Heidi Klum là một trong những siêu mẫu hàng đầu của Đức từ thập niên 90 đến nay. Cô là người mẫu Đức đầu tiên trở thành thiên thần của Victoria's Secret, đồng thời xuất hiện trên trang bìa danh tiếng của Sports Illustrated Swimsuit Issue. Không chỉ thành công trong sự nghiệp người mẫu, Heidi Klum còn gây dấu ấn với vai trò giám khảo tại Germany's Next Top Model, America’s Got Talent và Project Runway.

Dù chỉ xuất hiện với tư cách khách mời trong phim Sex and the City, Heidi Klum vẫn để lại dấu ấn với thần thái siêu mẫu cuốn hút.

Heidi Klum là người mẫu Đức đầu tiên trở thành thiên thần của Victoria's Secret.

Ở tuổi 52, cô vẫn giữ được vóc dáng săn chắc, phong cách quyến rũ và mái tóc vàng óng ả đầy sức sống. Trên tài khoản Instagram cá nhân, nữ siêu mẫu thường xuyên chia sẻ hình ảnh khoe đường cong nóng bỏng. Vậy bí quyết nào giúp cô duy trì thân hình chuẩn siêu mẫu khi đã bước vào độ tuổi U60?

Bí quyết giữ dáng không phải nhịn ăn mà là ăn nhiều 3 món dưới đây

Trái với suy nghĩ rằng người mẫu phải nhịn ăn để giữ dáng, Heidi Klum khẳng định: "Tin đồn cho rằng người mẫu nhịn ăn là hoàn toàn sai. Tôi chỉ nghĩ rằng vì chúng tôi làm trong ngành này nên phải lựa chọn sáng suốt hơn".

Là một người yêu thích nấu ăn, Heidi Klum hạn chế ăn ngoài và tự chuẩn bị bữa ăn tại nhà cho bản thân và gia đình. Cô chia sẻ rằng việc này không chỉ giúp tiết kiệm chi phí mà còn kiểm soát lượng calo nạp vào, đảm bảo các bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng và lành mạnh. Đối với cô, chế độ ăn uống khoa học không phải là sự ép buộc mà là thói quen bền vững giúp duy trì sức khỏe lâu dài.

Thay vì ăn kiêng khắc nghiệt, cô tập trung vào chế độ dinh dưỡng khoa học với những thực phẩm giúp cơ thể no lâu, giàu dinh dưỡng và hỗ trợ giữ dáng. Trong đó, ba nhóm thực phẩm mà Heidi Klum đặc biệt yêu thích đã được khoa học chứng minh mang lại nhiều lợi ích:

1. Rau xanh và trái cây tươi

Rau xanh và trái cây là nguồn giàu chất xơ, vitamin và chất chống oxy hóa. Nghiên cứu đăng trên The American Journal of Clinical Nutrition cho thấy chế độ ăn giàu rau và trái cây giúp giảm nguy cơ béo phì, kiểm soát cân nặng và tăng cường sức khỏe tim mạch.

Rau xanh và trái cây là nguồn giàu chất xơ, vitamin và chất chống oxy hóa.

Heidi Klum thường bắt đầu ngày mới với một ly sinh tố rau củ hoặc bát trái cây tươi để cung cấp năng lượng mà không lo tăng cân.

Lưu ý: Không nên tiêu thụ quá nhiều trái cây ngọt như nho, xoài, chuối vì có thể làm tăng lượng đường trong máu. Nên kết hợp với protein hoặc chất béo lành mạnh để cân bằng dinh dưỡng.

2. Protein nạc

Protein nạc như ức gà, cá hồi, trứng và các loại đậu giúp duy trì khối lượng cơ bắp, tăng cảm giác no và hỗ trợ quá trình trao đổi chất. Theo nghiên cứu của Harvard T.H. Chan School of Public Health, chế độ ăn giàu protein nạc giúp tăng cường trao đổi chất và giảm mỡ hiệu quả hơn so với chế độ ăn giàu carbohydrate tinh chế.

Lưu ý: Hạn chế chế biến protein nạc bằng cách chiên rán vì có thể làm mất đi lợi ích dinh dưỡng và tăng lượng chất béo xấu.

Protein nạc như ức gà, cá hồi, trứng và các loại đậu giúp duy trì khối lượng cơ bắp...

3. Ngũ cốc nguyên hạt

Ngũ cốc nguyên hạt như yến mạch, gạo lứt, quinoa cung cấp chất xơ và năng lượng bền vững, giúp kiểm soát cân nặng tốt hơn so với thực phẩm chế biến sẵn.

Một nghiên cứu từ The Journal of Nutrition cho thấy ăn ngũ cốc nguyên hạt thường xuyên giúp giảm mỡ bụng và cải thiện sức khỏe chuyển hóa.

Lưu ý: Không nên lạm dụng ngũ cốc nguyên hạt vào buổi tối vì có thể gây đầy bụng và ảnh hưởng đến giấc ngủ.