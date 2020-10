Sắp xét xử vụ bé gái 3 tuổi ở Hà Nội bị cha dượng và mẹ đẻ đánh tử vong: Bà ngoại sẽ mang bộ quần áo con thích nhất đến tòa

Cặp vợ chồng gây án này là Nguyễn Minh Tuấn (SN 1989) và Nguyễn Thị Lan Anh (SN 1991), đều trú tại ngõ 46 phố Phạm Ngọc Thạch, phường Phương Liên, quận Đống Đa.



Bà ngoại sẽ mang bộ quần áo của cháu đến tòa

Tin vào công lý

Sáng 24/10, chúng tôi gặp lại bà Vũ Thị Dự (bà ngoại nuôi cháu bé từ thuở mới sinh) đang ngẩn ngơ trước sân nhà hàng xóm chơi với những đứa trẻ.

Bà Dự cho hay, gần đến ngày xét xử vụ án nên trong lòng chứa chất đầy sự suy tư, bồn chồn. Nhất là nhìn những đứa trẻ bạn thân thường hay chơi với bé M., bà Dự càng nhớ cháu ngoại.

"Lúc còn sống cháu M. thường chơi với mấy cháu hàng xóm này, tôi cứ nhìn thấy những đứa này là nghĩ đến cháu đang nô đùa, nhớ nó một cách ra riết".

Nói xong, bà Dự dẫn chúng tôi vào trong nhà đứng trước bàn thời di ảnh cháu ngoại, bà bảo rằng hôm tới bà sẽ mang bộ quần áo mickey của bé đến tòa vì đây là bộ quần áo cháu bé thích nhất:

"Tôi sẽ mang đi theo vì linh hồn cháu vẫn luôn đi theo tôi đến bất cứ nơi đâu, khi còn sống cháu tôi thích nhất bộ quần áo này do bà mua cho".

Bà ngoại thương nhớ cháu

Bà nói tiếp: "Còn 4 ngày nữa vụ án sẽ đưa ra xét xử, bà cháu tôi thân phận nhỏ bé, không có quan hệ, không có kinh tế. Tôi thật sự mong vào công lý sẽ thực thi, lấy lại công bằng cho cháu. Không muốn nhắc đến đứa con gái (mẹ bé) hư đốn, nhưng đối tượng Tuấn thì cần phải trừng trị thích đáng, những dụng cụ là tang vật mà đối tượng dùng để tra tấn cháu đủ cho thất sự dã man, tôi tin vào công lý".

Bố đẻ ủy toàn quyền cho bà ngoại

Về phần bố đẻ cháu bé, bà Dự cho biết, hôm lo hậu sự xong cho cháu, anh S.(ở Hải Dương) có lên thắp hương lo ma chay xong rồi về, còn ông bà nội của cháu ở lại động viên.

Theo bà Dự, do công tác ở xa nên anh S. đã ủy quyền toàn bộ cho bà Dự đến sự phiên tòa tới đây.

"Anh S. có kể lại với tôi, mới đây có luật sư phía đối tượng Tuấn về tận quê gặp gỡ và khuyên bảo anh này nên rút lại giấy ủy quyền. Họ cho rằng tôi là người phụ nữ không ra gì và nói xấu về tôi. Tuy vậy, anh S. nhất mực tin tưởng vào tôi, vì anh này từng có thời gian gần mẹ nên hiểu", bà Dự cho hay.

Cũng theo bà Dự, phía gia đình đối tượng Tuấn từ hôm xảy ra sự việc, bố mẹ của Tuấn có mang đến ít tiền để lo ma chay cho bé nhưng bà Dự không nhận. Kể từ ngày đó đến nay gia đình Tuấn không có người nào qua lại.

Bà Dự mong muốn ngày 28/10 tới đây phiên tòa diến ra tại TAND TP Hà Nội sẽ có mặt đông đủ của nhiều người dân, mong vụ án công khai và kẻ gây án sẽ phải chịu hình phạt thích đáng nhất.

Đây là bộ cháu bé thích nhất

Vẫn còn đó những bộ váy, áo

Lọ thuốc chữa bệnh đường ruột của bé khi còn sống

Thú bông và đồ chơi của bé

Ngày nào cháu bé cũng được bà chăm sóc đầy đủ dù đã khuất

Những đôi dép còn lại

Giấy ủy quyền của bố đẻ cháu bé cho bà ngoại

Theo cáo trạng, năm 2016, Lan Anh sinh cháu M, sau đó ly thân với chồng, ôm con gái về sống với mẹ đẻ là bà Vũ Thị Dự. Năm 2018, Lan Anh có quan hệ tình cảm với Tuấn và có con chung. Cả 2 đều là đối tượng nghiện ma túy đá. Đến tháng 10/2019, 2 người thuê một căn hộ mini ở ngõ 46 Phạm Ngọc Thạch (phường Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội).

Ngày 5/3/2020, Lan Anh đưa cháu M về sống cùng và đã bắt cháu quỳ trong chậu nhiều lần. Đến sáng ngày 29/3/2020, do không hài lòng với thái độ của cháu nên Tuấn gọi Lan Anh mang chậu lên gác xép bắt M quỳ gối phạt khi nào xin lỗi mới tha thứ. Cháu M không xin lỗi nên từ sáng 29/3 đến rạng sáng 30/3, Tuấn và Lan Anh đã đánh đập cháu bé.

Đến 8h ngày 30/3, thấy cháu M có biểu hiện khó thở nên Lan Anh và Tuấn đã tiến hành cấp cứu. Sau đó, Lan Anh điện thoại ông C (bố chồng) để được trợ giúp. Ông C đã đến và đưa cháu M đi cấp cứu ở bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Nhưng đến 11h cùng ngày, cháu M tử vong.

Phát hiện cơ thể cháu M có nhiều vết thương nên bệnh viện đã trình báo công an. Công an quận Đống Đa và phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Hà Nội) đã phối hợp điều tra, bắt giữ Lan Anh và Tuấn.

Biên bản giám định pháp y số 4220 ngày 2/6/2020 của Phòng Kỹ thuật Hình sự (Công an TP Hà Nội) kết luận nguyên nhân cháu M tử vong là do chấn thương sọ não nặng.

Tại căn hộ của 2 đối tượng này, lực lượng chức năng thu giữ 1 túi nylon chứa 2,618g ma túy loại Methamphetamine và 90ml ma túy có chứa Methamphetamine là 0,00075 g/ml.

Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Tuần và Lan Anh về tội Giết người và Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Bà Vũ Thị Dự (mẹ ruột của Lan Anh) là người đại diện hợp pháp cho cháu M. Bà không yêu cầu bồi thường dân sự nhưng đề nghị xử nghiêm hành vi của Lan Anh và Tuấn.