiều lần mệt mỏi vì những tin đồn không rõ nguồn gốc xung quanh chuyện riêng tư.

Cả hai đều không có thời gian lẫn sự thoải mái để vượt qua những trở ngại đó, dẫn đến một khoảng trống lớn trong mối quan hệ”.

Trước đó 1 ngày, ngày 7/3/2011, Huyn Bin chính thức gia nhập lực lượng hải quân ở Segyeri. Hôm ấy đã có 700 người tới tạm biệt Hyun Bin nhưng không có Song Hye Kyo.

Worlds Within (Thế giới họ đang sống) là bộ phim se duyên cho Song Hye Kyo và Hyun Bin. Đây là bộ phim đánh dấu sự trở lại của Song Hye Kyo sau một thời gian dài nghỉ ngơi. Dù vắng bóng 1 thời gian dài nhưng với thành công của "Ngôi nhà hạnh phúc" cách đó 4 năm thì cái tên Song Hye Kyo vẫn nhận được rất nhiều sự săn đón của mọi người. Còn Hyun Bin khi ấy đã trở thành một ngôi sao trẻ đầy tiềm năng sau thành công của My Lovely Sam Soon.

Màn kết hợp của cặp đôi diễn viên hàng đầu khi ấy nhận được rất nhiều sự kỳ vọng của người hâm mộ. Trong phim, cả hai đã vẽ nên một câu chuyện tình yêu ngọt ngào lãng mạn khiến nhiều người tan chảy.

Cũng trong thời gian đó, có nhiều tin đồn về chuyện hẹn hò của Song Hye Kyo và Hyun Bin nhưng cả hai lựa chọn im lặng để đóng phim. Tháng 6/2009, sau khi bộ phim đóng máy, Song Hye Kyo và Hyun Bin lần đầu xác nhận chuyện tình cảm.

Vào thời gian đó, một số luồng tin cho rằng, đây chẳng qua chỉ là chiêu bài của hai nhân vật chính nhằm lăng xê bộ phim đóng chung Thế giới nơi họ sống. Tất nhiên, hoài nghi này ngay lập tức đã bị phủ nhận kịch liệt.

Trên thực tế, danh tiếng của Hyun Bin và Song Hye Kyo lúc ấy không cần thiết phải "sao tác" chuyện hẹn hò. Nguồn tin thân thiết cũng cho biết, tình cảm của cả hai nảy sinh vì tính cách tâm đầu ý hợp. Cả Hyun Bin và Song Hye Kyo đều là mẫu người rất dè dặt trong chuyện tình cảm vì thế khi quyết định bên nhau cả hai đã suy nghĩ rất nhiều chứ không phải là chút bốc đồng.

Trong một lần phỏng vấn, Hyun Bin bật mí về chuyện tình cảm với Song Hye Kyo. Anh cho biết điều anh thích nhất ở bạn gái chính là việc cả hai có thể nói chuyện với nhau rất nhiều. Có thông tin còn tiết lộ, thời điểm đó Hyun Bin còn từng nghĩ tới chuyện một đám cưới hạnh phúc bên cạnh Song Hye Kyo.

Thời gian hẹn hò của cả hai truyền thông gần như không chụp được bất kỳ hình ảnh nào của cả hai. Nguyên nhân là do cả hai đều rất e ngại chuyện tình cảm của mình trở thành trò vui trước mặt công chúng. Cả hai còn dè dặt khi nói về đối phương trong các cuộc phỏng vấn.

Theo một nguồn tin thân thiết tiết lộ, giai đoạn yêu nhau, Hyun Bin đã chăm sóc và yêu thương Song Hye Kyo rất nhiều. Có thời gian Song Hye Kyo đóng phim ở Trung Quốc thời gian dài, Hyun Bin ngày nào cũng gọi điện để được nghe giọng nói của người yêu.

Anh thậm chí còn gửi trợ lý của mình sang Trung Quốc để chăm sóc Song Hye Kyo.

Thế nhưng, cuối cùng tình yêu của họ cũng không thắng được áp lực về công việc. Trong suốt thời gian yêu nhau, cả Song Hye Kyo và Hyun Bin đều bận rộn với sự nghiệp riêng của mình. Trong khi Song Hye Kyo ở Trung Quốc thì Hyun Bin đóng phim tại Mỹ và Hàn. Chuyện xa nhau không làm tình cảm phai nhạt nhưng vô tình lại trở thành gánh nặng của cả hai.

Trước khi bạn trai nhập ngũ, Song Hye Kyo còn nhắn cho Hyun Bin: "Anh hãy giữ gìn sức khỏe và sống tốt nhé". Đáp lại, Hyun Bin tạm biệt: "Cám ơn và hết sức xin lỗi em vì đã để em đợi lâu".

