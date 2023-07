Sao nam Hàn xứng danh 'vựa hài' nổi bật nhất hiện tại

Mới đây, tvN đã "nhá hàng" teaser mới của bộ phim "Nghệ thuật săn quỷ và nấu mỳ 2". Ở đoạn video này, nhân vật được giới thiệu là Na Jeok Bong. Không ngoài dự đoán, anh chàng đã mang đến nhiều tiếng cười cho khán giả.

Nhân vật Na Jeok Bong trong "Nghệ thuật săn quỷ và nấu mỳ 2".

Trên mạng xã hội, đã có chẳng ít cư dân mạng để lại những bình luận thể hiện sự thích thú:

- Nhìn quả tóc nổ bỏng ngô kìa, haha. - Anh lại hề nữa rồi. Xin một lần nghiêm túc đi anh ơi. - Em nhìn anh là đã thấy hài rồi. - Thực sự mình thấy anh ấy là một diễn viên có năng lực, đối diễn với bạn diễn rất khá. Tiếp tục học hỏi và phát huy nha anh. Nguồn: K Love

Đảm nhận vai diễn nói trên là "cây hài mới nổi" Yoo In Soo, người từng "gây bão" vì quá hài hước khi hóa thân thành nhân vật Bang Sam Sik trong bộ phim đình đám "Người mẹ tồi của tôi" mới khép lại cách đây 1 tháng.

Trong "Người mẹ tồi của tôi", nhân vật Bang Sam Sik của Yoo In Soo rất hài hước và được nhiều khán giả yêu thích.

Nói thêm về ngôi sao sinh năm 1998, anh là gương mặt còn khá mới ở làng phim xứ Hàn. Năm 2017, Yoo In Soo bắt đầu xuất hiện trên màn ảnh với vai phụ trong các bộ phim "Forgotten" và "Cô nàng mạnh mẽ Do Bong Soon".

Sau đó, nam diễn viên liên tiếp góp mặt trong một số dự án phim nhưng phải đến siêu phẩm "Ngôi trường xác sống", Yoo In Soo mới để lại được nhiều ấn tượng trong lòng công chúng. Được biết, trong tác phẩm này anh vào vai phản diện Yoon Gwi Nam.

Bộ phim "Nghệ thuật săn quỷ và nấu mỳ 2" có sự góp mặt của Yoo In Soo sẽ phát sóng vào ngày 29/7 trên tvN.