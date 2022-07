Sau cơ số lần bị tố đạo nhái, cuối cùng NTK Đỗ Mạnh Cường cũng có dịp tự hào vì đi trước thời đại

Được xem là NTK tiêu biểu của thời trang Việt cuối thập niên 2000, Đỗ Mạnh Cường đã có gần 20 năm cống hiến cho làng mốt và đạt được nhiều thành tựu, tạo ra những "dấu ấn vàng" trong sự nghiệp vẻ vang của mình. Bên cạnh danh tiếng được xây đắp vững chãi, những thị phi xoay quanh vấn đề "học hỏi" và "đạo nhái" cũng thường xuyên đeo bám Đỗ Mạnh Cường, biến anh trở thành một trong những cái tên thị phi nhất Vbiz.

Nhưng "Vận đổi sao dời", Đỗ Mạnh Cường vừa có cơ hội lật ngược tình thế chỉ bằng một bài đăng thu về 6,5k like chỉ sau 2 tiếng đồng hồ. Nam NTK đã nhận ra hai trang phục thuộc BST Couture Mùa Thu 2022 vừa được Valentino cho ra mắt, lại vô tình mang tinh thần tương tự trang phục của Đỗ Mạnh Cường trong các BST từ trước đó. Anh còn chèn thêm vài câu thở than chua cay: "Cũng may là mình làm trước, không thì cũng đến ốm với cư dân mạng Việt Nam"

Thiết kế mô phỏng hình ảnh những đóa hồng đỏ thắm của Valentino, lại có cùng ý tưởng với mẫu váy trong show The Muse 2 (2017) của NTK người Việt. Điểm khác biệt giữa 2 bộ trang phục nằm ở chất liệu, độ tinh xảo và độ dài

Trang phục với bra cùng chân váy của Valentino mang nhiều điểm tương đồng với thiết kế trong BST Limited (2022), do Hoa hậu H'Hen Niê trình diễn

Bình luận của netizen: - "Vậy ý anh là Valentino đạo nhái anh?". - "Chẳng ai nhái theo ai hết em ơi, chuyện ý tưởng trùng nhau trong thời trang là quá bình thường, chẳng có gì mà phải quá lên". - "Cá nhân tôi thấy 2 thiết kế kia của anh Đỗ Mạnh Cường tinh tế và phù hợp người Việt hơn". - "Nực cười! Mình ra mắt sau thì dân mạng bị tố đạo nhái, mình làm từ trước thì họ lại bảo là trùng hợp ý tưởng". - "Xem show Thu-Đông 2022-2023 của Valentino thấy nhiều mẫu nhìn hao hao đồ của anh Cường luôn!". - "Thế này chắc phải dân mạng phải bóc phốt Valentino anh ạ".

Vậy là sau một cơ số lần vướng nghi vấn đạo nhái chất xám của các tên tuổi nổi tiếng, Đỗ Mạnh Cường đã có một lần tự hào khi nhận ra tư duy thời trang của mình xuất hiện trên sàn diễn nước Ý. Không ai ngờ rằng, có ngày nam NTK lại đi trước nhà mốt Ý tới vài bước!

Thường xuyên lấy cảm hứng sáng tạo từ các kinh đô thời trang quốc tế, Đỗ Mạnh Cường từng nhiều lần bị chỉ điểm việc "học hỏi" quá tay.Đơn cử là lần chiếc váy trong BST Những Cánh Bướm Cuối Thu (2014) của anh bị tố sao chép thiết kế của Dior năm 2008

Những mẫu trang phục của Giambattista Valli, Dolce & Gabbana, Lanvin... lần lượt được "tái hiện" trên sàn diễn của Đỗ Mạnh Cường

Từng có thời điểm, cứ mỗi lần anh trình làng bộ sưu tập mới là y như rằng sẽ lại có những trang phục bị tố copy

