Sắp kỷ niệm 2 năm ngày debut với SOLO, cùng điểm lại những set đồ "iconic" nhất trong đợt quảng bá của Jennie

Hay lần cô nàng dự khai trương flagship store của Chanel và trình diễn ca khúc SOLO và Can't take my eyes off you đã gây ấn tượng bởi giọng hát nội lực cùng thần thái trình diễn đỉnh cao của mình. Không chọn váy vóc như thường lệ, lần này Human Chanel phối áo yếm với quần đen, đeo bông tai logo Chanel và tâm điểm của set đồ là chiếc áo lông to sụ màu đỏ rực khoác hờ để tiện khoe đôi vai như tượng tạc của mình