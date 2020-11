Sao nữ gốc Việt vừa được chọn làm Công chúa Đông Nam Á của Disney: "Em gái" Ngô Thanh Vân, tham gia "The Croods 2" cùng Emma Stone, Ryan Reynolds gây ngỡ ngàng

Dù mới chỉ quen mặt với khán giả từ năm 2015 qua vai diễn trong Star Wars: The Last Jedi nhưng tới nay Kelly Marie Trần đã trở thành đại diện của sao nữ gốc Á thế hệ mới tại Hollywood.

Kelly Marie Trần có tên tiếng Việt là Loan Trần. Cô sinh ngày 17/1/1989, trong gia đình gốc Việt lao động phổ thông tại San Diego, California, Mỹ. Cha Kelly Marie Trấn làm việc tại cửa hàng Burger King còn mẹ làm việc tại một nhà tang lễ. Ở tuổi 31, cô gái gốc Việt thấp bé từng làm thêm ở tiệm bán sữa chua nay đã là nữ diễn viên của các bom tấn tỉ đô, sắp trở thành công chúa gốc Đông Nam Á đầu tiên của hãng Disney và sở hữu trong tay hàng loạt dự án hoành tráng.

Cô gái gốc Việt nổi tiếng không cần nhan sắc

Kelly Marie Trần đam mê diễn xuất từ nhỏ nhưng cô lại chọn theo học chuyên ngành Truyền thông tại đại học UCLA. Ngôi sao gốc Việt bắt đầu sự nghiệp bằng những vai nhỏ trong show truyền hình, video hài hước trên mạng, trong đó đáng chú ý nhất là các video của kênh hài College Humour. Dù khởi đầu khó khăn nhưng Kelly Marie Trần chưa bao giờ tắt lửa lạc quan. Ngược lại, khi nhìn về những năm tháng chật vật, cô luôn thấy biết ơn vì cha mẹ đã cho cô một cơ hội với cuộc sống.

Thành công bất ngờ đến với cô gái nhỏ chiều cao khiêm tốn và nhan sắc không nổi bật khi cô nhận được vai Rose Tico trong phần phim Star Wars: The Last Jedi năm 2017. Trong phim, Kelly Marie Trần cùng Ngô Thanh Vân thủ vai hai chị em chiến sĩ thuộc lực lượng quân kháng chiến. Sau cái chết của người chị Paige Tico, Rose có thêm động lực sống còn và trở thành nhân vật đóng góp đáng kể trong cuộc chiến.

Nữ diễn viên gốc Việt thủ vai cô thợ máy quả cảm trong Star Wars: The Last Jedi.

Đây không chỉ là vai diễn đầu tay của Kelly mà còn là vai diễn đặt dấu mốc quan trọng với nữ diễn viên gốc Á nói trong tại Hollywood. Nhờ có vai Tico, Kelly Marie Trần là người phụ nữ Mỹ gốc Á đầu tiên đảm nhận một vai trong tuyến chính của loạt phim Star Wars. Cô còn trở thành người phụ nữ châu Á đầu tiên lên trên trang bìa của Vanity Fair vào tháng 9.2017, nhân kỷ niệm 40 năm loạt phim Star Wars.

Khẳng định bản thân tại Hollywood

Hình ảnh của Kelly Marie Trần trong Star Wars đã khiến cô trở thành biểu tượng mới của các diễn viên gốc Đông Nam Á trên màn ảnh rộng thế giới. Câu chuyện truyền cảm hứng của Kelly đã góp phần giúp cô được hãng Disney lựa chọn vào vai trò lồng tiếng cho nhân vật chính Raya trong phim hoạt hình sắp ra mắt Raya and the Last Dragon. Kelly Marie Trần chính thức ghi tên mình thành nàng công chúa gốc Đông Nam Á đầu tiên của Disney. Trong Raya and the Last Dragon, cô sẽ góp giọng cùng Awkwafina, ngôi sao gốc Hoa đầu tiên đoạt giải Quả Cầu Vàng ở hạng mục nữ chính xuất sắc.

Hình tượng độc lập, mạnh mẽ của Kelly Marie Trần được tiếp nối trong vai diễn tiếp theo.

Với những thành công được chứng tỏ bằng thực lực và sức mạnh truyền cảm hứng, Kelly Marie Trần đang là nữ diễn viên gốc Việt thành công nhất Hollywood hiện nay. Nữ diễn viên trẻ đang liên tục "đắt khách" với các dự án mới đáng chú ý. Trong năm nay, Kelly Marie Trần sẽ công phá màn ảnh rộng ở vai trò lồng tiếng cho bom tấn hoạt hình The Croods: A New Age (tựa Việt: Gia Đình Croods: Kỷ Nguyên Mới). Cô vào vai Dawn, cô con gái của gia đình tiến hóa bậc cao nhưng không kém phần rắc rối Betterman. Là đứa con duy nhất trong gia đình Betterman, Dawn luôn bị bao bọc bởi ông bố và bà mẹ luôn bảo vệ con một cách thái quá và không bao giờ được phép bước ra ngoài bức tường an toàn mà họ đã dựng lên. Và tình bạn với Eep Crood (Emma Stone) đã giúp cô có được hành trình phiêu lưu của riêng mình và có đủ can đảm để sống cuộc sống của chính mình.



Kelly Marie Trần và vai diễn mới nhất trong The Croods 2.

"Dawn là người phải bước ra thế giới từ một môi truờng đã bao bọc cô ấy quá lâu. Và khi được trải nghiệm thế giới bên ngoài, cô ấy có vẻ trầm trồ rất trẻ con, cảm thấy tất cả mọi thứ đều màu nhiệm. Đối với tôi, cảm xúc khi được chính thức trở thành diễn viên, được bước đi trên trường quay Star Wars giúp tôi hình dung ra sự hào hứng mãnh liệt mà Dawn trải nghiệm", Kelly chia sẻ. Còn đạo diễn Joel Crawford hồi tưởng: "Chúng tôi đã tiến hành rất nhiều buổi thử vai để tìm kiếm một diễn viên lồng tiếng cho Dawn. Kelly Marie Trần chưa bao giờ tham gia trong một bộ phim hoạt hình, và sự háo hức mà Kelly dành cho bộ phim này cũng giống như sự háo hức mà Dawn dành cho Eep và thế giới của cô ấy." Kelly Marie Trần là thành viên mới toanh gia nhập vào dàn diễn viên lồng tiếng toàn sao của Gia Đình Croods: Kỷ Nguyên Mới. Bộ phim có sự tham gia của nhiều diễn viên hạng A như: Emma Stone, Ryan Reynolds, Nicolas Cage, Catherine Keener.



Dàn sao toàn "máu mặt" của The Croods 2.

Gia Đình Croods: Kỷ Nguyên Mới hiện đang chiếu tại các rạp trên toàn quốc, và nhận được vô số lời khen từ giới phê bình và khán giả.