Sao phim "Sex and the City" xinh đẹp rạng rỡ ở tuổi 50, luôn bắt đầu ngày mới với 2 thói quen

Trong series phim hài kịch lãng mạn “Sex and the City”, nữ diễn viên Elizabeth Banks đã đảm nhận một vai khách mời, là nhân vật Catherine, hôn thê của một chàng trai mà nhân vật Charlotte thích.

Sau khi phim “Sex and the City” gặt hái nhiều thành công, Elizabeth Banks cũng đã gây được ấn tượng với khán giả. Sau vai diễn này, Elizabeth cũng tham gia nhiều bộ phim đình đám khác như Spider-Man (2002); Phi vụ rắc rối (2008); Đấu trường sinh tử (2012); Spider-Man: All Roads Lead to No Way Home (2022)...

Elizabeth được truyền thông đánh giá là nữ diễn viên vừa tài năng, vừa xinh đẹp. Cô không chỉ thu hút mọi người thông qua diễn xuất trên màn ảnh mà còn gây ấn tượng với khán giả nhờ vẻ ngoài xinh đẹp rạng rỡ ở tuổi 50.

Sao phim "Sex and the City" sở hữu vẻ ngoài rạng rỡ, xinh đẹp ở tuổi 50. (Ảnh: Instagram elizabethbanks).

2 thói quen buổi sáng giúp sao phim “Sex and the City” luôn rạng rỡ

Trong một phỏng vấn với trang Eating Well, Elizabeth tiết lộ rằng cô có một số thói quen đặc biệt vào buổi sáng.

“Điều đầu tiên tôi làm sau khi thức dậy vào sáng sớm là dắt chó ra ngoài đi dạo. Tôi rất thích ra ngoài vào buổi sáng. Là một người bận rộn, tôi luôn trân trọng khoảng thời gian yên tĩnh này”, Elizabeth chia sẻ.

Nữ diễn viên nói thêm: “Ngoài ra, mỗi sáng tôi đều thưởng thức một tách trà. Thói quen này đã trở thành một 'nghi lễ' hàng ngày đối với tôi. Uống trà buổi sáng giúp tâm trạng tôi trở nên nhẹ nhàng và sảng khoái hơn. Từ lâu tôi đã bắt đầu uống trà thay cho cà phê vì tôi nhận ra cà phê đen không phù hợp với dạ dày của tôi. Tôi thích sử dụng trà đen dạng túi lọc tròn của hãng Tetley. Tôi thường mua loại British Blend Premium Black Tea với số lượng lớn. Tôi uống trà quanh năm và thường uống nóng nhưng vào mùa hè, tôi sẽ thêm đá và uống trà lạnh”.

Elizabeth mỗi buổi sáng cô đều uống một tách trà đen để cải thiện tâm trạng. (Ảnh: Zobie).

Lợi ích của việc đi dạo buổi sáng

Thói quen ra ngoài đi dạo vào buổi sáng của Elizabeth đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng thường xuyên đi bộ vào buổi sáng có thể giúp mọi người phòng ngừa bệnh tật và cải thiện sức khỏe tinh thần. Cụ thể như sau:

- Cải thiện tâm trạng: Nghiên cứu cho thấy rằng dành thời gian tiếp xúc với thiên nhiên có thể cải thiện tâm trạng và giảm cảm giác lo lắng, căng thẳng. Đi bộ ngoài trời vào buổi sáng có thể giúp giảm nồng độ hormone cortisol (một loại hormone căng thẳng) và tăng tiết hormone endorphin (hormone tăng cảm giác hạnh phúc, giúp giảm đau đớn và căng thẳng), từ đó giúp giảm căng thẳng hiệu quả, cải thiện tâm trạng. Đi bộ ngoài trời vào buổi sáng cũng giúp mọi người thư giãn, sảng khoái, vui vẻ hơn, có tư duy bình tĩnh để giải quyết các vấn đề trong ngày.

- Tăng cường khả năng miễn dịch: Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người đi bộ ít nhất 20 phút mỗi ngày, 5 ngày một tuần, có khả năng miễn dịch tốt hơn, ít khi bị ốm hơn.

- Tốt cho xương khớp: Đi bộ vào buổi sáng là cơ hội để mọi người tiếp xúc với thiên nhiên, với ánh mặt trời và hấp thụ vitamin D từ ánh nắng mặt trời. Điều này có lợi cho quá trình hấp thụ canxi của cơ thể, giúp tăng mật độ của xương và ngăn ngừa các tình trạng như loãng xương.

Elizabeth tươi cười rạng rỡ trước ống kính của giới truyền thông. Ảnh: (People, Page Six)

Lợi ích sức khỏe của trà đen

Một thói quen khác của diễn viên Elizabeth cũng rất đáng học hỏi là thói quen uống một tách trà vào buổi sáng. Trà đen chứa nhiều chất chống oxy hóa mạnh như theaflavin, flavonoid,... có thể đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

- Tốt cho da: Các chất chống oxy hóa trong trà đen có tác dụng giảm viêm tự nhiên, cải thiện lưu thông máu và chống lại các tác hại do gốc tự do gây ra. Điều này giúp làm chậm quá trình lão hóa của cơ thể cũng như quá trình lão hóa da, giúp da trông tươi tắn, rạng rỡ hơn.

- Bảo vệ sức khỏe tim mạch: Các chất chống oxy hóa trong trà đen có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch bằng cách hạn chế các yếu tố nguy cơ, bao gồm tình trạng tăng huyết áp, mỡ máu cao,...

- Giảm nguy cơ mắc ung thư: Các phát hiện của Viện Ung thư Quốc gia Anh chỉ ra rằng polyphenol trong trà có thể làm giảm nguy cơ phát triển khối u. Theo đó, thường xuyên uống trà đen có thể giúp giảm nguy cơ mắc ung thư da, ung thư vú, ung thư phổi và ung thư tuyến tiền liệt. Tuy nhiên, lợi ích này vẫn cần phải nghiên cứu thêm.