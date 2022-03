Sáng ra đầu ngõ đã bị đòi tiền, người chồng tức tối về nhà vạch trần vợ nào ngờ phản ứng của cô khiến anh chết lặng

Nếu người đàn ông có sự nghiệp vững vàng và nền tảng kinh tế tốt, nhiều chị em sẽ nghĩ rằng anh ấy có thể lo toan chu đáo cho gia đình. Nhưng phải tới lúc trải qua hiện thực khốc liệt của hôn nhân, bạn mới có thể nhận ra rằng, bản thân tự lực cánh sinh vẫn là tốt nhất. Không thể quá dựa dẫm, trông cậy vào ai đâu các nàng à. Cuộc sống tiềm ẩn quá nhiều thứ bất trắc, lắm vấn đề phải lo. Khi bạn dồn hết hi vọng vào người đàn ông, sớm muộn cũng sẽ mệt mỏi. Câu chuyện mâu thuẫn hôn nhân của C. dưới đây là một ví dụ như thế.

Sáng ra bị cô bán thịt đầu ngõ đòi tiền, người chồng tức tối về nhà vạch trần vợ

Sau khi lấy chồng, C. quyết định nghỉ việc ở nhà. Cô không gắn bó với môi trường công sở nữa, vì bản thân người phụ nữ hi vọng sẽ trở thành hậu phương vững chắc cho chồng. Vả lại, ở thời điểm ấy, C. rất tự tin vào mức thu nhập của ông xã, nghĩ rằng anh sẽ cáng đáng được tốt mọi thứ kể cả khi cô mang thai.

Ảnh minh họa.

Những lúc không làm việc nhà, C. ngồi vào máy khâu, tạo nên một vài bộ quần áo hoặc sửa chữa cho hàng xóm nếu cần. Cô cũng có một chút thu nhập từ công việc này, tuy nhiên khá ít ỏi, chẳng đáng là bao. Nếu mua những đồ dùng cần thiết cho phụ nữ hàng tháng thì cũng hết sạch.

Chồng của C. sẽ đưa cho vợ khoản tiền để đi chợ, đó là khoản cố định. Nếu hết thì C. xin thêm, tuy nhiên anh ấy lại khá "chặt" trong khoản tiền nong. Thành ra bản thân C. đôi lúc thấy khó xử và hơi bực mình.

Đặc biệt, cứ hễ chồng của C. bị vợ xin thêm tiền, anh ta sẽ bắt lỗi, trách móc đối phương nhiều hơn, song toàn là những điều vô lý. Khi thì là việc vụn vải may vá ảnh hưởng tới sức khỏe, khi thì chê C. nấu ăn không vừa ý. Dần dần, người phụ nữ đã tỉnh ngộ, cô thấy cuộc hôn nhân vốn không hề đơn giản như mình hằng tưởng tượng.

Có một lần, chồng C. đi làm nhưng ra đến đầu ngõ thì cô bán thịt đã gọi lại. Người này nhắc chồng C. là hãy trả tiền thịt của 3 hôm nay vì thấy C. chẳng có động thái gì. Mới sáng ngày ra, bị đòi tiền như vậy thì chồng C. rất tức tối. Tuy nhiên anh cũng đi làm vì sợ muộn. Tới buổi trưa về nhà, người đàn ông đã nổi đóa, quát mắng vợ thậm tệ. Anh cho rằng vợ mua sắm hoang phí, để người bán thịt còn kêu ca.

Không chỉ vậy, chồng C. còn mở cửa, như thể để hàng xóm biết "bộ mặt thật" của vợ. C. cay đắng cúi đầu, cô chẳng ngờ được lại tới ngày bản thân rơi vào cảnh khốn cùng đến vậy.

Phản ứng sau đó của cô vợ khiến người đàn ông chết lặng

C. mang ví từ trong phòng ngủ ra đưa cho chồng. Trong đó không còn một đồng nào. Cô nghẹn ngào nói:

"Có một chuyện bây giờ tôi mới dám cho anh biết. Nhiều khi hết tiền không dám xin, tôi còn phải vay bố mẹ đẻ. Giờ mẹ tôi còn đang ốm, tôi không dám xin xỏ gì. Nên tôi mới xin nợ hàng thịt vài hôm. Tính là mấy hôm nữa, anh có lương thì tôi sẽ trả người ta. Cuộc sống của tôi quá mệt mỏi rồi. Nếu anh tiếc rẻ chút tiền sáng nay, tôi sẽ cố gắng trả anh. Rồi chúng ta ai đi đường nấy, tôi quá mệt mỏi khi lúc nào cũng phải dựa dẫm một người ích kỷ rồi".

Ảnh minh họa.

C. còn nói tiếp: "Anh nghĩ cơm tự dưng mà có, nhà tự dưng mà sạch, quần áo tự dưng mà được phơi à? Hãy đi tìm một người vợ xứng tầm hơn!".

Nói xong, C. vào phòng ngủ, định dọn đồ đạc. Tuy nhiên chồng cô sau giây phút chết lặng, anh đã ngăn cản vợ. Trước những lời nghẹn ngào đó, anh thấy bản thân quá hẹp hòi, ích kỷ. Đây có lẽ là một bài học lớn dành cho các cặp vợ chồng. Trước khi lấy nhau, hãy bàn bạc nhiều hơn về chuyện tài chính. Đặc biệt, người phụ nữ cũng không nên thụ động trong chi tiêu. Cứ mạnh dạn làm những gì trong khả năng của bạn để tạo ra thật nhiều thu nhập. Không chỉ để nuôi bản thân, tự lập, mà còn là lấy được tiếng nói trong cuộc hôn nhân.

https://afamily.vn/sang-ra-dau-ngo-da-bi-doi-tien-nguoi-chong-tuc-toi-ve-nha-vach-tran-vo-nao-ngo-phan-ung-cua-co-khien-anh-chet-lang-2022031112554576.chn