Sắp đến tháng 5 Âm lịch, 12 con giáp nhớ ăn những món này để tài vận hanh thông, sự nghiệp - tình cảm thăng hoa

"Món ăn may mắn trong tháng 5 Âm lịch dành cho con giáp..." là từ khóa mà mọi người đang tìm kiếm rất nhiều. Chỉ vài ngày nữa là sang tháng mới, mọi người cùng tìm hiểu tử vi của mình trong tương lai và chọn món ăn phù hợp để tài vận hanh thông, mọi sự thăng hoa nhé!



Món ăn may mắn cho 12 con giáp trong tháng 5 Âm lịch

1. Tuổi Tý

Vào tháng 5 Âm lịch, con giáp tuổi Tý được quý nhân mang tới nhiều cơ hội việc làm nên bạn sẽ có những mối làm ăn khá lớn. Tuy nhiên song hành với bạn là tiểu nhân ghen ghét đố kị. Bản mệnh cần hạ quyết tâm và làm tới cùng thì kết quả mới như mong đợi.

Vận trình tình cảm có nhiều niềm vui, sau bao sóng gió, thăng trầm, con giáp tuổi Tý cũng sẽ tìm thấy "nửa kia" ưng ý. Tuy nhiên, người cầm tinh con chuột cần chú ý đến sức khỏe của mình trong tháng này. Tránh tâm trạng căng thẳng, lo nghĩ và thức đêm quá nhiều.

Các chuyên gia phong thủy khuyên rằng để tháng mới được hanh thông, con giáp này nên ăn nhiều món có màu vàng, màu xanh.

Một số món được gợi ý cho tuổi Tý ở tháng 5 Âm lịch này đó là: Gà hấp lá chanh, canh khổ qua nhồi thịt, đậu rán giòn thơm...

Các món ngon được gợi ý dành cho tuổi Tý vào tháng 5 Âm lịch 2021.

2. Tuổi Sửu

Vào tháng 5 Âm lịch năm 2021, tuổi Sửu được dự đoán xui nhất trong 12 con giáp. Đầu tháng không được ổn. Giữa tháng vận thế xấu. Làm việc tiêu tốn nhiều thời gian, không có hiệu suất làm việc. Cuối tháng chuyện tình cảm xuống dốc khiến tâm trạng không vui. Tử vi tháng này cho thấy, sức khỏe cũng là vấn đề đáng lo đối với con giáp này.

Các chuyên gia tử vi khuyên rằng, trong tháng 5 Âm lịch, tuổi Sửu nên tập trung làm việc, không nên tự mãn về bản thân. Càng không nên coi thường sức khỏe của mình.

Màu sắc may mắn của tuổi Sửu trong tháng này là màu đỏ, màu hồng. Vì vậy các món ăn may mắn đi kèm được gợi ý sẽ là tôm rang, cơm cuộn cà rốt, và chút bánh pudding hoa anh đào.

3. Tuổi Dần

Trong tháng này, tuổi Dần gặp nhiều việc thuận lợi như ý. Bản mệnh có quý nhân phù trợ, sự nghiệp, tình cảm, sức khỏe đều thuận lợi.

Nhưng bên cạnh đó có những người ghen tị với con giáp này, hai bên có thể nảy sinh một số mâu thuẫn, thường là các vấn đề trong công việc. Tuổi Dần cần khéo léo để giải quyết những xích mích, tránh đụng chạm gây ra những tổn hại không cần thiết.

Màu sắc may mắn của con giáp này trong tháng 5 Âm lịch là màu trắng, xanh dương. Các món ăn may mắn theo đó sẽ là tai heo cuộn ngâm mắm, củ cải chua ngọt, lòng non xào rau răm...

4. Tuổi Mão

Tử vi tháng 5 Âm lịch năm 2021 tuổi Mão cho thấy, tài vận tháng này khá suôn sẻ, gặp nhiều may mắn.

Tuy nhiên, trong tháng này, người tuổi Mão nên giữ mồm miệng, đừng khoe quá nhiều về cuộc sống của mình để tránh tiểu nhân ghen tị mà rước họa vào thân. Ngũ hành tương sinh hỗ trợ cho vận trình tình cảm của bản mệnh hanh thông, tốt lành.

