Sau 5 năm còng lưng trả nợ mua nhà, chồng cũ bảo: “Nhà anh giữ, em cầm 1 tỷ là đủ rồi!” nhưng anh làm gì có tiền đưa tôi

Ngày ấy, khi chồng tôi nằng nặc đòi mua nhà, tôi đã nói: “Anh à, mình chưa đủ tiền đâu, vay ngân hàng rồi gánh lãi, em sợ lắm”. Nhưng anh chỉ bảo: “Không nợ thì chẳng bao giờ có nhà. Mình càng chần chừ thì giá càng tăng”. Tôi nhượng bộ vì tin anh, tin vào tương lai mà hai vợ chồng cùng vun đắp.

Chúng tôi vay 2 tỷ, trả góp trong 15 năm. Thời gian đầu, tháng nào cũng chật vật. Tiền lãi, tiền gốc, tiền sinh hoạt, rồi còn bao chuyện bất ngờ khác. Có những tối tôi nhìn bảng sao kê mà chỉ muốn khóc, anh thì vẫn lạc quan bảo: “Cố thêm vài năm thôi, rồi mình sẽ nhẹ gánh”.

Nhưng dường như trong những năm ấy, thứ duy nhất nhẹ đi là tình cảm. Anh dần ít nói, ít cười, về nhà cũng ít khi trò chuyện. Mọi thứ giữa chúng tôi trở thành những phép tính: tiền, nợ, lãi suất, hóa đơn… Tôi nhiều lần muốn nói về cảm xúc, nhưng anh chỉ gạt đi: “Lúc nào cũng than thở, có giải quyết được gì đâu”.

Chúng tôi ly hôn khi vừa trả được 5 năm nợ. Ngôi nhà bây giờ còn nợ ngân hàng hơn 1,5 tỷ, nhưng cũng đã tăng giá lên gấp rưỡi so với lúc mua. Anh bảo: “Nhà anh ở lại, anh trả nốt nợ. Anh gửi em 1 tỷ, coi như phần của em”. Tôi sững người, 1 tỷ so với số tiền và công sức tôi bỏ ra suốt 5 năm, thật quá nhỏ. Huống chi giờ căn nhà đã tăng giá hơn so với trước kia rất nhiều. Tôi không muốn tranh giành, nhưng nghĩ đến những tháng ngày mình thắt lưng buộc bụng, chịu đựng đủ thứ áp lực, tôi thấy nghẹn.

Tôi nói: “Nhà là của cả hai, anh trả nốt nợ hoặc chia nợ ra thì tùy, nhưng phải chia theo giá trị hiện tại, không thể cứ đưa 1 tỷ rồi coi như xong”. Anh nhìn tôi, ánh mắt tỏ vẻ mệt mỏi nói rằng thích thế nào thì tùy tôi, anh không muốn đôi co nữa. Song hành động của anh thì chẳng có vẻ gì là tùy tôi cả. Anh vẫn ở lại căn nhà, không đưa tiền cũng chẳng có ý định chuyển đi.

Có người nói, phụ nữ hơn nhau ở chỗ biết tính toán trước khi ký giấy kết hôn, chứ không phải khi ký giấy ly hôn. Tôi vẫn chưa biết phải làm gì khi tình cảm đã hết, ly hôn mà không thể chia tài sản. Căn nhà còn nợ nên chẳng thể bán mà tiền thì tôi biết, chồng cũ cũng chẳng thể có 1 tỷ mà đưa tôi luôn được. Chúng tôi nên làm thế nào cho công bằng?