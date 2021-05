Nếu sau 50 tuổi vẫn có thể hoàn thành 6 điều này, chúc mừng cơ thể bạn vẫn khỏe mạnh

1. Chìm vào giấc ngủ nhanh và thức dậy tràn đầy năng lượng

Giấc ngủ đặc biệt quan trọng đối với sức khỏe con người. Các cơ quan nội tạng và các chức năng khác nhau của cơ thể con người được nghỉ ngơi tự phục hồi trong khi ngủ. Bạn có thể chìm vào giấc ngủ trong vòng nửa giờ, không mơ màng, ít thức dậy ít vào ban đêm, ngủ một mạch đến sáng. Sau khi thức dậy, cơ thể tràn đầy năng lượng, sảng khoái, thì chứng tỏ bạn đang khỏe mạnh.

2. Đi đại tiểu tiện dễ dàng

Hệ bài tiết là một trong những tiêu chí quan trọng để đo sức khỏe. 70% khả năng miễn dịch của cơ thể đến từ đường ruột, đường ruột khỏe mạnh có thể làm giảm sự xuất hiện của các bệnh khác nhau. Phân không bị vón cục, không ướt, không khô, không cứng và không dính chúng tỏ cơ thể có hệ tiêu hóa tốt, hấp thu dinh dưỡng tốt. Nước tiểu không tắc, trong, không bọt, không mùi, quá trình trao đổi chất diễn ra bình thường, chức năng gan thận tốt.

3. Nín thở hơn 30 giây

Nghiên cứu được thực hiện bởi Trường Đại học Y khoa Hoa Kỳ đã chỉ ra rằng, năng lực sống có thể dự đoán tuổi thọ ở một mức độ nhất định. Nói chung, những người có dung tích phổi lớn hơn có khả năng sống lâu hơn. Điều chỉnh nhịp thở, sau đó bắt đầu nín thở, nếu ním thở được hơn 30 giây, chứng tỏ sinh lực vẫn còn tốt, càng có lợi cho tuổi thọ.

4. Đứng trên một chân hơn 10 giây

Đứng bằng một chân được đưa vào một trong những hạng mục kiểm tra trong giám sát thể dục quốc gia của Trung Quốc. Giang hai tay, nhắm mắt và đứng trên một chân. Đánh giá mức độ lão hóa của cơ thể dựa trên thời gian bạn đứng. Giữ nguyên tư thế trong hơn 8 giây cho thấy cơ thể vẫn ở trong tình trạng khỏe mạnh. Nếu có thể đứng được lâu hơn 10 giây, cho thấy tuổi thọ cao và rất đáng để chúc mừng.

5. Xách vật nặng bằng cả 2 tay, không bị đau

Hai tay, mỗi bên xách một vật nặng 3 kg, cánh tay không có cảm giác đau nhức. Điều này cho thấy cơ vai, lưng, ngực, đầu gối và các bộ phận khác của bạn đã đạt tiêu chuẩn, tức là còn tốt. Sức mạnh cơ bắp rất quan trọng đối với cơ thể con người, một khi cơ yếu đi, con người rất dễ bị chấn thương, thậm chí mắc các bệnh như viêm khớp, loãng xương. Do đó, nếu bạn có thể thực hiện tốt điều này sau 50 tuổi, có nghĩa là cơ thể bạn đã tương đối khỏe mạnh.

6. Ăn no đến 80%

Trong các tài liệu về y tế đã chỉ ra: "Ăn uống vô độ sẽ làm tổn thương ruột và dạ dày". Ăn quá no dễ gây rối loạn tiêu hóa và hấp thu đường tiêu hóa, dẫn đến các bệnh về đường tiêu hóa, béo phì. Ăn no đến 80% cũng có thể giảm khả năng béo phì và giảm mắc các bệnh mãn tính khác nhau. Do đó, nếu những người ngoài 50 tuổi, có thể tránh được tình trạng ăn uống vô độ và ăn quá nhiều, vóc dáng cơ thể cân đối, cho thấy sức khỏe tương đối tốt.

