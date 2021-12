Sau bữa nhậu anh chồng quỳ lạy điện thoại giữa đường để gọi cứu hộ, dân mạng cười bò khi biết danh tính "kẻ trộm" bánh xe ô tô

Rất nhiều người nhậu nhẹt say xỉn đến khi ra về thì tá hỏa vì mất xe, mất đồ, mất ví, mất đủ thứ linh tinh. Nhưng đã có ai gặp cảnh tàn cuộc vui đến khi ra ngoài thì chiếc xế hộp thân yêu còn mỗi... 3 cái bánh không?!?

Một người đàn ông ở Hà Nội mới đây đã trở thành tâm điểm chú ý trên MXH TikTok vì màn quỳ lạy giữa đường, tưởng anh đang thắp hương hay xin xỏ ai nhưng hóa ra thứ khiến anh quỳ là... chiếc điện thoại! Theo như người bạn quay clip chia sẻ thì lý do khiến anh chàng kia chắp tay làm vậy vì gọi cứu hộ ô tô suốt 2 tiếng không được, xe không hỏng không gặp tai nạn gì, chỉ là mất cái bánh nên không thể lái đi đâu.

Chàng trai hút 2,2 triệu lượt xem trên TikTok vì vái lạy điện thoại.

Hóa ra anh ấy hành xử kỳ cục vì cần nhờ cứu hộ xe ô tô riêng!

Sau khi chè chén no say, định về nhà thì anh chàng phát hiện ra bánh trước ô tô đã "bốc hơi" một cách bí ẩn! May mà chỉ mất cái bánh xe, chứ mất nguyên chiếc xế hộp thì đúng là ngập tràn bi kịch. Mà vận đen đâu chỉ dừng lại ở đó, niềm vui chưa thấy đâu thì nỗi buồn đã "nổ" luôn 2 nhát khi anh chàng gọi mãi không thấy bên cứu hộ nghe, gọi đến hết cả pin điện thoại vẫn không ai tới giúp!

Chiếc ô tô màu đỏ bị trộm mất bánh trước.

Dân mạng vừa cười vừa thương, xúm vào chửi tên trộm nào xấu xa nỡ lòng ăn cắp chiếc bánh xe như thế. Chả hiểu sao gương không bị "vặt", những thứ khác trên xe cũng còn nguyên, chỉ mỗi cái bánh xe là ra đi không hẹn ngày trở lại. Thế là mọi người khuyên anh chàng nên báo công an, đồng thời nhắc nhở nhau cuối năm nên canh chừng tài sản cẩn thận.

Sau khi đoạn clip trở nên hot rầm rộ, chủ nhân đoạn clip đã bất ngờ tiết lộ danh tính kẻ trộm bánh xe khiến cư dân mạng bất ngờ. Hóa ra vì tội đi nhậu nhiều nên anh chàng "lạy" điện thoại ở trên bị vợ thuê người đến âm thầm tháo bánh, mục đích để dạy cho chồng bài học nhớ đời!

Chân tướng vụ trộm bánh xe làm hàng nghìn người ôm bụng cười lăn lóc!

Ai cũng ôm bụng cười lăn cười bò khi nghe cái kết câu chuyện, đặc biệt hội chị em vỗ tay khen cô vợ này quá cao tay. Cần gì chửi bới ầm ĩ hay đến quán nhậu lôi chồng về, tháo cái lốp xe thôi cũng đủ "dằn mặt" chồng rồi. Ơ nhưng mà hình như anh chồng ở trên có vẻ chưa sợ vợ lắm, nghe nói hôm sau anh vẫn tiếp tục đi nhậu với bạn bè...

Câu chuyện mất bánh xe ô tô thật xúc động, nhưng không phải vì dân mạng thương xót cho anh chồng kia mà là vì ai cũng cười ra nước mắt! Gặp chồng mê nhậu nhẹt thì các chị em xử trí thế nào, có cách gì hay hơn thì bày cho dân tình cùng học với nhé.

