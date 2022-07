Sắp ra mắt The Lines - Tổ hợp căn hộ chuẩn 5 sao, mang lối kiến trúc đậm dấu ấn nền văn minh sông Hồng

The Lines - Mang lối Kiến trúc đậm dấu ấn nền văn minh sông Hồng

Sở hữu vị trí giao thoa giữa các yếu tố văn hoá - đời sống - xã hội

Dự án The Lines của chủ đầu tư An Phú Invest nằm giữa đại đô thị triệu cây xanh, tại cửa ngõ phía Đông Thủ đô, được ví như tâm điểm kết nối khi cận kề nhiều tuyến đường lớn: Tỉnh lộ 378, quốc lộ 5B kéo dài; đường vành đai 4 kết nối trực tiếp huyện Văn Giang, Hưng Yên với Hà Nội, Bắc Ninh; 3 cây cầu đang được đẩy nhanh quá trình thi công hoàn thiện: Cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2, Cầu Mễ Sở, cầu Ngọc Hồi; và trong tương lai sẽ có thêm cầu/hầm Trần Hưng Đạo; cầu Cầu Tứ Liên,... .

Nơi đây là nơi bồi đắp nên một nền văn minh Sông Hồng rực rỡ của người Việt, mở đầu cho sự phát triển phồn thịnh của dân tộc trong nhiều thế kỷ. Dọc theo bờ sông Hồng, nhiều làng nghề truyền thống xuất hiện cùng với những người nghệ sĩ đa tài, khéo léo mang theo những giá trị vật thể và phi vật thể có sức sống hàng ngàn năm. Minh chứng rõ nét nhất là sự tồn tại, phát triển của những làng nghề trăm tuổi, Gốm Bát Tràng đỏ lửa qua bao thế hệ hay những làng hoa truyền thống như Xuân Quan, Phụng Công, Mễ Sở cho đến những làng chài ven sông, gắn liền với nếp sinh hoạt trải dài qua nhiều giai đoạn biến thiên lịch sử đã hình thành nên văn hóa kiến trúc đặc trưng, in dấu lên tính cách của người dân bản địa.

The Lines tọa lạc tại vị trí vàng, cận kề 2 đại đô thị hiện đại và năng động nhất khu Đông

Song song với việc gìn giữ giá trị truyền thống xa xưa, vùng cửa ngõ phía Đông đang "thay da đổi thịt" không ngừng với sự xuất hiện của hàng loạt đại đô thị như Vinhomes Ocean Park 1 và 2, Ecopark và đến nay là The Lines. Sự hiện diện của các đô thị hiện đại, năng động không chỉ là nét pha trộn đầy màu sắc về văn hoá, kinh tế - xã hội mà còn cân bằng lợi thế, tiềm năng cho khu vực này, biến nơi đây trở thành tâm điểm phát triển phồn hoa bậc nhất phía Đông Hà Nội.

The Lines – Bảo tàng lưu giữ tinh hoa văn hoá Việt với lối kiến trúc Asia Exotic

Sở hữu vị trí đặc biệt, gắn liền các làng nghề truyền thống, đời sống tinh thần của người dân vùng Đồng bằng Bắc Bộ qua bao đời nay như làng gốm Bát tràng, làng lụa Vạn Phúc..., The Lines được chủ đầu tư kỳ vọng trở thành một sản phẩm bất động sản bền vững, mang biểu tượng văn hóa của khu Đông Hà Nội.

Sảnh đón tại The Lines đậm chất nghệ thuật, tinh tế

Để giải bài toán vừa mang đậm dấu ấn văn hóa, vừa tận dụng lợi thế sẵn có, chủ đầu tư An Phú Invest đã cùng với đơn vị thiết kế danh tiếng Swan & MacLaren đến từ Singapore kiến tạo nên dự án The Lines - là nơi hội tụ tinh hoa bản sắc Việt và thiết lập nên chuẩn sống đẳng cấp mang hơi thở truyền thống gần gũi, mộc mạc nhưng vẫn rất tinh tế, sang trọng, hiện đại, khép kín, thể hiện rõ vị thế chủ nhân thông qua lối kiến trúc Asia Exotic mang đậm chất văn hoá Á Đông kết hợp với tinh hoa văn hoá bản địa vô cùng độc đáo mà chưa thể tìm thấy ở bất kỳ dự án nào.

