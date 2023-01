Đâu là những tín hiệu “lão hóa” của làn da?

Bước vào tuổi 35, nhịp sống vội vã vô tình cuốn theo nhan sắc và tuổi trẻ của phái đẹp. Không một ai có thể né tránh được điều này. Thông thường đến tuổi 35 là đến độ tuổi da lão hóa theo thời gian.

Lão hóa da có thể chia làm 2 loại:

- Lão hóa da do các yếu tố ngoại sinh: Nghĩa là do ánh nắng, do ô nhiễm môi trường, do vấn đề chăm sóc da tác động làm cho da bị lão hóa sớm.

- Loại lão hóa thứ 2 là khi đến tuổi thì da bị lão hóa: Đối với người da trắng thì quá trình này có thể nhanh hơn, sớm hơn, nhưng đối với người da vàng thì lão hóa da sẽ bắt đầu từ 25-30 tuổi.

Quá trình lão hóa da sẽ nhanh hơn từ tuổi 25. Đây là lúc các thành phần cấu tạo da là collagen (tạo độ đàn hồi cho da), elastin (tạo độ dẻo dai cho da) và glycosaminoglycans hoặc GAGs (giữ nước cho da) có dấu hiệu suy giảm. Sự thiếu hụt các thành phần này là những nhân tố chủ chốt trong sự hình thành của nếp nhăn và quá trình lão hóa ở làn da.

Những “tín hiệu” lão hóa điển hình bao gồm:

- Làn da xuất hiện các đốm đồi mồi

- Các vết tăng giảm sắc tố trên da mặt

- Xuất hiện các nếp nhăn nhỏ

- Da bắt đầu chảy xệ

- Xuất hiện các phần giãn mạch

Để chống lão hóa da, chị em cần nhớ 3 điều:

1. Sử dụng “kem chống nắng” là biện pháp cơ bản để chống lão hóa

Ánh nắng mặt trời tác động tiêu cực vào cơ thể là do các bức xạ cực tím (tia UV) của mặt trời. Có 3 loại là UVA, UVB và UVC. Trong đó, tia UVC có khả năng gây ung thư rất cao. Nhưng nhờ tác dụng bảo vệ của tầng ozon nên các tia UCV hầu như không thể "xuyên thấu" tới bề mặt trái đất và ít gây ảnh hưởng tới con người. Hai loại tia còn lại UVA và UVB có thể làm tổn thương da, gây lão hóa sớm cho da.

Tránh ánh nắng và bôi kem chống nắng là biện pháp basic để chúng ta chống lão hóa cho làn da. Nhưng trên thực tế thì thì hầu như chị em tuổi 35 lại rất sơ sài trong khâu quan trọng nhất này.

Nhiều bạn đến thăm khám nói với bác sĩ rằng, chỉ khi nào ra nắng mới dùng kem chống nắng. Tuy nhiên, các nghiên cứu đã chứng minh, khi bạn ngồi làm việc trên màn hình máy tính, hay ngồi trong ô tô… thì chúng ta vẫn chịu ảnh hưởng bởi ánh nắng như nhau. Vì thế dù ngồi làm việc trong nhà, ngồi trong ô tô hay đi dưới trời nắng… thì vẫn cần phải bôi kem chống nắng. Tốt nhất bạn nên bôi kem chống nắng ngày ít nhất 4 lần, 3 tiếng bôi 1 lần.

2. Ăn thực phẩm giàu vitamin A, vitamin C và giảm stress

Một số thực phẩm bổ sung các hoạt chất giúp chúng ta ngăn ngừa lão hóa cho da. Một trong những hoạt chất này nổi tiếng nhất là vitamin A, hay còn gọi là Retinol. Vì thế, chúng ta có thể lựa chọn các sản phẩm chứa nhiều vitamin A, ví dụ rau quả màu da cam như cà rốt, ớt chuông… để ăn và tăng cường vitamin cho cơ thể. Đây là giải pháp chống lão hóa cho da từ bên trong vô cùng quan trọng.

Ngoài ra, một loại vitamin nổi tiếng thứ 2 cũng sẽ giúp chúng ta ngăn ngừa lão hóa là vitamin C. Vitamin C có khả năng detox cho da giúp da có thể chống lại ô nhiễm môi trường và kháng lại các gốc tự do. Vì vậy các sản phẩm có chứa vitamin C như hoa quả chua, hoa quả có múi là những loại hoa quả có chứa rất nhiều vitamin C rất tốt cho cơ thể.

Ngoài những loại vitamin cần thiết giúp chống lão hóa da thì bạn có thể tăng cường uống nước, tăng cường thể dục thể thao, đây là những phương pháp giúp cho chất lượng cuộc sống của chúng ta tốt hơn, giúp cho chúng ta hạn chế stress. Và vì thế da của chúng ta cũng sẽ đẹp hơn.

3. Tránh các sai lầm thường gặp để làn da không bị lão hóa nhanh

Bước vào tuổi 35, bạn đã có rất nhiều trải nghiệm trong công việc cuộc sống. Tuy nhiên, có một số sai lầm trong khi chăm sóc da bạn vẫn có thể mắc phải khi bước vào 35 tuổi.

Các sai lầm thường gặp khi chăm sóc da mà chị em tuổi 35 thường gặp đó là:

- Thường xuyên massage

- Sử dụng sản phẩm không rõ nguồn gốc

- Xông hơi quá nhiều

- Bôi quá nhiều kem dưỡng

- Thường xuyên quan tâm và soi gương quá nhiều để quan sát da mặt

Tất cả những thói quen này làm cho da của chúng ta xấu đi, cho nên bạn hãy bớt những thói quen không tốt này đi để làn da khỏe mạnh, tươi trẻ và tràn đầy sức sống hơn nhé.