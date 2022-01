Nữ ca sĩ người Hà Lan - Emma Heester diện chiếc váy mang tên “Horizon Gown - Đường chân trời” của NTK Nguyễn Minh Tuấn xuất hiện tại buổi tiệc Eva New Year ở Dubai.

Tiếng tăm của NTK Nguyễn Minh Tuấn đang dần vươn xa sau những thành công với loạt váy áo ấn tượng cho dàn người đẹp Việt trên đấu trường quốc tế. Mới đây, nữ ca sĩ/ngôi sao truyền hình đến từ Hà Lan - Emma Heester đã chọn chiếc váy “Horizon Gown - Đường chân trời” của NTK Nguyễn Minh Tuấn cho một sự kiện chào đón năm mới diễn ra tại Dubai.

“Horizon Gown - Đường chân trời” mang ý nghĩa là nơi ánh sáng đầu tiên ló dạng và cũng là nơi những tia nắng cuối cùng dần tắt lịm. NTK Nguyễn Minh Tuấn gửi gắm mong ước những điều tốt đẹp sẽ bắt đầu và khó khăn thử thách sẽ qua đi.

Chiếc váy dành cho Emma Heester mang đậm phong cách của NTK Nguyễn Minh Tuấn với thiết kế xuyên thấu, màu ánh bạc. Phần đính kết cực kì tinh xảo cùng những khoảng “cut out” đầy táo bạo ở phần eo và ngực, đường xẻ tà sâu giúp tôn lên sự quyến rũ.

NTK Nguyễn Minh Tuấn

Đây là lần đầu tiên NTK Nguyễn Minh Tuấn có thiết kế được sao quốc tế lựa chọn, đánh dấu cột mốc mới trên chặn đường chinh phục “Giấc mơ thời trang”. Emma Heester bày tỏ cô không thể rời mắt trước những thiết kế của NTK Nguyễn Minh Tuấn và quyết định chọn váy của anh để tham gia sự kiện đặc biệt.

Ngoài chiếc váy “Horizon Gown - Đường chân trời”, Emma Heester cũng lựa chọn thiết kế giày mang tên “Lucky Highheels - Bước chân may mắn” đến từ thương hiệu XT by Nguyễn Đoàn Yến Xuân cho tổng thể trang phục của mình tại buổi tiệc Eva New Year.

Emma Heester sinh năm 1996, là ca sĩ và ngôi sao truyền hình nổi tiếng người Hà Lan. Cô bắt đầu sự nghiệp âm nhạc từ năm 2014 và hiện sở hữu kênh Youtube có gần 5 triệu lượt đăng ký với các bản cover triệu view. Cùng với đó là trang Instagram cá nhân hơn 1 triệu theo dõi. Emma Heester là người Hà Lan đầu tiên đoạt giải thưởng Push tại lễ trao giải MTV 2019 và giải Nghệ sĩ Hà Lan xuất sắc nhất tại MTV EMA 2020.