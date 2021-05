Hơn 6 năm chia tay "nữ thần" Yoona (SNSD), Lee Seung Gi mới yêu lại, và lần này là hẹn hò với con gái "đàn chị"

Truyền thông Hàn Quốc ngày 24/5 đưa tin, nam diễn viên/ca sĩ Lee Seung Gi được cho là đang hẹn hò cùng với nữ diễn viên Lee Da In - con gái lớn của nữ diễn viên Kyun Mi Ri - mama Chuê trong "Dae Jang Geum".

Được biết, cặp đôi quen nhau nhờ sở thích chung là chơi golf và thường xuyên dành thời gian rảnh rỗi bên nhau. Họ cũng không giấu giếm mối quan hệ này với người quen.

Tin hẹn hò được tung ra đúng thời điểm Lee Seung Gi tuyên bố không tái ký hợp đồng với công ty quản lý gắn bó 17 năm từ khi debut Hook Entertainment để thành lập công ty riêng.

Trong thông cáo mới nhất, công ty chủ quản của Lee Da in - 9Ato Entertainment đã chính thức thừa nhận chuyện hẹn hò của cặp đôi. "Chúng tôi đã xác nhận với Lee Da In và được biết, tình cảm giữa hai người được phát triển từ mối quan hệ tiền bối - hậu bối. Cặp đôi hẹn hò vào tháng 5 - 6 năm ngoái", đại diện công ty nói thêm: "Hy vọng mọi người sẽ quan tâm và ủng hộ để hai người có thể tiếp tục phát triển mối quan hệ này một cách tốt đẹp".

Lee Da In (1992) là một trong hai cô con gái của "Mama Chuê" Kyun Mi Ri. Cô từng đóng các drama "Hwarang", "Come and Hug Me", "Doctor Prisoner"… Trước đó, Lee Seung Gi từng có hai năm hẹn hò cùng Yoona (SNSD). Tuy nhiên, sau hai năm hẹn hò, cặp đôi đã chia tay, khiến nhiều fan tiếc nuối.

Nguồn: Allkpop