Sau bao lâu im ắng, cuối cùng Tiên Tiên cũng công khai người yêu nhưng lại bị tò mò vấn đề tế nhị

Mới đây, nhạc sĩ - ca sĩ Tiên Tiên đã bất ngờ đăng lên trang cá nhân hình ảnh hẹn hò cùng dòng chú thích: "Đang yên đang lành tự nhiên có bồ".

Đây là lần hiếm hoi Tiên Tiên chia sẻ chuyện tình cảm riêng tư lên mạng xã hội. Trước đó, khán giả hầu như chỉ biết đến cô với những bản hit đình đám và các dự án âm nhạc. Tuy nhiên, bên cạnh những lời chúc mừng thì một số cư dân mạng cũng tò mò điều khá tế nhị là giới tính của người yêu Tiên Tiên. Thậm chí có người còn cho rằng người yêu của Tiên Tiên là một cô gái.

Tiên Tiên cũng từng vướng tin đồn giới tính nhưng thay vì đưa ra câu trả lời thẳng thắn, nữ nhạc sĩ lại đáp trả theo cách nửa đùa nửa thật: "100% là nữ nhưng tôi có bạn gái".

Tiên Tiên bất ngờ thông báo đã có "bồ"

Tiên Tiên sinh năm 1991, là chủ nhân của nhiều bản hit Vpop như My everything, Say you do, Giữ em đi,... Mặc dù thời gian qua Tiên Tiên giữ cuộc sống khá kín tiếng nhưng cô vẫn nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả.