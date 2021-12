Sau 20 tuổi, lượng collagen sản xuất trong da giảm 1% mỗi năm, muốn da đẹp, đừng bỏ qua thực phẩm giàu collagen lại rất dễ kiếm này

Collagen rất quan trọng đối với cơ thể con người. Nó không chỉ duy trì độ đàn hồi của da mà còn giúp chống lại bệnh viêm khớp. Tuy nhiên, các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng sau khi bước vào tuổi 40, mỗi năm cơ thể chúng ta sẽ mất đi 1% collagen.



Nhiều người tin tưởng bổ sung collagen để tổng hợp protein, nhưng các chuyên gia dinh dưỡng cho rằng điều quan trọng nhất là điều chỉnh chúng thông qua thực phẩm vì thực phẩm còn chứa các chất dinh dưỡng khác.

Nhà dinh dưỡng Xiao Weilin đã tuyên bố trong Facebook Fan Special "Nutrition Nutrue-Nutriologist Cup" rằng gần 1/3 protein trong cơ thể con người là collagen, trong đó sụn khớp và mô da có chứa collagen, giúp cải thiện khối lượng cơ và chống viêm khớp. Collagen có thể bị mất đi theo tuổi tác. Ăn quá nhiều đường hoặc tiếp xúc ánh nắng mặt trời quá nhiều cũng có thể làm mất collagen.

Về tuổi tác, các nghiên cứu trước đây đã phát hiện ra rằng 1% lượng collagen bị mất đi mỗi năm ở độ tuổi 40. Ngoài ra, nếu cơ thể con người tiêu thụ quá nhiều đường, các sợi collagen sẽ hình thành chuỗi và tạo thành "Glycation End Products" (AGEs), ảnh hưởng đến sự tổng hợp collagen. Tiếp xúc với ánh nắng mặt trời quá nhiều cũng có thể ảnh hưởng đến sự hình thành collagen do tia cực tím. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng hút thuốc sẽ ảnh hưởng đến sự hình thành collagen và làm tăng nguy cơ viêm khớp.

Làm thế nào để làm chậm quá trình mất collagen

Bắt đầu từ việc "phòng ngừa", làm chậm quá trình mất và thoái hóa collagen là phương pháp cần thiết và hiệu quả. Chúng ta cũng có thể tăng cường trao đổi chất của tế bào da để đạt được mục đích bổ sung và sửa chữa collagen.

Đầu tiên là chống nắng, các chuyên gia da liễu cho rằng hơn 90% trường hợp da bị lão hóa sớm là do phơi nắng không đúng cách. Có một nguyên tắc bạn cần tuân thủ là dùng kem chống nắng mọi thời điểm ra ngoài, ngay cả với những ngày không có nắng. Ngoài ra, cũng nên che chắn các vùng da khi ra ngoài, nhất là vào những ngày nắng gắt.

Thứ hai, chú ý đến một chế độ ăn uống cân bằng. Nếu bạn muốn tăng sản xuất collagen, bạn có thể dựa vào chế độ ăn uống để cải thiện nó và ăn thức ăn nhiều protein hơn. Trong số đó, thịt gà và cá ít béo là sự lựa chọn đầu tiên, tiếp theo là bổ sung với trái cây, rau củ. Các loại rau củ chứa nhiều vitamin C có thể thúc đẩy sự hình thành collagen và giúp vết thương mau lành, đồng thời có tác dụng chống oxy hóa. Một số loại trái cây giàu vitamin C hàng đầu bao gồm kiwi, ổi, mãng cầu, dâu tây, ớt xanh, ớt ngọt, súp lơ tím hoặc đu đủ.



Cố gắng ăn 3 loại rau tươi có màu sắc khác nhau và 2 loại trái cây khác nhau mỗi ngày, màu sắc của thực phẩm càng đa dạng thì bạn càng ăn được nhiều loại chất chống oxy hóa khác nhau.

Cuối cùng, đừng quên tránh thực phẩm giàu chất béo. Thực phẩm giàu calo và nhiều chất béo, đặc biệt là đồ chiên rán dễ sinh ra các gốc tự do. Nếu ăn nhiều loại thực phẩm này sẽ đẩy nhanh quá trình lão hóa da, cơ thể sẽ giảm khả năng bị tổn thương bởi các gốc tự do và nguy cơ xuất hiện đốm đen và nếp nhăn trên da.

5 loại thực phẩm giúp cơ thể sản sinh ra collagen tự nhiên

Ăn thực phẩm giàu collagen hoặc thực phẩm tăng cường sản xuất collagen cũng có thể giúp tạo ra các khối xây dựng (axit amin) bạn cần cho các mục tiêu về làn da của mình. Chuyên gia dinh dưỡng và làm đẹp Katey Davidson cho biết: "Có ba axit amin quan trọng cho sự tổng hợp collagen là proline, lysine và glycine". Và dưới đây là 10 thực phẩm chứa các axit amin này. Điều tuyệt vời hơn là chúng lại luôn có xung quanh bạn.

1. Thịt gà

Có một lý do tại sao nhiều chất bổ sung collagen có nguồn gốc từ thịt gà. Nếu bạn đã từng cắt thịt toàn bộ con gà, bạn có thể nhận thấy nó chứa bao nhiêu mô liên kết. Những mô này làm cho thịt gà trở thành một nguồn thực phẩm giàu collagen.

Một số nghiên cứu đã sử dụng cổ gà và sụn được coi như một nguồn cung cấp collagen để điều trị viêm khớp.

2. Cá và động vật có vỏ

Giống như các loài động vật khác, cá và động vật có vỏ có xương và dây chằng làm bằng collagen. Một số chuyên gia đã khẳng định collagen biển là một trong những loại collagen dễ hấp thụ nhất.

3. Lòng trắng trứng gà

Mặc dù trứng không chứa các mô liên kết như nhiều sản phẩm động vật khác, nhưng lòng trắng trứng có lượng lớn proline, một trong những axit amin cần thiết để sản xuất collagen.

4. Trái cây họ cam quýt

Vitamin C đóng một vai trò quan trọng trong sản xuất pro-collagen, tiền chất của cơ thể để tạo ra collagen. Do đó, bổ sung đủ vitamin C là rất quan trọng.

Như bạn có thể biết, trái cây họ cam quýt như cam, bưởi, chanh và chanh có đầy đủ chất dinh dưỡng này. Hãy thử một quả bưởi nướng cho bữa sáng hoặc thêm những múi cam vào món salad.

5. Các loại đậu

Đậu là một loại thực phẩm giàu protein, thường chứa các axit amin cần thiết cho quá trình tổng hợp collagen. Thêm vào đó, nhiều loại trong số chúng rất giàu đồng, một chất dinh dưỡng khác cần thiết cho quá trình sản xuất collagen.

https://afamily.vn/sau-20-tuoi-luong-collagen-san-xuat-trong-da-giam-1-moi-nam-muon-da-dep-dung-bo-qua-thuc-pham-giau-collagen-lai-rat-de-kiem-nay-20211218230903207.chn