Màu may mắn tháng này dành cho tuổi Mão đó là màu xanh. Các món ăn có màu này sẽ tăng thêm may mắn, giúp cho con giáp tránh được các thế lực xấu. Một số món ăn được gợi ý cho người cầm tinh con mèo đó là: Canh cua, miến hấp mướp hương, hoặc món ăn vặt như chè bơ chẳng hạn!

5. Tuổi Thìn

Trong tháng mới này, cuộc sống của con giáp tuổi Thìn tương đối vất vả, nhiều thị phi nhất từ đầu năm đến giờ. Tử vi của họ cho thấy, tinh thần không được tốt cộng thêm cơ thể mệt mỏi mới là nguyên nhân chính khiến bạn dễ có quyết định thiếu tỉnh táo.

Điểm ấn tượng nhất của tuổi Thìn ở tháng 5 Âm lịch chính là chuyện tình duyên suôn sẻ. Tuy nhiên với những người đang yêu, nên thận trọng trong giao tiếp, tránh làm nảy sinh mâu thuẫn giữa những cái tôi.

Các chuyên gia tử vi khuyên rằng, những ai tuổi Thìn nên ăn nhiều món có màu nâu, vàng cam, hoặc cam đất.

Một số gợi ý về thực đơn cho tuổi này đó là món bánh so-co-la, thịt viên nấm hương, cá hồi áp chảo...

6. Tuổi Tị

Tử vi tháng 5/2021 Âm lịch của tuổi Tị cho thấy, con giáp này được tạo nhiều điều kiện thuận lợi, vì thế hãy dồn tâm, dồn sức phát huy khả năng của mình để hoàn thành mục tiêu.

Tháng này, tuổi Tị gặt hái nhiều niềm vui trong cuộc sống. Bản mệnh khá biết đối nhân xử thế, vì vậy được mọi người yêu quý.

Điểm cần quan tâm của người cầm tinh con rắn ở tháng này chính là sức khỏe. Bản mệnh cần nghỉ ngơi, tránh làm việc quá sức.

Tương tự như tuổi Thìn, con giáp này cũng được khuyên nên ăn nhiều món ăn có màu nâu, vàng, cam đất để gặp may mắn.

Các món ăn có thể là: Món cá hồi áp chảo, cá kho, cá chiên hoặc phô mai chiên, vải bọc phô mai chiên giòn...

7. Tuổi Ngọ

Ở tháng này, tuổi Ngọ có nhiều suy nghĩ tiêu cực do đối mặt với những điều không như ý trong cuộc sống. Công việc cũng không tập trung, nhiều áp lực từ cấp trên giáng xuống.

Ngoài ra, tháng này bản mệnh cũng hay xảy ra cãi nhau với "nửa ấy" của mình. Đừng để những giận hờn không cần thiết làm tổn hại tới mối quan hệ của hai người. Sức khỏe cũng cần chú trọng, việc đi lại nên thận trọng kẻo gây tai nạn đấy nhé.

Các chuyên gia tử vi khuyên rằng, người tuổi Ngọ nên ăn nhiều món có màu xanh và vàng để mang lại may mắn. Đây là màu sắc tương sinh của tháng dành cho con giáp này.

Các món ăn được gợi ý sẽ là: bầu cuộn cá lóc hấp mỡ hành, thịt kho tàu, rau muống xào tỏi...

8. Tuổi Mùi

Tử vi tháng 5/2021 Âm lịch của tuổi Mùi cho thấy, tháng mới có khá nhiều khó khăn, trở ngại nhưng may mắn là con giáp tuổi này luôn giữ được tinh thần lạc quan hiếm có.

Cơ hội kiếm tiền của con giáp này đang rộng mở nên rất tốt cho việc làm ăn, kinh doanh của bạn, nhất là đối với những ai đang kinh doanh online. Tuy nhiên, tuổi Mùi nên tiết chế chi tiêu, đừng nên hoang phí.

Chuyện tình cảm tháng này thăng hoa, gặp nhiều may mắn.

Các chuyên gia phong thủy khuyên rằng, người tuổi Mùi nên ăn nhiều món có màu vàng, nâu. Ví dụ như món nem rán, cá kho, gà luộc, thịt chiên giòn bì, đậu phụ viên thịt chiên...

