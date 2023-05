Sau 3 năm hẹn hò, Văn Hậu - Hải My bây giờ ra sao?

Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My sau 3 năm hẹn hò

Mới đây, Doãn Hải My - top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 - đã chia sẻ niềm vui trên trang cá nhân cùng cầu thủ Đoàn Văn Hậu: "Chúc mừng anh bạn thân. Rất tự hào về bạn".

Niềm vui đó được miêu tả bằng hình ảnh cặp đôi ngọt ngào bên chiếc xe Porsche Macan 2023 trị giá gần 5 tỉ đồng. Đây là thành quả sau nhiều năm nỗ lực cống hiến của chàng cầu thủ quê Thái Bình. Sau 3 năm hẹn hò, tình cảm lẫn sự nghiệp của họ ngày càng "lên hương".



Đoàn Văn Hậu vừa tậu chiếc Porche giá 5 tỉ đồng

Ở tuổi 24, Đoàn Văn Hậu đã có một sự nghiệp đáng nể với nhiều thành tích trong đội tuyển bóng đá quốc gia. Cách đây ít năm, anh kiếm được nhiều tiền trong việc chuyển nhượng.

Thời gian sang nước ngoài thi đấu cho đội bóng SC Heerenveen của Hà Lan, Đoàn Văn Hậu có mức lương 450.000 euro/năm trước thuế (tương đương 11,5 tỉ đồng). Trước khi tậu chiếc xe Porsche Macan trị giá gần 5 tỉ đồng, năm 2020, Đoàn Văn Hậu từng mua chiếc Mercedes-Benz GLC 300 4MATIC có giá lăn bánh lên đến 2,4 tỉ đồng.

Cuối năm 2021, Đoàn Văn Hậu mua một căn hộ cao cấp giá không dưới 5 tỉ đồng.



Doãn Hải My - bạn gái Đoàn Văn Hậu

Ngoài việc tập trung cho bóng đá, nam cầu thủ này còn học kinh doanh và đang sở hữu thương hiệu thời trang riêng. Với sự nổi tiếng cùng ngoại hình sáng, Văn Hậu còn được nhiều nhãn hàng chọn là gương mặt đại diện, góp mặt tại không ít sự kiện nổi tiếng.

Cặp đôi thành đạt

Trong khi đó, Doãn Hải My cũng không kém cạnh với công việc kinh doanh đã đi vào ổn định. Doãn Hải My là thí sinh nổi bật trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020. Cô đoạt danh hiệu Người đẹp tài năng, lọt vào top 10 cuộc thi.

Bước ra từ cuộc thi này, Doãn Hải My tập trung cho công việc học hành và tập kinh doanh.

Cặp đôi nhận được lời chúc mừng của nhiều người

Doãn Hải My cho biết: "Sau khi cuộc thi kết thúc, My thấy bản thân trưởng thành hơn. My còn rất hạnh phúc khi nhận được thêm nhiều sự quan tâm, yêu thương và ủng hộ của khán giả. Đó là nguồn động lực rất lớn của My. Bên cạnh đó, My cũng trở nên bận rộn hơn bởi vừa phải hoàn thành tốt việc học ở trường vừa phải bảo đảm tiến độ và hiệu quả công việc".

Doãn Hải My đã tốt nghiệp và chuyên tâm cho việc kinh doanh.