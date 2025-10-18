Sao nữ hạng A bị tạp chí lớn đuổi khỏi thảm đỏ vì không mang tất của nhà tài trợ

Làng giải trí Hàn Quốc đang dậy sóng với tranh cãi về vì hình thức biến tướng của đêm tiệc LOVE YOUR W 2025, nhiều người nổi tiếng tham dự event này cũng theo đó dính ồn ào xoay quanh vấn đề trang phục. Công chúng những năm qua mặc định LOVE YOUR W là một sự kiện thời trang nay lại càng có cớ công kích khi tạp chí đình đám đã biến một chiến dịch ý nghĩa về ung thư vú thành sàn diễn phù phiếm, nơi các ngôi sao đến chỉ để khoe outfit và chụp ảnh sang chảnh hơn là lan tỏa thông điệp nhân văn.

Bữa tiệc LOVE YOUR W 2025 với hình thức xa hoa đang bị chỉ trích "làm màu", lợi dụng danh nghĩa ủng hộ bệnh nhân ung thư vú.

Ngược dòng thời gian về lại bữa tiệc LOVE YOUR W 2024, Dispatch khi ấy bất ngờ đưa tin một nữ diễn viên nổi tiếng bị ban tổ chức sự kiện này là tạp chí W Korea chặn lại ở khu vực chụp ảnh (photowall) vì cô này không mang đôi tất mà thương hiệu tài trợ yêu cầu. Ban đầu, danh tính nữ nghệ sĩ được giấu kín, nhưng sau đó tin tức độc quyền của star1 đã xác nhận người được nhắc đến chính là Park Bo Young.

Nguồn tin cho biết Park Bo Young được lên kế hoạch diện trang phục của một thương hiệu lớn (gọi tắt là V), nhưng vì vấn đề kích cỡ , cô không thể mang chiếc tất được gửi kèm . Dù vậy, ekip của W Korea vẫn kiên quyết không cho nữ diễn viên bước lên khu vực chụp ảnh chính thức , khiến cô buộc phải rời khỏi khu vực trong sự bối rối.

W Korea bị tố đã cắt bỏ hình nửa thân dưới của Park Bo Young vì nữ diễn viên không đi đôi tất do một nhãn hàng tài trợ.

Thông tin trên lập tức gây chú ý , bởi Park Bo Young vốn là gương mặt nổi tiếng với hình tượng trong sáng, chuyên nghiệp và rất được yêu mến. Việc cô bị "mời khỏi thảm đỏ" chỉ vì thiếu một món phụ kiện tài trợ khiến netizen phẫn nộ, cho rằng đây là minh chứng rõ ràng cho sự phô trương và giả tạo của W Korea:

"Một sự kiện về ung thư vú mà hành xử như show thời trang hạng sang?", "Thay vì tôn vinh phụ nữ, họ lại chỉ quan tâm ai mặc đồ tài trợ.", "Park Bo Young không đáng bị đối xử như thế - cô ấy luôn kín đáo, nghiêm túc mà.", "Đây là chiến dịch từ thiện hay buổi casting người mẫu vậy?"