Sao Việt bị dìm nhan sắc trên sóng truyền hình: Thiều Bảo Trâm đến "thảm" nhưng Mai Phương Thúy, Elly Trần còn khổ hơn

Dù rất xinh đẹp nhưng nhiều ngôi sao Việt từng bị dìm nhan sắc tơi tả trên sóng truyền hình. Vì yếu tố ánh sáng, góc quay… không như ý nên nhan sắc của các mỹ nhân có nhiều khác biệt so với những hình ảnh chỉn chu thường ngày được đăng tải trên mạng xã hội. Thiều Bảo Trâm từng gây xôn xao vì nhan sắc kém xinh, già hơn hẳn tuổi thật; nhưng cô chưa phải là trường hợp bị dìm nhất, đến Mai Phương Thúy, Elly Trần cũng có những pha bị dìm nhan sắc hoặc lộ nhược điểm vóc dáng kém đẹp trên sóng truyền hình.



1. Thiều Bảo Trâm

Hiếm lắm mới thấy Thiếu Bào Trâm xuất hiện trên một chương trình truyền hình, nhưng tiếc tay nhan sắc của cô lại bị dìm thậm tệ chỉ vì kiểu tóc và cách trang điểm chưa thực sự phù hợp. Theo tiết lộ cô đã tốn khoảng 3 triệu cho màn họa mặt lần này nhưng mái tóc đen uốn xoăn bông xù cộng với lối make up son đỏ đậm, mái tóc để xõa khiến gương mặt cô thêm tròn đầy, như thể mới tăng cân. Nhìn tổng thể, Thiều Bảo Trâm trông già hơn hẳn vài tuổi so với tuổi 26 của cô. Bên cạnh đó, bộ đầm họa tiết tối màu cũng khiến Thiếu Bào Trâm trông dừ và kém nổi bật hơn hẳn.



Khác hoàn toàn với hình ảnh trên sóng, hình ảnh mà Thiếu Bào Trâm tự tay đăng tải trên trang cá nhân cũng trong ngày hôm đó lại khác biệt hoàn toàn. Góc máy hợp lý, tạo dàng chuẩn chỉnh là cô lại sang chảnh ngút ngàn, gương mặt thon nhỏ thanh thoát và vẫn trẻ trung.

2. Bảo Thy

Mới đây, Bảo Thy cũng vừa bị dìm nhan sắc tơi tả trên sóng truyền hình. Gương mặt của giọng ca nổi tiếng có phần sưng to, phù nề, thiếu thanh thoát tự nhiên. Lối trang điểm thiên về tông nude cũng khiến cô trông có phần nhợt nhạt, kém sắc. Tổng thể hình ảnh của Bảo Thy khá đơ cứng, style có phần sến súa, rối rắm và không thực sự ưng mắt. Chưa cần fan "bóc" chính Bảo Thy đã kêu trời về hình ảnh bị dìm tơi tả của bản thân.

3. Mai Phương Thúy

Xinh đẹp, nổi tiếng nhưng Mai Phương Thúy rất hay có những pha ăn vận "đi vào lòng đất" trên sóng truyền hình. Đầu tiên là bộ đầm hở vòng 1 lộ liễu khiến dân tình nhức mắt. Lần đó cô còn chọn sai lối makeup và làm tóc khiến nhan sắc trông dừ thiếu tự nhiên, son môi nhạt màu cũng khiến nàng Hậu trông kém nổi bật.

Khi khác cô lại chọn mẫu váy dáng yếm ôm sát làm lộ nhược điểm vùng bụng ngấn mỡ, body đẫy đà thiếu thanh thoát. Thiếu kế này còn làm cô lộ nhược điểm vùng vai và cánh tay khá đẫy đà.

4. Elly Trần

Cũng xuất hiện trên sóng truyền hình, Elly Trần lại bị bóc mẽ nhan sắc đơ cứng thếu tự nhiên, phần má và môi sưng vù kém đẹp, các biểu cảm của người đẹp cũng khá hạn chế. Bên cạnh đó, lối trang điểm tối màu cũng khiến cô trông dừ hơn khá nhiều. Việc này khiến dân tình đồn đoán cô đã áp dụng các biện pháp phẫu thuật thẩm mỹ và để lại di chứng.

So với hình ảnh mà trước đó người đẹp này đăng tải thì hình ảnh trên trang cá nhân của cô có phần tự nhiên, gương mặt thanh thoát mềm mại và lối trang điểm cũng trẻ trung hơn.

5. Văn Mai Hương

Diện váy quây lên sóng truyền hình, Văn Mai Hương đã vô tình để lộ phần lưng ngấn mỡ, bị ép chặt bên dưới lớp vải ôm sát cơ thể. Bên cạnh đó lối trang điểm của nữ ca sĩ với tông son màu nude cũng khiến hình ảnh của cô có phần mờ nhạt. Kiểu tóc uốn xoăn lọn to càng khiến cô trông dừ hơn ít nhiều so với tuổi thật. Hình ảnh của Văn Mai Hương vì thế cũng lép vế hơn hẳn so với Hương Giang ngồi kế bên.

