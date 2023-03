Sao nam đóng chính 2 phim Việt đình đám hiện nay: Từ kỹ sư, vận động viên đến cái tên ăn khách trên sóng truyền hình

Ngoài loạt phim giờ vàng trên sóng VTV, khán giả mê phim truyền hình Việt thời gian gần đây còn dành sự chú ý cho hai tác phẩm. Đó lạ Vạn Dặm Nhân Sinh lên sóng trên kênh VTV9 và Tình Yêu Dối Lừa của TTVH1. Trong đó Tình Yêu Dối Lừa còn lọt top 2 phim có rating cao nhất Việt Nam hiện tại. Điểm trùng hợp là cả hai bộ phim này đều có chung một nam chính là gương mặt đang lên của truyền hình Việt: Nguyễn Quốc Trường Thịnh.

Vạn Dặm Nhân Sinh (Ảnh: VTV9)

Tình Yêu Dối Lừa (Ảnh: THVL)

Hai vai diễn với hai màu sắc trái ngược

Ở Tình Yêu Dối Lừa, Nguyên Quốc Trường Thịnh vào vai Khải Quốc, người mà khán giả gọi với cái tên "chàng trai 900 đô" vì xuất thân giàu có. Điển trai, nhà giàu lại còn chung tình với nữ chính, Khải Quốc trở thành hình mẫu lý tưởng của mọi cô gái. Anh ở bên Khánh My từ khi My còn yêu Việt Bách tới lúc My phát hiện ra mình bị lừa dối, anh vẫn ở bên để bảo vệ, nâng niu cô gái này.

(Ảnh: THVL)

Đang là soái ca vạn người mê ở Tình Yêu Dối Lừa, sang Vạn Dặm Nhân Sinh, Trường Thịnh lại sắm vai phản diện khiến ai nấy ức chế. Trong phim anh vào vai Tâm, cậu con trai được mẹ chiều chuộng từ nhỏ nên không coi ai ra gì. Lười nhát, bất tài, ỷ lại, Tâm là kẻ gián tiếp gây ra cái chết của mẹ, khi chính anh bắt mẹ đi vay tiền cho mình mua nhà, kết quả bà bị tai nạn qua đời. Ngay khi mẹ chết, Tâm vội vàng bắt bố chia tài sản, còn đổ hết mọi tội lỗi lên đầu em gái, người trước đó không cho mẹ và mình vay tiền.

(Ảnh: VTV9)

Từ tay ngang diễn xuất đến nam thần mới nổi của màn ảnh Việt

Đóng một lúc hai phim nhưng Trường Thịnh không hề khiến khán giả nhầm lẫn giữa hai nhân vật của mình. Có điều này là bởi khả năng nhập vai, khắc hoạ nhân vật tương đối tốt của anh. Xem diễn xuất của anh ở thời điểm hiện tại, ít ai ngờ Trường Thịnh là một tay ngang diễn xuất. Anh từng theo học ngành kỹ sư kinh tế vận tải biển, cũng từng làm việc cho một công ty hàng hải, chuyên mảng giao nhận. Bên cạnh đó, với lợi thế hình thể, Trường Thịnh còn từng là vận động viên Taekwondo và Điền kinh, giành nhiều giải thưởng, huân chương.

(Ảnh: FBNV)

Sau khi nghỉ công việc kỹ sư kinh tế, Trường Thịnh có một khoảng thời gian thất nghiệp và được một người bạn giới thiệu đi đóng quảng cáo. Sau khi casting, anh được bất ngờ được chọn ngay với yêu cầu là phải học thêm diễn xuất. Lập tức, Quốc Thịnh đăng ký học lớp dạy diễn xuất ngắn hạn tại Hãng phim Xuân Phước và sau đó lại đăng ký học thêm tại IDECAF. Nhờ có năng khiếu nghệ thuật bẩm sinh, nên khóa học kết thúc, Quốc Thịnh được chọn vào vai phản diện Trịnh Hâm trong vở nhạc kịch Tiên Nga, diễn chung với NSƯT Thành Lộc.

(Ảnh: FBNV)

Vở kịch thành công đặc biệt, cũng nhờ vậy Trường Thịnh ghi được dấu ấn với công chúng. Kết quả là sau đó, anh được mời vào một loạt các vai chính, thứ chính trong phim truyền hình và sitcom. Trước Tình Yêu Dối Lừa và Vạn Dặm Nhân Sinh, Trường Thịnh từng góp mặt trong loạt dự án như Mẹ Trùm, Cali Mùa Hoa Vàng, Hoa Trong Bão, Mật Mã Chuông Gió,…

(Ảnh: FBNV)

Tổng hợp