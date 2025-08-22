Từ nhỏ, Wanbi Tuấn Anh từng có thời gian ngắn tham gia đội kịch Tuổi Ngọc, đặt những bước đi đầu tiên trong nghệ thuật. Khi lên cấp 3 tại Trường THPT Trưng Vương, với chiều cao nổi bật 1m80 cùng nụ cười rạng rỡ, Tuấn Anh nhanh chóng trở thành hot boy được nhiều bạn bè hâm mộ.

Chính lợi thế ngoại hình đã giúp anh nhận về hàng loạt lời mời chụp ảnh quảng cáo cho các tạp chí và thương hiệu lớn. Bên cạnh vai trò là ca sĩ, anh còn lấn sân sang diễn xuất, từng góp mặt trong các bộ phim như Áo cưới thiên đường, Hồn ma siêu quậy.

Wanbi Tuấn Anh từng gây ấn tượng với công chúng các ca khúc tự sáng tác mang tên Cho em và Từng ngày qua. Năm 2008, anh trở thành một hiện tượng khi hát ca khúc mang tên Đôi mắt.

Từ khi ngồi trên ghế nhà trường, Wanbi Tuấn Anh đã nổi bật với ngoại hình sáng

Ca khúc Đôi mắt đã đưa tên tuổi của anh vụt sáng và được đông đảo khán giả yêu mến

Năm 2009, Wanbi Tuấn Anh phát hiện ra thị lực của mình ngày càng kém. Anh được bác sĩ chuẩn đoán là có khối u ở tuyến yên trong não - căn bệnh hiếm, trên thế giới trung bình một triệu người mới có một người mắc phải. 3 năm sau, nam ca sĩ tuyên bố ngưng hoạt động nghệ thuật và tiết lộ căn bệnh với khán giả.

Dù từng trải qua ca phẫu thuật tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM), nhưng không lâu sau, căn bệnh của anh lại tái phát. Có những lúc suy sụp, nam ca sĩ vẫn chọn giấu kín để gia đình không phải lo lắng; ngoài người quản lý thân cận, hầu như không ai biết rõ tình trạng bệnh của anh.

Anh phát hiện thị lực của mình ngày càng kém đi nên đã tới bệnh viện để kiểm tra

Các bác sĩ chẩn đoán Wanbi Tuấn Anh có một khối u ở tuyến yên trong não, gây ảnh hưởng đến thị lực

Nam ca sĩ từng chia sẻ: "Tôi sốc vì bệnh nhưng tự động viên không được gục ngã vì phải là điểm tựa của mẹ và em gái sau sự ra đi của ba. Gia đình không thể gánh thêm bất kỳ nỗi đau nào, tôi giấu không cho mẹ biết. Sau một thời gian, bệnh tái phát, mắt tôi lại yếu đi nhiều.

Dần dần, mẹ cũng từ từ hiểu ra nên phải cho mẹ biết. Nhìn mẹ khóc vì lo cho mình, lần đầu tiên tôi có cảm giác tim mình thắt lại vì đau đớn. Rồi mọi người gom góp tiền bạc cho tôi sang Singapore điều trị. Lần đầu tiên tôi có cảm giác đứng giữa sự sống và cái chết. Cảm giác đó khó tả lắm!".

Đến năm 2010, khi sức khỏe suy yếu nghiêm trọng và không thể tiếp tục che giấu gia đình, Wanbi Tuấn Anh được đưa sang Singapore để điều trị. Sau khi chữa trị, thị lực của anh tạm thời ổn định, cho phép nam ca sĩ quay lại sân khấu, chạy show và thực hiện thêm một số dự án âm nhạc mới. Thời điểm đó, nghệ sĩ Việt đã cùng nhau tổ chức đêm nhạc đóng góp tiền giúp anh.

Đây là căn bệnh hiếm, trên thế giới trung bình một triệu người mới có một người mắc phải

Tháng 7/2013, khi lên cơn sốt cao kèm khó thở, anh được gia đình đưa vào bệnh viện cấp cứu. Sáng hôm sau, Wanbi Tuấn Anh bày tỏ mong muốn được trở về nhà. Đến chiều 21/7, nam ca sĩ trút hơi thở cuối cùng, ra đi khi mới 26 tuổi. Đông đảo sao Việt vô cùng tiếc nuối và xót xa vì anh là người có tài năng, tính tình hiền lành thân thiện.

Sau thời gian chiến đấu với bệnh tật, Wanbi Tuấn Anh đã qua đời vào năm 2013