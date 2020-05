Sao Hàn kết hôn với mối tình đầu: Tài tử “Thử thách thần chết” chung thủy với tình 13 năm, chuyện tình Taeyang với minh tinh hiếm có

Người ta hay nói tình đầu thường là mối tình để lại nhiều xúc cảm và khiến ta day dứt nhiều nhất. Bởi đây là tình yêu khó đơm hoa kết trái vì nhiều lí do khác nhau. Đặc biệt, với đặc thù công việc của người nổi tiếng thì việc gìn giữ mối tình đầu lại càng khó khăn hơn nhiều. Tuy vậy, 4 cặp đôi sao Hàn sau đây đã chứng minh điều hoàn toàn ngược lại. Họ đã kết hôn và sống hạnh phúc với mối tình đầu tiên khiến ai nấy đều phải ngưỡng mộ.

1. Cha Tae Hyun

Không chỉ là một diễn viên và nghệ sĩ giải trí tài năng, Cha Tae Hyun còn được biết đến là mẫu đàn ông lý tưởng có cuộc sống đời tư vô cùng trong sạch và đáng ngưỡng mộ. Tuy nhiên, điều mà nhiều người ngưỡng mộ nhất lại chính là câu chuyện tình yêu của anh và vợ - Choi Suk Eun, mối tình đầu ngọt ngào nhất nhì showbiz Hàn, chưa một ngày nguội lạnh dù đã trải qua hơn 2 thập kỷ.

Cha Tae Hyun và Choi Suk Eun là cặp đôi nổi tiếng nhất nhì showbiz Hàn.

Cha Tae Hyun lần đầu gặp Choi Suk Eun khi đang học lớp 11. Lần đầu gặp gỡ, Cha Tae Hyun đã đem lòng yêu Choi Suk Eun và quyết định sẽ gắn bó với cô suốt cả cuộc đời. Tuy trải qua quãng thời gian với nhiều sóng gió và vô số lần hợp tan, Cha Tae Hyun và Choi Suk Eun đã quyết định về chung một nhà vào năm 2016 sau 13 năm yêu nhau.

Choi Suk Eun cũng chính là bạn gái đầu tiên và duy nhất của Cha Tae Hyun.

Được biết, vợ của Cha Tae Hyun là nhà soạn nhạc có tiếng và cô cũng là người sáng tác ca khúc tựa đề cho album đầu tiên của Cha Tae Hyun năm 2001 và album thứ 2 năm 2003. Hiện anh có gia đình hạnh phúc bên vợ và 3 nhóc tì vô cùng đáng yêu, một bé trai và hai bé gái.

Tổ ấm tình yêu hạnh phúc của vợ chồng Cha Tae Hyun khiến không ít người ngưỡng mộ.

2. Taeyang (BIGBANG)

Min Hyo Rin là tình đầu và cũng là tình cuối của Taeyang.

Cặp đôi lần đầu gặp nhau trên trường quay MV "1AM" của Taeyang vào năm 2014. Cả 2 đã bí mật hẹn hò trong khoảng thời gian 2 năm trước khi đi đến quyết định công khai vào tháng 6/2015. Min Hyo Rin chính thức trở thành cô gái đầu tiên Taeyang hẹn hò. Kể từ đó, Taeyang đã không ngừng thể hiện tình cảm của mình dành cho nữ diễn viên. Thậm chí, Taeyang còn thừa nhận rằng bạn gái chính là nàng thơ trong các ca khúc nổi tiếng do anh sáng tác.

Tuy đặc thù công việc bận rộn nhưng giọng ca chính của BIGBANG vẫn luôn sắp xếp thời gian bên cạnh bạn gái. Không ít lần, người hâm mộ bắt gặp hình ảnh tay trong tay giản dị mà rất đỗi ngọt ngào của cặp đôi.

Taeyang và Min Hyo Rin tay trong tay dạo phố như bao cặp đôi bình thường khác.

Tháng 2/2018, Taeyang và Min Hyo Rin đã chính thức về chung một nhà bằng một hôn lễ đẹp như cổ tích trước khi nam idol nhập ngũ. Đây là cái kết viên mãn cho mối tình kéo dài 4 năm sau nhiều khó khăn và ồn ào từ phía dư luận. Hiện tại đôi vợ chồng trẻ đã đoàn tụ với nhau sau khi Taeyang xuất ngũ trở về.

Không hề ồn ào và rất đỗi giản dị và, câu chuyện tình yêu của Taeyang và Min Hyo Rin vẫn là niềm ao ước của biết bao người.

3. Oh Jung Se

Ít ai biết rằng, vợ của nam diễn viên Oh Jung Se - Ahn Hee Sun cũng chính là người bạn thanh mai trúc mã của anh. Trên chương trình "Happy Together", Oh Jung Se thổ lộ anh đã gặp tình yêu đầu vào năm lớp 6, khi giáo viên nói rằng các học sinh có thể tìm bạn cặp với bất cứ ai mình thích.



Nam diễn viên Oh Jung Se.

Sau đó, Oh Jung Se đã quyết định thổ lộ với người mình "crush" và cũng chính là người vợ hiện tại – Ahn Hee Sun. Nam diễn viên tiết lộ, trong 19 năm yêu nhau, họ chỉ chia tay 1 lần trong vòng 3 tháng và không hề xảy ra nhiều tranh cãi hay xung đột.

Vào năm 2006, sau gần 2 thập kỷ yêu nhau, Oh Jung Se đã quyết định cầu hôn với tình đầu và cũng là tình cuối đời mình. Họ vẫn đang sống hạnh phúc cùng 2 đứa con, một trai và một gái.

4. Jung Dong Ha

Ca sĩ Jung Dong Ha đã kết hôn với mối tình đầu vào năm 2014. Được biết, hai người đã gặp nhau ở trường đại học và vợ nam ca sĩ không phải người nổi tiếng. Trong thời gian hẹn hò, Jung Dong Ha không ít lần nhắc đến mối tình ngọt ngào với công chúng. Cặp đôi đã chính thức đi đến hôn nhân sau 8 năm hẹn hò.

Nam ca sĩ Jung Dong Ha cũng "yên bề gia thất" với mối tình đầu.

Nguồn: KB