Sau bê bối "săn gái trẻ", vợ chồng Jang Dong Gun bất ngờ lên top 1 tìm kiếm nhiều nhất chỉ vì hành động này của nam tài tử

Mới đây, truyền thông Hàn Quốc đã đăng tải thông tin với tiêu đề: "Go So Young và bức hình tay cầm túi hàng hiệu, chân đi đất được chụp bởi Jang Dong Gun" đã leo lên vị trí thứ 1 trong bảng xếp hạng những tin tức được tìm kiếm nhiều nhất trên mạng xã hội Naver.

Cụ thể, trên trang cá nhân mới đây, Go So Young đã đăng tải hai bức hình cô diện một chiếc váy họa tiết nhí trông vô cùng trẻ trung, đi kèm với đó là chiếc túi hàng hiệu đắt tiền. Tuy nhiên, Go So Young lại hoàn toàn để chân trần không hề mang giày. Gương mặt của bà xã Jang Dong Gun thì vô cùng kiêu sa và sang trọng. Nhiều người cũng không khỏi ngỡ ngàng trước gương mặt nhỏ nhắn cùng làn da căng mọng ở tuổi 47 của Go So Young. Hai bức hình được chụp bởi chính Jang Dong Gun - ông xã Go So Young.

Top tin tức được tìm kiếm nhiều nhất trên Naver.

Nhìn Go So Young thế này không ai nghĩ rằng người đẹp đã là mẹ của hai đứa trẻ, một trai và một gái. Với việc Jang Dong Gun chụp hình cho bà xã thế này thì có vẻ như cuộc sống của hai vợ chồng vẫn vô cùng tốt đẹp sau vụ lùm xùm "săn gái trẻ". Vào thời điểm vụ việc xảy ra, có tin đồn cho rằng hôn nhân của Jang Dong Gun và Go So Young đang trên bờ vực đổ vỡ. Go So Young từng khóa phần bình luận trên trang cá nhân, nhưng cô vẫn đều đặn đăng tải hình ảnh cuộc sống hàng ngày.

Nguồn: Naver