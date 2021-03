Sau 40 tuổi, cơ thể có 4 thay đổi này thì tốt nhất nên đi kiểm tra não

Đặc biệt là trong cuộc sống hiện đại, những thay đổi của môi trường, sự gia tốc của nhịp sống, chế độ ăn uống, sinh hoạt không tốt sẽ gây ra các vấn đề khác nhau của mạch máu, dễ dẫn đến nhồi máu não. Điều này đòi hỏi mọi người phải chú ý đến sức khỏe của mạch máu, đặc biệt khi thấy cơ thể có những thay đổi dưới đây, tốt nhất bạn nên đến bệnh viện kiểm tra não càng sớm càng tốt.



1. Đau đầu là một dấu hiệu cảnh báo nhồi máu não

Ảnh minh họa

Nếu gần đây đau đầu nặng dần tình trạng này không hồi phục sau thời gian nghỉ ngơi, tính chất nhức đầu thay đổi, nói lắp, ngọng, yếu tay chân một bên, miệng nhếch thì đề phòng tai biến mạch máu não, tốt nhất nên kiểm tra CT não kịp thời. Đặc biệt đối với những người mắc mỡ máu, tiểu đường, huyết áo cao thì cần phải chú ý, nếu không cơn nhồi máu não cấp tính sẽ xuất hiện và đe dọa tính mạng và sức khỏe của con người.

Ngoài ra, nếu bạn thường xuyên thấy buồn ngủ, chảy nước dãi, quầng đen thoáng qua trước mắt, tiểu tiện đột ngột thì đừng bỏ qua, đó có thể là dấu hiệu của đột quỵ.

2. Tê chân tay

Trên lâm sàng, nếu tắc động mạch vành và các hoạt động bình thường của mạch máu bị chặn, nó sẽ dẫn đến tình trạng lưu thông máu kém, máu không thể di chuyển đến vùng hai tay và sẽ có dấu hiệu hoạt động bất thường của cánh tay.

Lúc này, cánh tay có khả năng bị tê, yếu và cũng có thể bị lạnh, móng tay có xu hướng lõm vào trong...

Do bàn chân cách xa tim nhất. Khi các mạch máu bị "tắc nghẽn", bàn chân cũng sẽ có cảm giác khác biệt. Khi các mạch máu bị chặn nhẹ, bàn chân sẽ lạnh và có xu hướng lạnh nhiều hơn nếu tình trạng tắc mạch diễn ra nghiêm trọng hơn theo thời gian, nguy cơ nhồi máu não cũng tăng.

Ảnh minh họa

Trong trường hợp bình thường, nếu bạn tức giận sẽ gây ra chảy máu cam, lúc này có thể nhanh chóng kiểm soát được, nhưng nếu là do bất thường ở não như nhồi máu não trước thì sẽ dễ khiến con người bị chảy máu cam không thể giải thích được. Đặc biệt đối với người trung niên và cao tuổi, phần lớn là do huyết áp tăng đột ngột gây chảy máu do vỡ mao mạch trong hốc mũi, lúc này cần đến bệnh viện làm CT não càng sớm càng tốt.

4. Đau tức ngực, ho

Một số lượng đáng kể bệnh nhân nhồi máu não sẽ thường xuyên bị đau tức ngực và ho trong giai đoạn trước khi khởi phát, đặc biệt là số lượng và tần suất các cơn về đêm sẽ tiếp tục tăng lên. Do đó khi phát hiện những dấu hiệu trên, cảnh báo mọi người nên đến bệnh viện để khám ngay lập tức.

Để nuôi dưỡng các mạch máu, hãy làm những việc sau để tránh nhồi máu não:

1. Uống nhiều nước

Sau khi một người già đi, quá trình trao đổi chất trong cơ thể sẽ tiếp tục chậm lại, lúc này bạn cần uống nhiều nước hơn để thúc đẩy vi tuần hoàn của cơ thể và duy trì độ trong của máu, ngoài ra uống nhiều nước có thể cải thiện độ nhớt của máu. Vì vậy bác sĩ khuyên mọi người nên duy trì lượng nước uống mỗi ngày là 1500 ml.

2. Tập thể dục hợp lý

Ảnh minh họa

Đối với người trung niên và người cao tuổi, trong cuộc sống hàng ngày, duy trì đi bộ hơn nửa giờ đồng hồ, hoặc một số bài tập có lợi như Thái Cực Quyền, cũng khá có lợi cho việc duy trì sức khỏe thể chất, đồng thời có thể duy trì sức khỏe của khí huyết. Tập thể dục hợp lý cũng có thể thúc đẩy quá trình trao đổi chất và khả năng miễn dịch của cơ thể.

3. Kiểm soát chế độ ăn uống của bạn

Một chế độ ăn uống lành mạnh và hợp lý có thể giảm bớt gánh nặng cho quá trình chuyển hóa của cơ thể. Ăn nhiều thực phẩm giàu vitamin và chất xơ thực vật, có thể thúc đẩy tiêu hóa, giữ cho ruột và dạ dày sảng khoái, giúp đại tiện dễ dàng. Điều này có thể giúp làm sạch môi trường máu, ngăn ngừa sự xuất hiện của huyết áp cao và tăng lipid máu, giảm khả năng hình thành huyết khối.

Muốn dưỡng huyết thì ba việc cơ bản trên phải thực hiện trong thời gian dài mới có thể duy trì được tính đàn hồi của mạch máu. Đồng thời nó cũng rất có lợi để thúc đẩy quá trình lưu thông máu trong cơ thể, duy trì sức khỏe thể chất.

Nguồn: QQ