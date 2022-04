Sau 3 năm dịch bệnh, bạn chiêm nghiệm được điều gì? Đây là 15 bài học mà tôi nhận ra, thay đổi từ bây giờ để tìm về an yên

Đại dịch toàn cầu bắt đầu từ năm 2019 đã gây ra rất nhiều thay đổi. Đời sống con người bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

Dịch bệnh cách ly, phong tỏa hoàn toàn, mọi thứ đều bị trì trệ, những gì đọng lại là mất mát và lầm than.

Trải qua 3 năm bị dịch bệnh làm khốn khổ, nếu bạn vẫn có thể sống tốt thì đó chính là phúc phần của bạn. Nhưng liệu bạn có nhận ra được điều gì trong thời gian vật lộn với thiên tai này không?

Đây là 15 điều mà tôi đã chiêm nghiệm và cố gắng thay đổi để tìm đến cuộc sống chân chính của bản thân:

1. Nhất định phải học cách tiết kiệm tiền, an cư rồi mới lạc nghiệp. Không tùy tiện nghỉ việc chỉ vì bản thân không thích, không đầu tư tập tành buôn bán hay kinh doanh khi chưa tìm hiểu kỹ càng và vững vàng tài chính.

2. Không có nhà thì có thể thuê phòng, chứ đừng cố mượn tiền để mua nhà. Hãy mua đứt hoặc mua trả góp chỉ khi điều kiện kinh tế có thể đảm bảo cho việc chi trả lâu dài.

3. Tivi có thể mua nhỏ vừa tầm, tủ lạnh cũng không cần quá to. Trong thời đại mạng xã hội phát triển ngày nay, thử đếm xem thời gian bạn bỏ ra cho việc xem tivi là bao lâu?

4. Hãy cố gắng làm công việc có phúc lợi xã hội và bảo hiểm đầy đủ. Một trận bệnh ập đến, tấm thẻ bảo hiểm lúc này sẽ đỡ đần chi phí rất nhiều. Cuộc sống không cần phải quá giàu, nhưng nhất định phải ổn định.

5. Đừng bao giờ đắc chí khi phát hiện thứ này “rẻ bèo”, hay cái kia có giá “hạt dẻ”. Trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra. Minh chứng rõ ràng nhất chính là giá thực phẩm leo thang trong trận dịch, một quả trứng gà cũng trở nên đắt đỏ đến bất thường.

6. Rảnh rỗi thì đừng đi tiêu pha hoang phí, có tiền cũng đừng tùy tiện du lịch khắp nơi. Câu nói “thích thì đi thôi” chỉ phù hợp với những người có của ăn của để thật sự. Thế nhưng hiện tại giàu sang cũng chưa chắc vẫn phú quý trong tương lai, dịch bệnh vừa rồi đã khiến biết bao ông chủ bà hoàng phải phá sản vì làm ăn thua lỗ.

7. So sánh nhà rộng xe hơi là hành vi ấu trĩ. Nếu có so thì hãy so về sức khỏe của nhau, xem ai còn sống được bao lâu? Trên đời này, sức khỏe không phải là thứ nhất, nhưng chắc chắn là duy nhất. Bạn giàu có đến đâu, nhưng bệnh tật triền miên thì tiền bạc cũng không cánh mà bay, chẳng đủ sức lực để cảm nhận hạnh phúc.

8. Dịch bệnh hoành hành 3 năm khiến chúng ta nhận ra, cuộc sống dung dị và tối giản chính là nguyện vọng tốt đẹp nhất của mỗi người. Thế sự vô thường, hãy vững tâm trước những gì sắp xảy ra.

9. Thường xuyên chuẩn bị trước các loại thực phẩm và gia vị thiết yếu như mắm muối, dầu ăn, mì, gạo… phòng cho những tình huống bất ngờ, đơn cử là trường hợp phong tỏa cách ly.

10. Nên dạy con trẻ những kỹ năng sinh tồn đơn giản ngay từ nhỏ. Như vậy thì khi thiên tai ập đến vẫn có thể trụ vững, ít biến động tâm lý.

11. Con người chỉ là hạt cát nhỏ bé trước mẹ thiên nhiên. Những gì đang gánh chịu chính là hậu quả từ vô số chuyện mà ta đã làm với thế giới này. Đến lúc trái đất nổi giận thì hối hận cũng đã muộn màng!

12. Những thứ đồ khiến bạn phải đắn đo giữa việc mua hay không thì tốt nhất đừng nên mua. Rèn luyện thói quen chi tiêu lý tính, hướng đến lối sống tối giản để có cuộc đời vừa đủ đầy vừa hạnh phúc.

13. Cố gắng dành thời gian cho gia đình, rảnh rỗi thì xem tivi và tin tức; đừng suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào công việc hay chỉ chú tâm lướt điện thoại, những thứ này ngoài khiến chúng ta tiêu hao tiền bạc và đầu óc, chứ không được lợi lộc gì.

14. Đời người ngắn ngủi, chúng ta chẳng thể biết người thân xung quanh ra đi lúc nào. Nạn dịch hoành hành đã gây ra quá nhiều mất mát. Vậy nên hãy trân trọng những con người xuất hiện trong đời chúng ta, kể cả những ai từng làm bạn tổn thương. Hợp thì gần gũi, không hợp thì tan. Đừng hận thù sâu cay, vừa mệt ta vừa mệt người.

15. Ngày mai là thứ gì đó rất mơ hồ, có thể nắng đẹp, cũng có thể âm u và đau thương. Vậy nên hãy sống trọn từng phút giây, đừng khiến bản thân phải hối hận khi ngoảnh đầu nhìn lại những gì đã trải qua.

