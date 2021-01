Sang năm mới, bác sĩ nhắn nhủ chị em cứ làm 4 điều này thì da sẽ mịn đẹp lên từng ngày, sớm chạm level không tỳ vết

Chăm sóc da là hành trình đòi hỏi sự kiên trì, bền bỉ, không hề có điểm dừng. Và dù bạn đã chạm tới làn da đáng mơ ước hay chưa thì những tips gìn giữ và cải thiện làn da đẹp lên từng ngày vẫn vô cùng cần thiết. Sang đến năm 2021, các bác sĩ và chuyên gia khuyên bạn cứ thực hiện những điều đơn giản sau đây, đảm bảo da từ xấu cũng thành mịn căng, không tỳ vết; còn với làn da đã ổn áp thì sẽ còn đẹp nữa, đẹp mãi.

1. Dùng sản phẩm chứa acid để giữa da sạch mụn

"Ngay cả khi làn da đã sạch mụn, bạn cũng nên chăm sóc cẩn thẩn để đề phòng mụn quay trở lại", theo bác sĩ Joshua Zeichner tại New York. Và như thế, bạn không chỉ phải điều trị các đốm mụn mà còn cần chăm sóc cho toàn mặt.

Chuyên gia làm đẹp Adriana Martino tại Skinney Medspa, New York khuyên chị em nên kết thân với sản phẩm chứa glycolic hoặc salicylic acid để giúp "chặn đứng các đốm mụn, ngăn không cho chúng bùng phát". Cụ thể, các loại toner chứa AHA/BHA là những lựa chọn hết sức lý tưởng để đầu tư.

2. Bôi kem chống nắng chăm chỉ để ngăn da xỉn màu

"Lý do hàng đầu khiến các đốm nâu hình thành chính là để làn da tiếp xúc với ánh nắng", bác sĩ Joshua nhấn mạnh. "Khi mà bạn đã thành công trong việc xóa mờ các đốm nâu, cải thiện tình trạng tăng sắc tố da, hãy chắc chắn là bản thân không quên bôi kem chống nắng hàng ngày. Bạn cần chọn sản phẩm chống nắng phổ rộng, có chỉ số tối thiểu là SPF 30".

Josie Holmes – chuyên gia làm đẹp tại New York còn gợi ý bạn nên kết thân với các thành phần làm sáng da như vitamin C và rễ cam thảo. Đặc biệt là khi vitamin C có khả năng bảo vệ làn da của bạn khỏi các gốc tự do, thành phần này càng cần thiết để thêm vào quy trình nhằm chống lão hóa toàn diện.

3. Dùng retinol

"Tiếp tục dùng những thành phần như retinol sẽ giúp làm mờ nếp nhăn theo thời gian. Điều quan trọng cần nhớ rằng đừng lười hay bỏ qua các sản phẩm đặc trị, chăm chỉ dùng thì collagen mới được tăng sinh, kết cấu da của bạn sẽ trở nên kiên cố hơn", theo bác sĩ Joshua.

4. Giữ cho da luôn đủ ẩm

Trước tiên, để đảm bảo làn da luôn ẩm mọng, bạn cần phải phân biệt được sự khác nhau giữa da bị mất nước và da khô. Theo chuyên gia Holmes: "Khi làn da bị mất nước, nó sẽ cần được cấp nước còn khi da khô thì là đang thiếu hụt dầu tự nhiên". Trong khi da khô là một loại da thì da mất nước là tình trạng gây nên bởi những sản phẩm quá nặng đô, hoặc là do thời tiết.

Chuyên gia Martino khuyên bạn nên: "Dùng sữa rửa mặt dạng kem dành cho da khô, và sản phẩm có thành phần Hyaluronic Acid để da được cấp ẩm, căng mọng quanh năm suốt tháng". Bên cạnh đó, "tẩy da chết cũng là nhiệm vụ quan trọng để giảm tình trạng da khô, xỉn màu; đồng thời đem đến vẻ tươi mới, sáng căng cho làn da".

Nguồn: The Klog