Sau 40 tuổi, phụ nữ "chậm già" thường có 3 đặc điểm, nếu bạn cũng thế thì hãy duy trì tốt

Yêu cái đẹp là bản chất của con người, đàn ông hay phụ nữ cũng vậy. Phụ nữ càng thanh lịch thì càng yêu cái đẹp, cho dù là cách ăn mặc, gu thẩm mỹ hay thậm chí là cách chăm sóc hàng ngày thì họ cũng đặc biệt sợ lão hóa.

Tuy nhiên, lão hóa là điều không thể tránh khỏi, đó là quy luật sinh tồn của tự nhiên. Sau thời gian, khuôn mặt, ngoại hình, thậm chí là các cơ quan nội tạng của chúng ta cũng dần già đi. Nhưng đừng nản chí! Chỉ cần biết cách duy trì, bạn sẽ thấy rằng để giữ được sự trẻ trung như 30 tuổi khi bước qua tuổi 40 không phải là điều quá khó.

Đó là lý do tại sao chúng ta vẫn bắt gặp những chị em "già đi từ từ" và phải thốt lên "chị trẻ thật đấy!". Nói một cách vui vui thì là họ "chậm già". Vậy, phụ nữ "già từ từ" hay "lâu già" có đặc điểm gì?

Thực ra, phụ nữ nào cũng rất sợ tuổi già, nhưng càng sợ thì chuyện càng đến sớm, bởi thể chất của phụ nữ sẽ bị suy giảm rất nhiều theo tuổi tác, tốc độ lão hóa ngày càng nhanh. Tuy nhiên, đừng nghĩ rằng chọn mua và dùng nhiều mỹ phẩm đắt tiền hoặc đến thẩm mỹ viện thường xuyên là bạn có thể trì hoãn tốc độ lão hóa của cơ thể. Những việc này chỉ có tác dụng bên ngoài mà thôi.

Muốn thực sự "lâu về già", duy trì một khuôn mặt thật xinh đẹp và một trạng thái tươi trẻ, bạn nên tìm hiểu 3 đặc điểm chung của những người ngoài 40 tuổi mà vẫn trẻ lâu như sau:

1. Không thức khuya

Việc này nghe rất quen thuộc và có vẻ đơn giản nhưng thực tế không nhiều người có thể thực hiện được. Hiện nay nhiều người hầu như có thói quen thức khuya vì cảm thấy không có đủ thời gian trong ngày cho những việc mình muốn làm. Phụ nữ sau khi về nhà phải chăm sóc con cái và gia đình, thời gian trôi đi nhanh chóng là điều khó tránh.

Để làm điều mình thích họ phải thức khuya. Do thường xuyên thức khuya, không những cơ thể không được nghỉ ngơi đầy đủ mà tình trạng da của chị em cũng sẽ ngày càng xấu đi. Nó gây ra nhiều vấn đề về da như rối loạn nội tiết, lỗ chân lông nở to, xuất hiện các đốm mụn, do đó phụ nữ thức khuya lâu sẽ già hơn so với những người cùng tuổi. Không thức khuya sẽ giảm phần nào được tình trạng này.

2. Ăn ít đồ ngọt

Nhiều phụ nữ có thói quen ăn vặt và đồ ngọt sẽ dễ dàng nằm trong danh sách các món ăn ưa thích của họ. Nhưng ăn đồ ngọt thường xuyên sẽ khiến cơ thể của phụ nữ bị tích tụ quá nhiều đường dẫn đến sự lão hóa nhanh của các cơ quan trong cơ thể. Sự lão hóa nhanh chóng của các cơ quan cũng sẽ làm tăng lượng đường trong máu trong cơ thể và cuối cùng gây ra bệnh tiểu đường.

Vì vậy, các bạn nữ phải kiểm soát đồ ngọt nhiều hơn trong thời gian bình thường, đây cũng là cách tốt để trì hoãn quá trình lão hóa.

3. Tránh "hút dầu" vào người

"Hút dầu" ở đây là chỉ việc tiêu thụ dầu trong ăn uống và hấp thụ dầu khi nấu ăn. Khói dầu là "khắc tinh' với chị em phụ nữ. Mặc dù hầu hết gia đình đều trang bị máy hút mùi để hút đi phần nào khói dầu từ thức ăn bốc lên nhưng không có gì đảm bảo rằng chị em không phải tiếp xúc với một phần của khói dầu. Đặc biệt khi phụ nữ ngoài 40 tuổi, collagen trong cơ thể sẽ bị mất đi từ từ, lúc này nếu bạn thường xuyên tiếp xúc với khói dầu thì bạn sẽ bị lão hóa nhanh hơn, cho dù sử dụng nhiều mỹ phẩm trong thời gian dài thì bạn vẫn không thể bù đắp lại.

Tương tự như vậy, tiêu thụ thực phẩm nhiều dầu cũng khiến chị em già nhanh hơn. Tiêu thụ nhiều dầu có thể làm cứng động mạch hoặc làm hẹp các mạch máu. Điều này làm suy yếu lưu lượng máu đến da và gây ra lão hóa sớm, đồng thời hình thành nếp nhăn .

Chính vì điều này, ngoài việc hạn chế ăn dầu, để giữ nhan sắc của mình, lời nhắc nhở cho các chị em là khi nấu nướng nên đeo khẩu trang để hạn chế một phần khói dầu.