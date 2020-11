Sau 2 tuần chia tay, nhìn được bức hình mà bạn gái cũ đăng tải, chàng trai bàng hoàng nhận ra bản thân đã sa vào màn kịch quá hiểm hóc

Cứ nói đàn ông không đủ nhạy cảm tinh nhanh nhưng đôi lúc, chỉ cần một vài dấu hiệu thay đổi từ cô gái họ đã nhìn ra vấn đề rồi.



Trong tình yêu, sự chung thủy vô cùng quan trọng. Nếu như những điều đó không thể duy trì được thì việc chia tay là điều mà ai cũng có thể đoán trước.

Mới đây, một anh chàng đăng tài bài viết chia sẻ chuyện bạn gái thay đổi khi có "kẻ thứ ba" chân chân vào, chuyện như sau:

"Người yêu cũ mình 'Hợp pháp hoá' việc cắm sừng như thế nào?

Hai đứa đều năm 3, đáng yêu đương ngon lành hơn 2 năm thì từ 3 tháng đổ lại đây, có những biểu hiện 'lươn lẹo' như:

Cô ấy bảo mình đi mua phở, mua về 1 suất như mọi khi:

'- Sao anh mua nhiều bánh phở thế?

- Thì anh mua như mọi khi thôi.

- Chắc anh mua chỗ khác đúng không, em ăn nhiều thịt ít phở cơ mà'.

Mà rõ ràng mua cùng 1 chỗ, cứ tưởng quán thay đổi công thức nhưng không, lần sau bảo là nhiều thịt, ít phở thì lại vặn vẹo:

- Nhiều thịt thế này ai ăn hết.

Hai đứa cùng đi ăn nem rán, thường mình sẽ gọi 1 đĩa khoai, 1 đĩa nem nướng + 10 nem rán, cũng 1 hôm gọi thế thì cô ấy phản ứng gay gắt:

- Gọi thế ăn hết không? Thừa tiền à mà gọi?

Ảnh minh họa.

Đi ăn lẩu với nhau, bình thường cứ bóc 1 con tôm cho người yêu thì mình ăn 1 con. Hai đứa cứ lần lượt như thế cho đến khi hết tôm, lần này thì:

'- Sao chưa bóc cho em anh đã ăn rồi.

- Anh bóc em 1 con ăn hết rồi đó.

- Hết thì phải bóc tiếp chứ'.

Mình mua cho cô ấy gói bim bim mang qua thì cũng chê:

- Mua có 1 gói à, sao không mua 2 gói.

- Ăn 1 gói thôi cũng được mà.

Nói tóm cái gọn lại là bất kể cái gì cũng có thể là lý do giận, lý do dỗi, lý do hờn và lý do cãi nhau. Tất cả những thứ bình thường trước kia bỗng trở thành điều khiến cô bực bội, tức tối. Cho đến 1 ngày cách đây 2 tuần cô ấy nói lời chia tay:

'Chia tay đi, em càng ngày càng thấy anh không quan tâm em, không để ý những gì em nói. Anh nghĩ giờ yêu được em là anh không cần như ngày xưa phải không? Nếu vậy thì thôi đi, em cảm thấy em không được tôn trọng'.

Rồi chia tay, trong khi mình còn không biết lý do là gì, mình vẫn vậy, không có gì thay đổi cả, đồ ăn đồ uống quán ăn cũng không có gì thay đổi. Cô ấy muốn thì mình chia tay thôi.

Cho đến ngày hôm qua, thấy em chụp ảnh cùng 1 quán nem nướng, vẫn là 1 đĩa khoai, 1 đĩa nem nướng và 10 nem rán thêm 2 cốc nước đậu như mọi khi nhưng lại chụp thêm chân của người nào đó ngồi cạnh, tay thì nắm tay… kèm theo chú thích:

- Duyên trời định.

Đến đây thì mình cũng đã hiểu, hóa ra không phải mình thay đổi hay quán hàng thay đổi mà chính là cô ấy. Cô ấy ra sức thể hiện sự bực bội với bất cứ chuyện gì mình làm chỉ để chia tay.

Nhưng chia tay thì vẫn phải đẩy lỗi lầm về phía mình hết. Sau khi tìm hiểu thêm, mình biết cô ấy có người khác khi chưa chia tay mình. Đúng là khi đã có ý định 'cắm sừng', điều gì cũng xảy đến. Người như thế mình chẳng tiếc nuối gì".

Ảnh minh họa.

Đọc bài viết, ai nấy đều cảm thấy cô gái trẻ hoàn toàn phụ lòng bạn trai. Chỉ vì muốn chia tay theo người khác mà ra sức bày trò từ những chuyện nhỏ nhất.

Đau đớn nhất chắc hẳn không phải việc chia tay mà là chuyện chia tay vì không biết lí do là gì. Có lẽ đến cuối chàng trai này vẫn nghĩ rằng chỉ vì mình thay đổi, mình khác đi nên mối quan hệ của cả hai bị chấm dứt.

Tuy vậy, bức ảnh chỉ chưa đầy nửa tháng sau khi cả hai chia tay đã "bóc mẽ" tất cả. Hóa ra, anh đã rơi vào một màn kịch lớn của cô gái. Khi đã chán nản với mối quan hệ này, muốn đi cùng người khác, cô đã chẳng tiếc đưa ra đủ lí do, vặn vẹo đủ đường để miễn sao tội lỗi được đổ lên đầu chàng trai hết cả.

Cuối cùng, may mắn sao anh chàng vẫn tỉnh táo sau mối quan hệ đó. Anh nhận ra rằng, với một người không tôn trọng tình cảm và lươn lẹo đến thế thì rời xa cũng chẳng cần tiếc nuối làm gì.