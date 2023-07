Sapa, Bà Nà, Đà Lạt được báo chí quốc tế vinh danh

Thông tin từ Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cho biết những ngày gần đây, cơ quan truyền thông nước ngoài đã tiếp tục lựa chọn, tôn vinh các điểm đến; góp phần quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam tươi đẹp, thân thiện, hấp dẫn tới bạn bè quốc tế.

Kênh tin tức Channel NewsAsia trụ sở tại Singapore đã đưa Sapa (Lào Cai), Bà Nà (Đà Nẵng) và Đà Lạt (Lâm Đồng) vào danh sách 10 điểm đến mát mẻ lý tưởng để tránh nóng mùa hè ở châu Á.

Theo đó, Sapa có khí hậu dễ chịu, không khí trong lành, cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ, tuyệt đẹp với những thửa ruộng bậc thang, thác nước ẩn mình giữa núi rừng. Đến nơi đây, du khách có thể leo núi, tự chinh phục Fansipan - đỉnh núi cao nhất Việt Nam hoặc di chuyển bằng cáp treo để nhìn toàn cảnh thị trấn.

Đà Lạt - "thành phố ngàn hoa", "xứ sở sương mù" hay "Paris thu nhỏ" luôn là điểm đến hấp dẫn với du khách trong nước và quốc tế, nhất là vào mùa hè. Nơi đây không thiếu địa điểm cho du khách khám phá, thậm chí còn có cả trò chơi cảm giác mạnh cho du khách ưa mạo hiểm.

Bà Nà mang đến cho du khách nhiều trải nghiệm thú vị về vui chơi giải trí hấp dẫn. Khí hậu nơi đây đặc biệt dễ chịu. Khu nghỉ dưỡng có kiến trúc ấn tượng và độc đáo; đặc biệt là cây cầu Vàng nổi tiếng thế giới. Khu vực này có rất nhiều nhà hàng, quán bar và quán cà phê đáp ứng mọi nhu cầu của du khách. Trước đó, Tạp chí Time danh tiếng của Mỹ đã đưa cầu Vàng vào danh sách 100 điểm đến tuyệt vời nhất trên thế giới. Nhật báo nổi tiếng nước Anh - The Guardian đã vinh danh cầu Vàng trong "top 10 cây cầu có kiến trúc độc đáo và đẹp nhất thế giới"...

Trong khi đó, "Giải thưởng Tốt nhất thế giới" (World’s Best Awards) của Tạp chí du lịch Travel+Leisure đã vinh danh Hội An và Thành phố Hồ Chí Minh trong danh sách 15 thành phố được yêu thích nhất châu Á năm 2023 từ bình chọn của độc giả. Năm nay, Hội An góp mặt ở vị trí thứ 13 và Thành phố Hồ Chí Minh đứng ở vị trí thứ 14 trong danh sách.

Các thành phố được đánh giá theo tiêu chí về điểm tham quan, thắng cảnh, văn hóa, ẩm thực, sự thân thiện, dịch vụ mua sắm, giá trị điểm đến. Cùng với đó, 3 khách sạn của Việt Nam góp mặt vào danh sách 100 khách sạn được yêu thích nhất thế giới. Đó là các khách sạn: Capella Hanoi ở vị trí thứ 18; Regent Phu Quoc ở vị trí thứ 19 và The Reverie Saigon ở vị trí thứ 35.

Các điểm đến Vịnh Hạ Long, Hội An và Phong Nha - Kẻ Bàng là ba đại diện của Việt Nam được Tạp chí du lịch Wanderlust (Anh) lựa chọn trong số các di sản thế giới được UNESCO công nhận ấn tượng nhất ở khu vực Đông Nam Á…

Tháng 9 hàng năm là thời điểm bắt đầu mùa cao điểm khách quốc tế đến Việt Nam. Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cho biết sẽ tiếp tục đẩy mạnh phát triển các dòng sản phẩm về du lịch văn hóa, du lịch sinh thái, du lịch đô thị, du lịch biển đảo với nhiều sản phẩm đặc sắc, phong cách phục vụ chuyên nghiệp hơn. Việc này sẽ làm sâu sắc hơn nữa cảm nhận của du khách quốc tế về các giá trị văn hóa và tự nhiên của đất nước Việt Nam tươi đẹp, con người hiền hòa, thân thiện, mến khách...

Mới đây, Quốc hội đã thông qua chính sách nâng thời hạn thị thực điện tử từ 30 ngày lên 90 ngày, có giá trị nhập cảnh nhiều lần; nâng thời hạn tạm trú tại cửa khẩu cho người nhập cảnh theo diện đơn phương miễn thị thực từ 15 ngày lên 45 ngày. Chính sách này sẽ có hiệu lực từ ngày 15/8/2023. Các chuyên gia đánh giá, những thay đổi này sẽ thúc đẩy du lịch phát triển ngày càng mạnh mẽ. Lượng khách quốc tế đến nước ta sẽ ngày càng gia tăng và tạo cơ hội kinh doanh hấp dẫn cho các nhà đầu tư...