Từng làm mưa làm gió màn ảnh thập niên 2000, dàn sao nhí Hoa Cỏ May luôn là đề tài được quan tâm của khán giả cho đến hiện tại. Trong dàn sao nhí tài năng của phim, cô bé Trang kính cận xinh xắn, được "người đưa kẻ đón" có cuộc sống ra sao sau 25 năm?

Trong Hoa Cỏ May, Bích Huyền vào vai Trang lúc nhỏ trong Hoa Cỏ May. Cô bé gây ấn tượng mạnh bởi hình tượng hoạt bát, thông minh, xinh xắn và gây ấn tượng với cặp kính cận. Trang khi nhỏ rất được các bạn nam yêu thích, nổi tiếng với cảnh được 2 bạn nam tranh nhau dẫn đi xem phim. Hình tượng Trang lúc nhỏ để lại ấn tượng sâu sắc cho người xem trong Hoa Cỏ May, còn nhỏ mà đã rất được săn đón.

Trang trong Hoa Cỏ May được săn đón

Bên cạnh Hoa Cỏ May, Bích Huyền còn ghi điểm với khán giả qua một loạt phim khác như Đội Đặc Nhiệm C21, Nhà Có Nhiều Cửa Sổ, Vòng Nguyệt Quế... sự nghiệp vô cùng rộng mở. Thế nhưng khi đóng Đội Đặc Nhiệm C21, Bích Huyền gặp biến cố lớn mất anh trai. Về sau, cô không thích nhắc đến phim này quá nhiều.

Sau biến cố, Bích Huyền vào Nam để sinh sống, tạm rời xa nghệ thuật một thời gian. Trải qua một thời gian dài và trưởng thành, cô mới có thể trở lại với phim ảnh. Thế nhưng đóng phim một giai đoạn nữa, Bích Huyền tiếp tục rời showbiz lần 2 để lấy chồng.

Nữ diễn viên gây bất ngờ lớn khi công khai kết hôn cùng một doanh nhân ngoại quốc vào năm 2012, rồi thời gian cho cuộc sống và gia đình. Sau khi làm vợ, cô tiếp tục đóng phim nhưng thưa thớt dần rồi tuyên bố giải nghệ vào năm 2018.

Bích Huyền hiện tại

Bích Huyền từng chia sẻ: "Sau khi lập gia đình, tôi có em bé nên dành toàn bộ thời gian chăm sóc chồng con, quyết định rời xa showbiz". Lời tuyên bố của sao nhí một thời khiến khán giả nuối tiếc nhưng cũng vui mừng vì cô đã tìm được bến đỗ. Hiện tại ở tuổi gần 40, Bích Huyền vẫn rất tươi trẻ và xinh đẹp, có thói quen lành mạnh như tập yoga, thể dục, đọc sách để tận hưởng, duy trì cuộc sống tốt đẹp.