Tổng thể công trình lấy cảm hứng từ mạch nguồn sinh sôi, hướng về phía ánh sáng mặt trời. Đồng thời, thiết kế nhấn nhá khéo léo những đường thẳng vươn cao, chi tiết ô lưới đan,… là nét đặc trưng của sức sống mãnh liệt từ thiên nhiên.

Không gian cảnh quan của The Lines được thiết kế theo xu hướng "Wellness Living" - môi trường sống và không khí trong lành, thể hiện rõ nhất qua kết cấu cây xanh đa tầng bao quanh tòa căn hộ. Đặc biệt, hầu hết cây trồng tại The Lines đều là những cây bản địa phù hợp với thổ nhưỡng nơi đây.

Kiến tạo không gian sống đậm chất nghệ thuật độc bản

Tháp căn hộ cao cấp The Lines "hiện lên" như một bức tranh nghệ thuật sống động, ấn tượng với hai gam màu xám – vàng được áp dụng linh hoạt, mang đậm dấu ấn của vùng ven sông, điển hình là màu của than tre, gốm sứ, phù sa, dòng sông Hồng… . Bên cạnh cách phối màu, các họa tiết, hoa văn trang trí vẫn dựa trên văn hóa bản địa, như hình lưới đan, dải lụa uốn lượn, cánh buồm, dãy tre, lá trúc, vân đá… đan xen là các chất liệu kim loại.

Lấy văn hóa truyền thống làm cốt lõi nhưng dự án bất động sản cao cấp không dành cho số đông. Chủ đầu tư lựa chọn hợp tác với các thương hiệu nội thất danh tiếng hàng đầu, bố trí nội thất theo tiêu chuẩn khách sạn 5 sao kết hợp với vật liệu organic thân thiện với môi trường; bố cục hài hoà kết hợp với những đường nét nghệ thuật độc đáo, đơn giản mà tinh tế. Điển hình như sảnh chờ đơn thuần được biến tấu thành không gian sang trọng bậc nhất với những cột đèn chùm lộng lẫy hay những công trình artwork đương đại, phối hợp ăn ý cùng đèn trần cao cấp, thiết kế như sóng lụa tơ tằm tạo nên một không gian văn hóa, nghệ thuật nâng tầm đẳng cấp.

Điểm đáng chú ý là nhờ vị thế tiếp giáp sông Bắc Hưng Hải, khu biệt thự Vườn Mai, thung lũng Mùa Xuân, giữa đại đô thị triệu cây xanh, 100% các căn hộ tại The Lines đều được đón ánh nắng tự nhiên, sở hữu tầm nhìn ấn tượng view ra sông Hồng và toàn thành phố Hà Nội.

Thu nhập tăng, con người càng quan tâm hơn tới các giá trị tinh thần và có xu hướng lựa chọn môi trường sống với đầy đủ tiện ích. Đó cũng là lý do vì sao công trình kiến trúc như The Lines ra đời, đảm bảo tính toàn diện cả về mặt giá trị và thẩm mỹ. Tòa căn hộ cao cấp The Lines - dự án hội tụ tinh hoa văn hoá Việt đã trở thành kiệt tác kiến trúc, hình thành lối sống thời thượng, đẳng cấp, xứng đáng là biểu tượng bất động sản mới tại khu Đông Hà Nội.

THE LINES - LEGENDARY OF LUXURY ● Chủ đầu tư An Phú Invest ● Vị trí dự án: Tiếp giáp khu biệt thự Vườn Mai, KĐT Ecopark, Văn Giang, Hưng Yên ● Chi tiết dự án: https://thelines.vn/