Sau 50 tuổi, nếu bạn muốn sống lâu hơn, hãy duy trì "1 thông, 2 sạch, 3 chậm"

1 thông: Mạch máu thông suốt

Khi chúng ta già đi, các mạch máu sẽ dần bị "lão hóa", cứng lại và bị tắc nghẽn, cản trở quá trình lưu thông máu. Cộng với những thói quen xấu như hút thuốc, thức khuya, ăn quá no, tích tụ lâu ngày cũng có thể gây tắc nghẽn mạch máu.

Một khi mạch máu bị tắc nghẽn và máu lưu thông không thông suốt thì các bệnh về mạch máu như nhồi máu cơ tim, tai biến mạch máu não, thuyên tắc phổi sẽ tìm đến. Vì vậy, sau tuổi 50, điều đặc biệt quan trọng là phải duy trì sức khỏe mạch máu và giữ cho chúng không bị tắc nghẽn.

2 sạch

1. Làm sạch phổi

Việc giữ cho phổi sạch sẽ là điều đặc biệt quan trọng. Một khi phổi bị "hóa đen" sẽ ảnh hưởng đến chức năng của phổi, đồng thời gây bất lợi cho các cơ quan nội tạng khác.

Vì vậy, sau 50 tuổi là nền tảng thúc đẩy tuổi thọ để duy trì phổi và giữ cho phổi luôn sạch sẽ. Buổi sáng nên chọn nơi có không khí trong lành và tập hít thở sâu, giúp phổi loại bỏ chất độc, thúc đẩy quá trình làm sạch phổi. Khi hít vào hãy phình bụng dưới, và mỗi khi thở ra, bụng dưới sẽ hóp lại để điều hòa chức năng phổi.

2. Làm sạch ruột

Các chuyên gia chỉ ra rằng 90% bệnh tật của con người đều liên quan đến đường ruột không sạch. Theo tuổi tác, chức năng tiêu hóa sẽ suy giảm và đường ruột sẽ trở nên không sạch sẽ. Vì vậy, sau 50 tuổi, cần chú ý giữ ẩm đường ruột, duy trì sức khỏe đường ruột, tăng tuổi thọ. Thường xuyên xoa bụng cũng có tác dụng điều hòa đường ruột, điều hòa khí, thúc đẩy khí trệ, tiêu trừ thức ăn.

3 chậm

1. Đứng dậy từ từ

Vào sáng sớm, huyết áp của cơ thể con người dao động rất lớn, đây là giai đoạn tỷ lệ mắc các bệnh về tim mạch và mạch máu não rất cao.

Khi ngủ dậy, bật dậy quá nhanh và quá mạnh sẽ khiến huyết áp tăng cao và dễ gây ra các bệnh về tim mạch và mạch máu não. Vì vậy, sau khi ngủ dậy, duỗi thẳng tay chân trước rồi từ từ đứng dậy, ngồi yên bên giường 1 phút rồi mới xuống khỏi giường.

2. Nhai chậm

Một số người ăn rất nhanh, thường chỉ trong vòng 5-10 phút là xong một bữa ăn, điều này không tốt cho sức khỏe của lá lách và dạ dày. Khi ăn phải chậm rãi, nhai chậm, nhai nhiều, mỗi bữa ăn đảm bảo ít nhất 20 phút, mỗi miếng cơm nhai trên 30 lần, dùng thìa nhỏ thay đũa để ăn chậm lại. Nhai và nuốt từ từ không chỉ giúp tiêu hóa, hấp thu mà còn giúp não bộ nhận tín hiệu "no" kịp thời, tránh ăn quá no gây hại cho sức khỏe.

3. Đi tiêu chậm

Sau khi thức dậy vào sáng sớm là thời điểm tốt nhất để đi tiêu. Nhiều người cũng có thói quen đi đại tiện vào thời điểm này nhưng hãy nhớ đi đại tiện chậm lại. Khi đi đại tiện nhớ không được dùng sức quá sức, khi đứng dậy nên chậm rãi, không nên đứng dậy quá mạnh để tránh huyết áp tăng đột ngột và gây đột quỵ. Không được dùng điện thoại di động trong lúc đại tiện, phải tập trung đại tiện và thời gian đại tiện không quá 5 phút.

Nguồn: Sohu