Theo một nguồn tin thân cận tiết lộ, Song Hye Kyo và Hyun Bin đều vẫn rất yêu nhau khi chia tay nhưng họ tin rằng chuyện xa nhau là điều tốt cho cả hai khi nam diễn viên chuẩn bị bước vào 2 năm quân ngũ. Hơn nữa, trong chuyện tình với Song Hye Kyo, Hyun Bin luôn cảm thấy mình có lỗi với người yêu vì không thể ở bên cạnh săn sóc cô như những cặp đôi yêu nhau bình thường.

Chia tay nhau, 5 năm sau Hyun Bin mới công bố hẹn hò người mới và sau đó vài tháng Song Hye Kyo cũng tuyên bố kết hôn với Song Joong Ki.

Hyun Bin - Song Hye Kyo, liệu còn cơ hội về bên nhau?

Chưa đầy 1 năm sau khi hẹn hò Kang Sora, Hyun Bin tuyên bố chia tay. 22/7/2019, tòa án Seoul đã chính thức tuyên bố mọi thủ tục về vụ ly hôn của Song Hye Kyo và Song Joong Ki đã hoàn tất. Song Hye Kyo trở lại làm người độc thân sau cuộc hôn nhân 18 tháng.

Sau Hạ cánh nơi anh, Hyun Bin lại tiếp tục chứng minh là người đàn ông vàng trong lòng các cô gái. Hyun Bin đang ở độ tuổi cuối cùng của lứa tuổi 30, cũng không phải quá sớm để nói tới chuyện hẹn hò và kết hôn. Trước đó, nam tài tử từng tiết lộ anh hi vọng sẽ kết hôn trước tuổi 40.

Hiệu ứng tích cực của bộ phim Hạ cánh nơi anh cũng khiến không ít fan của cặp đôi Hyun Bin - Son Ye Jin ra đời. Những màn tương tác ngọt ngào của cả hai từ trong phim tới ngoài đời khiến nhiều cư dân mạng hi vọng cặp đôi sẽ "làm nên chuyện". Thế nhưng, trái ngược với sự tác hợp của cư dân mạng, Hyun Bin lại vô cùng thẳng thừng phủ nhận thông tin hẹn hò.

Trước thái độ kiên quyết của phía Hyun Bin, nhiều cư dân mạng lại bất ngờ "đẩy thuyền" Hyun Bin - Song Hye Kyo dù cả hai đã chia tay được gần 10 năm. Trên nhiều diễn đàn xứ Trung, nơi Song Hye Kyo được xem là "con cưng" đã nhiều lần nói về mong ước cô quay lại với Hyun Bin.

Theo nhiều người, tính đến thời điểm hiện tại Song Hye Kyo là người con gái mà Hyun Bin gắn bó lâu nhất.

Cả hai cũng có nhiều sự đồng điệu và Song Hye Kyo cũng gần với hình mẫu cô gái mà Hyun Bin muốn gắn bó dài lâu nhất. Hyun Bin từng chia sẻ rằng thích nhũng cô gái có bàn tay đẹp, có thể ở bên cạnh anh để chia sẻ những câu chuyện bình thường của cuộc sống.

Từng một lần tổn thương vì hôn nhân nhưng hiện tại Song Hye Kyo đã độc thân, cô có quyền hẹn hò yêu đương với bất kỳ ai.

Vẫn luôn đợi Hyun Bin và Song Hye Kyo tái hợp, có phải tôi hơi lạ hay không? Thật sự rất hy vọng họ bên nhau.

Song Hye Kyo và Hyun Bin khi nào thì tái hợp vậy, tình yêu trong lòng tôi

Song Hye Kyo và Hyun Bin tái hợp? Hy vọng dấu chấm hỏi sẽ có thể thành dấu chấm than nhưng có vẻ khó đây.

Hyun Bin thật sự rất đẹp trai, hy vọng anh ấy và Song Hye Kyo có thể quay lại với nhau nhưng có lẽ không được.

Vừa xem xong Hạ cánh nơi anh, đột nhiên hy vọng Song Hye Kyo và Hyun Bin tái hợp

Tuy nhiên, đây có lẽ chỉ là mong ước của một bộ phận fan hâm mộ Song Hye Kyo - Hyun Bin mà thôi bởi tỉ lệ thông tin này trở thành sự thật vô cùng ít ỏi. Song Hye Kyo - Hyun Bin đã chia tay nhau gần 10 năm, chuyện tình cảm xưa cũng thuộc về quá khứ.

Gần 10 năm qua đi, Hyun Bin và Song Hye Kyo mỗi người một khác, sự đồng điệu khi xưa có khi đã mất đi từ khi nào. Có lẽ sự tác hợp của fan hâm mộ cũng chỉ vì tiếc nuối hình ảnh đẹp mà ngày xưa họ từng bên nhau mà thôi.