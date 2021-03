Sau cuộc phỏng vấn bom tấn, Harry lại ra sách nói về nỗi đau mất mẹ, Công nương Diana bao giờ mới yên lòng?

Trong cuộc phỏng vấn bom tấn hôm 7/3, Công tước xứ Sussex đã nhiều lần nhắc đến Công nương Diana, thậm chí Harry còn chẳng ngần ngại nói rằng sau khi bị hoàng gia cắt đứt tài chính, anh phải sống dựa vào tài sản thừa kế của mẹ để lại. Harry khẳng định rằng luôn cảm nhận người mẹ quá cố đã ở bên họ trong suốt quá trình này.

Có thể nói, Công nương Diana có một ý nghĩa rất lớn trong cuộc đời của Harry và mới đây, Harry đã tiếp tục bày tỏ về nỗi đau mất mẹ khi còn nhỏ trong một lời tựa cho cuốn sách có tựa đề "Bệnh viện bên đồi". Cuốn sách được phát hành vào ngày 23/3 tới đây, nhằm chia sẻ những nỗi mất mát, đau thương của những người mất đi người thân vì đại dịch Covid-19.

Cuốn sách được viết bởi tác giả Chris Connaughton kể về câu chuyện một người trẻ tuổi phải đối mặt với cái chết của mẹ mình, người đã làm ở tuyến đầu chống dịch tại một bệnh viện. Cuốn sách sẽ được phát miễn phí cho bất kỳ trẻ em và thanh thiếu niên nào ở Vương quốc Anh phải trải qua nỗi mất mát, đau thương trong đại dịch Covid-19.

Ảnh bìa của cuốn sách do Fay Troote minh họa.

"Khi tôi còn bé, tôi đã mất mẹ. Lúc đó tôi không muốn tin hay chấp nhận điều đó. Việc mất đi người mẹ yêu quý đã để lại một lỗ hổng rất lớn trong lòng tôi. Tôi hiểu được cảm giác của bạn và tôi muốn đảm bảo với bạn rằng, theo thời gian, lỗ hổng ấy sẽ được lấp đầy bằng nhiều tình yêu thương khác.

Tất cả chúng ta đều phải đối mặt với sự mất mát theo các cách khác nhau nhưng khi cha mẹ bay lên thiên đàng thì những ký ức của họ, tình yêu của họ sẽ không bị mất đi. Họ vẫn luôn bên bạn và bạn có thể nắm giữ họ mãi mãi", Harry viết tựa đề cho cuốn sách nhắc đến nỗi đau mất mẹ.

"Bạn có thể cảm thấy cô đơn, cảm thấy buồn, tức giận hay tồi tệ. Nhưng tin tôi đi cảm giác ấy sẽ trôi qua theo thời gian. Và tôi hứa với bạn rằng, bạn sẽ cảm thấy tốt hơn và mạnh mẽ hơn khi bạn sẵn sàng đối diện với nó. Tôi hy vọng cuốn sách này giúp nhắc nhở bạn về việc cha mẹ hoặc người thân yêu của bạn đặc biệt như thế nào. Và bạn cũng đặc biệt như thế nào", Harry nhấn mạnh.

Harry mất mẹ năm 12 tuổi và anh thừa nhận rằng điều đó đã để lại lỗ hổng rất lớn trong tâm hồn của anh.

Harry mất mẹ năm 12 tuổi sau khi Công nương Diana đột ngột qua đời trong một vụ tai nạn vào năm 1997. Trước đây, Công tước xứ Sussex từng tiết lộ rằng anh từng gặm nhấm nỗi đau một mình nhưng với sự hỗ trợ rất lớn từ anh trai William, Harry đã bắt đầu tìm kiếm sự giúp đỡ từ chuyên gia. Harry cho biết anh đã gặp bác sĩ trị liệu hơn một vài lần.

Được biết cuốn sách cũng nhằm quảng bá các dịch vụ được cung cấp bởi ba tổ chức từ thiện dành cho trẻ em và thanh thiếu niên khi họ đương đầu với mất mát là Simon Says, Child Bereavement UK và Winston's Wish. Sally Stanley - người sáng lập Simon Says - người bạn quen biết với Harry nên Công tước xứ Sussex đã nhận lời viết tựa đề cho cuốn sách.

Việc Harry lại nhắc đến nỗi đau mất mẹ trên truyền thông một lần nữa gây ra ý kiến trái chiều. Một số người bày tỏ sự đồng cảm và ghi nhận lời tựa đầy xúc động của Harry. Tuy nhiên một số khác thì cho rằng, Harry nên ngừng nhắc Công nương Diana trên truyền thông, hãy để bà được yên nghỉ.

Hoàng tử William cũng trải qua nỗi đau tương tự như Harry nhưng anh rất hạn chế nhắc về nỗi đau mất mẹ trên truyền thông. Thay vào đó chỉ là những kỷ niệm đẹp và bày tỏ nỗi nhớ đến bà. Nhiều người cho rằng, Harry đang lạm dụng nỗi đau mất mẹ để đánh bóng tên tuổi trên truyền thông. Đã đến lúc Harry nên cho tâm hồn mình được thanh thản và để người mẹ quá cố của anh có thể yên lòng về cậu con trai út này.

