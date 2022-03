Sau 50 tuổi, không phân biệt nam nữ, nếu không mắc phải 4 "trạng thái" khi đi bộ thì xin chúc mừng bạn sẽ sống thọ

Chất lượng cuộc sống ngày càng được nâng cao khiến nhiều người ngày càng quan tâm hơn đến sức khỏe của bản thân. Tuy nhiên, không phải cứ thực hiện tốt việc giữ gìn sức khỏe hàng ngày là con người luôn có một cơ thể khỏe mạnh và trường thọ. Suy cho cùng, cùng với sự gia tăng của tuổi tác, các cơ quan trong cơ thể con người sẽ dần bị lão hóa, nhiều bệnh tật cũng theo đó mà sinh ra.

Đặc biệt là sau 50 tuổi, tỷ lệ mắc các bệnh khác nhau đã tăng vọt. Vào thời điểm này, bất kể nam nữ, nếu sức khỏe không tốt, cơ thể sẽ phát ra những tín hiệu cảnh báo. Một số biểu hiện thể hiện rõ nhất khi bạn đi bộ. Nếu khi đi bộ mà không có 4 trạng thái sau đây thì xin chúc mừng bạn có sức khỏe tốt, tuổi thọ chắc chắn sẽ cao.

1. Khó thở khi đi bộ

Sau 50 tuổi, cảm thấy mệt mỏi sau khi đi bộ một thời gian là điều bình thường do các cơ quan dần dần bị lão hóa. Nhưng nếu bạn chỉ đi bộ một đoạn ngắn hoặc lên dốc mà bạn luôn có triệu chứng tức ngực và khó thở thì bạn nên hết sức cảnh giác. Rất có thể có vấn đề về tim mạch hoặc huyết áp.

Nguy cơ mắc hai bệnh này là rất cao, trong đó bệnh tim mạch có tốc độ phát triển nhanh và rất dễ gây tử vong. Nếu may mắn sống sót thì tỷ lệ tàn tật cũng khá cao. Bệnh tim có thể mang đến các triệu chứng như khó thở và suy nhược cơ tim, gây hại rất nhiều cho cơ thể người bệnh.

2. Đi đứng không vững

Bước đi mạnh mẽ, hoạt bát chứng tỏ người đó có thể lực tốt, nhưng nếu bước đi giống như trẻ sơ sinh mới tập đi, dáng đi chưa vững thì mọi người cần đề cao cảnh giác hơn.

Vì đây thường là dấu hiệu báo trước của bệnh Alzheimer hoặc đột quỵ, có thể dẫn đến các triệu chứng như mất phương hướng trong không gian, thay đổi tâm trạng, mất trí nhớ và các vấn đề về ngôn ngữ. Tai biến mạch máu não (đột quỵ) sẽ gây giảm thị lực, đau đầu, nghiêng miệng và không phản ứng được, trường hợp nặng thậm chí có thể dẫn đến liệt. Dù là bệnh Alzheimer hay đột quỵ thì thiệt hại về nhân mạng đều rất lớn.

3. Đau chân

Nếu người bệnh luôn cảm thấy đau nhức, tê bì, chuột rút và các triệu chứng khác ở chi dưới khi đi lại, thậm chí có thời gian còn kèm theo hiện tượng rối loạn vận động chân tay thì chúng ta phải hết sức lưu ý.

Vì chi dưới là nơi dễ bị hẹp mạch máu và huyết khối nhất. Các mạch máu bị thu hẹp dễ dẫn đến chóng mặt và rối loạn ý thức. Huyết khối có thể gây phù chân tay, hoại tử chi, sốc. Hai căn bệnh này nếu không được điều trị sớm sẽ đe dọa rất lớn đến sức khỏe của người dân.

4. Đau khớp khi đi bộ

Nhiều người thường gặp phải triệu chứng đau khớp gối khi đi lại, nguyên nhân có thể là do bệnh lý về khớp. Phần lớn bệnh do tuổi tác và do vận động quá sức gây ra. Người mắc bệnh này thường có các biểu hiện như vận động khó khăn, đi lại đau mỏi chân. Nếu không được điều trị kịp thời dễ gây biến dạng xương khớp, thậm chí ảnh hưởng đến các khớp xung quanh khác cũng có những tổn thương tương tự.

Đồng thời, loại bệnh này còn có thể dẫn đến hàng loạt bệnh như tăng sản xương, huyết khối tĩnh mạch sâu khiến hệ vận động của người bệnh bị suy giảm, tuổi thọ của con người bị rút ngắn rất nhiều.

Tóm lại, đi bộ không chỉ rèn luyện thân thể mà còn phản ánh sức khỏe thể chất của con người. Nếu mọi người phát hiện mình có một hoặc nhiều triệu chứng trên khi đi bộ thì phải cảnh giác xem cơ thể đã bị bệnh hay chưa, tốt nhất nên đến bệnh viện để khám và điều trị càng sớm càng tốt, tránh tình trạng chậm trễ khiến bệnh phát triển.

Nhưng nếu bạn đã trên 50 tuổi mà khi đi lại không có những biểu hiện trên thì xin chúc mừng bạn, điều đó có nghĩa là cơ thể bạn đang rất khỏe mạnh và bạn rất có hy vọng sống lâu. Nhưng dù vậy, bạn cũng đừng buông lỏng việc dưỡng thân trong cuộc sống, hay duy trì những thói quen sinh hoạt tốt, để đảm bảo sức khỏe tốt.



Tốc độ đi bộ cũng phản ánh sức khỏe

Các nhà nghiên cứu Anh phát hiện ra rằng những người đi bộ chậm có nguy cơ mắc bệnh tim và tử vong do bệnh tim cao hơn, vì vậy những người đi bộ nhanh hơn sống lâu hơn.

Nghiên cứu được đề cập trong bài báo trực tuyến được đăng trên Tạp chí Mayo Clinic năm 2019 do các nhà nghiên cứu tại Đại học Wrights, Vương quốc Anh, thực hiện. Hơn 475.000 người trung niên và cao tuổi tại Vương quốc Anh, được tiến hành khải sát thời gian theo dõi là 7 năm. Tổng cộng có 12.823 ca tử vong được ghi nhận trong thời gian theo dõi.

Các nhà nghiên cứu đã so sánh thói quen đi bộ của 475.000 người này và so sánh tuổi thọ trung bình của các nhóm khác nhau ở độ tuổi 45: Phụ nữ đi bộ nhanh là 86,7-87,8 tuổi và phụ nữ đi bộ chậm là 72,4 tuổi, chênh lệch khoảng 15 tuổi. Tuổi thọ trung bình của nam giới đi bộ nhanh là 85,2-86,8 tuổi, trong khi nam giới đi bộ chậm là 64,8 tuổi, khoảng cách hơn 20 năm. Đây là nguồn gốc của việc "những người đi bộ nhanh sống lâu hơn những người đi bộ chậm 15-20 năm".

Về mặt lý thuyết, nếu mọi người có tình trạng sức khỏe như nhau, nhưng tốc độ đi bộ khác nhau.Trong khoảng thời gian được khảo sát, các hành vi khác và ảnh hưởng môi trường của hai nhóm cũng như nhau, nhưng tỷ lệ tử vong cuối cùng khác nhau, thì đi bộ tốc độ thực sự có thể là nguyên nhân dẫn đến sự khác biệt về tỷ lệ tử vong.