9. Tuổi Thân

Trong tháng này, đường công danh của tuổi Thân bị cản trở. Thậm chí có lĩnh vực con giáp này vô cùng tự tin nhưng cuối cùng cũng xuất hiện khó khăn mà họ không tìm ra nguyên nhân ở đâu.

Bên cạnh đó, bản mệnh còn cảm thấy chán nản vì gặp phải 1 vài kẻ tiểu nhân chuyên nói xấu sau lưng. Lời khuyên cho con giáp tuổi Thân đó là phải tìm hiểu rõ tình hình, học cách thích ứng và bắt đầu tìm cách thoát ra. Thời gian này bạn cần học hỏi nhiều hơn, đọc sách nhiều hơn, nghe lời khuyên từ người có kinh nghiệm.

Các chuyên gia phong thủy cho rằng các món ăn có màu vàng sẽ giúp tuổi Thân lấy lại được may mắn, gặp khó khăn sẽ có quý nhân phù trợ.

Những món ăn màu vàng được gợi ý cho tuổi Thân đó là: Trứng chiên, cua sốt tiêu đen, xôi xéo, gà rán mật ong...

10. Tuổi Dậu

Tử vi tháng 5 Âm lịch, tuổi Dậu đang có phần hơi cố chấp mỗi khi có người khuyên mình để tốt cho sự nghiệp, công việc. Bản mệnh rất duy ý chí, không thích nghe ai cả nhưng chính bản thân mình cũng chưa thể tìm ra đáp án giải quyết sự việc.

Trong chuyện tình cảm cũng vậy, bạn không rõ ràng lại hay giận hờn gây thêm trở ngại cho hai người. Sự kết nối giữa hai vợ chồng/ cặp đôi trở nên lỏng lẻo hơn, lạnh lùng hơn.

Lời khuyên cho con giáp này là nên ăn nhiều món ăn có màu xám, màu vàng để cân bằng cảm xúc. Những món ăn đó có thể là gà hấp lá chanh, đậu phụ chiên, hàu sốt tỏi ớt...

11. Tuổi Tuất

Tháng mới hứa hẹn có nhiều điều kiện thuận lợi đối với con giáp tuổi Tuất. Ở tháng này có nhiều điều khuyến khích sự chủ động, chăm chỉ, nhiệt tình của bản mệnh.

Tuy nhiên, làm gì thì làm, con giáp này cũng nên chú ý sức khỏe của mình. Đừng làm việc quá sức! Hãy dành thời gian quan tâm đến mình và gia đình.

Các chuyên gia tử vi khuyên rằng, những món ăn màu nâu và trắng như so-co-la, kem dừa hay món mặn như sườn cốt lết đều sẽ mang lại may mắn cho người tuổi Tuất.

12. Tuổi Hợi

Tử vi tháng 5/2021 Âm lịch cho thấy, tuổi Hợi hơi nhu nhược. Bản mệnh có vẻ dễ tin và thường đặt quá nhiều niềm tin vào người khác. Khi mọi thứ không như ý, con giáp này lại xuất hiện những suy nghĩ tiêu cực.

Chuyện tình cảm cũng không mấy suôn sẻ, do tuổi Hợi quá chú tâm vào công việc mà quên đi mất việc cần quan tâm những người xung quanh mình.

Lời khuyên cho con giáp này đó là: Nên thận trọng với tất cả những lời góp ý, lời khuyên, sai bảo hoặc khen ngợi của người khác. Đồng thời nên dành thời gian cho người thương.

Bên cạnh đó, con giáp này nên thưởng thức 1 số món ăn có màu xanh và trắng để chèo kéo lại may mắn. Các món ăn có thể là thịt bò xào nấm, canh măng hầm thịt vịt, hành tây nhồi thịt, canh cua, canh bầu, bí hầm xương...

Trên đây là một số thực đơn may mắn dành cho 12 con giáp trong tháng 5 Âm lịch. Các món ăn trên vừa có thể cung cấp dinh dưỡng tốt cho sức khỏe, lại có thể mang lại tài vận hanh thông cho bạn.

Chúc mọi người tháng mới thành công, may mắn nhé!

(Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo)