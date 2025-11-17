Sau 20 năm đóng Cảnh sát hình sự, NSƯT Hoàng Hải trở lại với vai Đại tá công an

Ra mắt ngày 7/11, bộ phim Tường lửa Tràng An được xây dựng dựa trên nhiều chuyên án của Công an TP Hà Nội cuối năm 2024. Phim bóc tách sự tinh vi của tội phạm tiền ảo, từ thao túng tâm lý đến lôi kéo hàng chục nghìn nạn nhân, mang tính cảnh báo mạnh mẽ với người dân trong kỷ nguyên số.

Chỉ sau hai tập đầu, phim đạt hơn 3 triệu lượt xem, phản ánh sự quan tâm lớn của khán giả dành cho đề tài nóng và cách kể chuyện hiện đại, nhanh nhịp, sát với đời sống.

NSƯT Hoàng Hải - ông trùm Lê Toàn trong "Độc đạo" trở lại với vai đại tá công an.

Đặc biệt, sự trở lại của NSƯT Hoàng Hải với vai lãnh đạo công an gây ấn tượng với khán giả. Anh từng ghi dấu sâu đậm với vai Trung úy Minh trong loạt phim Cảnh sát hình sự đầu những năm 2000.

Trong phim, Hoàng Hải đảm nhiệm vai Đại tá Trần Hoàng, Trưởng phòng Điều tra Hình sự PC02 - người chỉ huy quyết đoán, lạnh lùng trong xử lý chuyên án nhưng lại là người cha giàu tình cảm của Thục (Quỳnh Châu), cô con gái khiến ông vừa tự hào vừa day dứt.

Nam diễn viên chia sẻ, anh “run run một cảm giác lạ lùng” khi trở lại với hình ảnh chiến sỹ công an, bởi nhân vật Đại tá Hoàng cũng có hoàn cảnh "gà trống nuôi con" giống hệt vai diễn đầu đời của anh.

“Ngày xưa khán giả tò mò vì chưa hiểu công việc của chiến sỹ hình sự. Giờ trở lại với tội phạm công nghệ cao, tôi càng thấy lực lượng của chúng ta giỏi và kiên cường thế nào”, Hoàng Hải nói.

Ngoài NSƯT Hoàng Hải, phim còn có sự góp mặt của NSƯT Trịnh Mai Nguyên, NSƯT Thanh Bình, diễn viên Thanh Tú, Doãn Quốc Đam , Long Vũ, Quỳnh Châu, Trương Hoàng, Lưu Duy Khánh, Thuỳ Anh. Vũ Liêm - biên kịch của phim Độc đạo cũng tham gia viết kịch bản cho Tường lửa Tràng An.

Diễn viên Thùy Anh tiết lộ, ngay cả ê-kíp cũng chưa biết cái kết vì kịch bản vẫn đang được cập nhật theo tiến độ phá án ngoài đời. Phim phản ánh đúng tính chất biến đổi liên tục của tội phạm công nghệ cao nên từng tập đều có các tình tiết mới được bổ sung.

Doãn Quốc Đam đóng cặp với Thuỳ Anh trong phim.

Tường lửa Tràng An là phim truyền hình đầu tiên khai thác đề tài phòng chống tội phạm công nghệ cao, khai thác cuộc đấu trí căng thẳng giữa lực lượng công an và đường dây tội phạm số.

Phim được triển khai sản xuất vào thời điểm Công ước Hà Nội được ký kết vào cuối tháng 10/2025, toàn cầu cùng nhau xây dựng bức tường lửa để bảo vệ không gian mạng. Tác phẩm được đầu tư sản xuất công phu và dự kiến có độ dài 45 tập, hiện đã hoàn thành được một nửa thời lượng.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc CATP Hà Nội nhận định bộ phim không chỉ có giá trị nghệ thuật mà còn là “tác phẩm tuyên truyền sinh động”, tái hiện chân thực hình ảnh người chiến sỹ công an Thủ đô trên mặt trận mới – đấu tranh với tội phạm công nghệ cao.