Sau bao cuộc bể dâu, Chi Pu ngày càng "nổi như cồn" còn dàn tình cũ đang lao đao phương nào?

Chi Pu là một trong những người đẹp có sự nghiệp và đời tư đều gây tranh cãi. Sự nổi tiếng của Chi Pu hôm nay được góp phần không nhỏ bởi những câu chuyện tình ái và càng ngày độ "drama" càng tăng lên.

Người ta biết Chi Pu từng yêu anh này, hẹn hò anh kia, bị đồn cặp kè thiếu gia "khủng",... Nhưng ít ai nhận ra điểm chung của các mối tình đã qua là quan hệ với Chi Pu khiến đối phương "hot" hơn, được biết đến nhiều hơn. Duy chỉ có một trường hợp ngược lại, cũng là mối tình theo Chi Pu là "khắc cốt ghi tâm".

Trước tiên nhắc lại chuyện tình thanh xuân 3 năm với Cường Seven. Khi đó cả hai cùng là hot girl, hot boy Hà Nội nhưng xét về độ nổi tiếng thì Chi Pu vẫn nhỉnh hơn một bậc.

Công khai hẹn hò, Chi Pu - Cường Seven cùng nhau nổi lên mạnh mẽ với hình tượng cặp đôi trong mơ của giới trẻ. Nhưng khi xác nhận chia tay, dù Cường Seven có ca hát, đóng phim nhiều hơn vẫn không nổi bằng thời làm bạn trai Chi Pu. Thậm chí đến nay khi nhắc tới cái tên Cường Seven, vẫn có không ít người gọi anh là "bạn trai cũ Chi Pu".

Nhân vật thứ hai nhờ Chi Pu mà có tiếng là Jin Ju Hyung. Trước khi đóng MV và có tin đồn hẹn hò với Chi Pu, Jin Ju Hyung chỉ là một diễn viên không tên tuổi. Nhưng giữa lúc bị đồn hẹn hò, anh chàng người Hàn liên tục xuất hiện trên truyền thông và mạng xã hội Việt Nam, thu về sự quan tâm không nhỏ. Đương nhiên, khi đã "đường ai nấy đi", Jin Ju Hyung cũng chẳng còn thu hút sự chú ý của dư luận nữa.

Thời gian gần đây, Chi Pu được cho là đang cặp kè với một thiếu gia có gia thể "khủng" tại Hà Nội. Đây cũng là nguyên nhân gây ra drama to đùng giữa cô và Quỳnh Anh Shyn, gây bão dư luận cả tuần trời. Mặc dù vị thiếu gia này có vẻ không thích được nhắc tên trên các mặt báo hay bị soi mói đời tư trên mạng xã hội nhưng không thể phủ nhận là Chi Pu đã giúp anh chàng nổi tiếng hơn rất nhiều so với thời yêu Quỳnh Anh Shyn.

Điểm qua một lượt những tình cũ "được nhờ" Chi Pu đã xong, nhưng cũng xin nhắc đến một trường hợp ngoại lệ. Nhờ người này mà Chi Pu được phát triển sự nghiệp mạnh mẽ ở TP.HCM, nhờ người này mà hot girl Hà Thành sở hữu lượng fan đông đảo, không ai khác chính là Gil Lê.

Những ngày đầu Chi Pu vào TP.HCM lập nghiệp thì Gil Lê đã là cái tên được biết đến nhiều với ngoại hình lung linh và gia thế giàu có. Thời gian đó lúc nào cũng thấy Gil Lê tháp tùng Chi Pu đến sự kiện, chẳng khác hậu phương vững chắc cho cô nàng là bao. Nhiều người khẳng định thành công của Chi Pu khi Nam tiến có công sức không nhỏ của Gil Lê. Có lẽ cũng vì vậy mà khi nhắc đến, Chi Pu vẫn phải thừa nhận đây là mối quan hệ "khắc cốt ghi tâm" của mình.

Thêm nữa, dù đã "chia đôi đoạn đường" với Chi Pu nhưng hiện tại Gil Lê vẫn chẳng bớt đi miếng nổi tiếng nào, thậm chí còn được chú ý hơn với tin đồn tình ái cùng Hoàng Thùy Linh.