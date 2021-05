Sao Việt dạo này toàn diện set cả cây: Trông xịn đẹp mát mẻ và chẳng cần phải đau đầu mix&match

Á hậu Huyền My chọn diện một bộ đồ với áo hai dây + quần ống suông đồng bộ trông rất mát mẻ, phóng khoáng. Họa tiết hoa và gam màu trắng của outfit giúp Huyền My có được sự nữ tính, mềm mại mà vẫn rất hợp với bối cảnh đi du lịch, hoặc chọn diện đi chơi cuối tuần cũng hợp. Á hậu Huyền My còn gợi ý luôn cho chị em kiểu giày hợp mix với những set đồ thoải mái như thế này, đó chính là mule có gót.