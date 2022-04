Sáng C - tối A: Quy tắc giảm mỡ bụng nhanh gọn, giúp da dẻ mịn màng trắng sáng nguyên cả mùa Hè

Với những tín đồ skin care, công thức "sáng C - tối A" đã trở nên quá quen thuộc. Sáng dùng vitamin C để chống lão hóa, giúp da trắng sáng và cũng là bước đệm nhân đôi hiệu quả bảo vệ da của kem chống nắng; trong khi tối là lúc bạn cần dùng vitamin A (ví dụ retinol...) để cải thiện độ mịn màng, săn chắc cho làn da.

"Sáng C - tối A": Quy tắc giảm mỡ bụng nhanh gọn tại nhà

Không chỉ áp dụng trong lĩnh vực dưỡng da, quy luật "sáng C - tối A" còn áp dụng cả chế độ ăn uống tiêu mỡ giảm cân giúp chị em có được vóc dáng thon thả, vòng bụng gọn gàng.

Tương tự như bước skin care, để đốt mỡ giảm cân bạn nên nạp các loại trái cây có vitamin C vào buổi sáng và các loại có nhiều vitamin A vào buổi tối trước khi đi ngủ.

Cách hiệu quả nhất để các chị em nạp đủ vitamin C và A vào cơ thể mỗi ngày chính là uống nước ép/ sinh tố rau củ quả. Duy trì uống nước trái cây mỗi ngày, cơ thể có thể nhận đủ các enzyme thực phẩm từ trái cây tươi hoặc rau quả để kích hoạt chức năng trao đổi chất và giúp thanh lọc cơ thể, tiêu mỡ giảm cân nhanh chóng.

Vitamin C cho buổi sáng

Nước ép/ sinh tố ổi

Ổi có hàm lượng vitamin C gấp 4 lần cam và còn được biết đến như một loại trái cây làm trắng da và giảm cân cực kỳ hiệu quả. Ổi cũng không phải là loại quả quá ngọt hay có độ chua quá gắt nên rất tốt cho vóc dáng cũng như sức khỏe khi bạn ăn/ uống vào buổi sáng.

Nước ép/ sinh tố kiwi



Hàm lượng vitamin C trong trái kiwi rất cao, có thể tăng cường hệ thống miễn dịch và là một chất dinh dưỡng cần thiết để chống lão hóa cho làn da và cơ thể. Vitamin C trong quả kiwi còn có tác dụng dưỡng da và làm trắng da, có nhiều chất xơ giúp thúc đẩy quá trình tiêu hóa, giúp chị em giảm cân hiệu quả an toàn.

Tuy nhiên kiwi cũng khá chua nên nếu uống buổi sáng bạn hãy mix cùng táo để giảm độ gắt của kiwi.

Nước ép cà rốt

Một cách bổ sung vitamin C dễ dàng mà hiệu quả khác đến từ nước ép cà rốt. Cà rốt là một loại củ giàu vitamin C và kali. Các thành phần này giúp da cải thiện độ đàn hồi, đồng thời giúp tái tạo các tế bào trên da. Nhờ đó, da bạn sẽ luôn mang vẻ ngoài sáng mịn và khỏe mạnh.

Nước ép cà rốt không giúp bạn giảm cân cấp tốc nhưng lại chứa vitamin A, carotenoid, các chất chống oxy hóa khác... giúp giảm mỡ, tạo điều kiện để giảm cân và ngăn ngừa biến chứng liên quan đến béo phì.

Vitamin A cho buổi tối

Sinh tố/ nước ép cà chua

Chỉ cần uống 240ml nước ép cà chua là bạn đã có thể đáp ứng đủ nhu cầu vitamin C và 22% nhu cầu vitamin A hàng ngày. Chất lycopene trong cà chua là chất xơ hòa tan trong chất béo nên sau khi đun nóng sẽ được cơ thể hấp thụ tốt hơn, vậy nên hãy làm nóng cà chua trước khi ép, hiệu quả giảm cân tiêu mỡ sẽ tốt hơn nhiều.

Sinh tố chanh leo + mật ong

Chanh leo là loại trái cây nhất định phải ăn trong mùa Hè, có vị chua ngọt, thanh nhiệt, có nhiều chất dinh dưỡng rất cao, đặc biệt là vitamin A, magie, sắt, kẽm... Uống nước chanh leo mật ong 4 - 5 lần/tuần sẽ giúp bạn giảm 2 - 4kg trong vòng hai tuần một cách nhanh chóng.

Sinh tố/ nước ép đu đủ

Đu đủ cũng là loại trái cây rất giàu vitamin A. Đồng thời phần cùi sáng chứa nhiều beta carotene và papain, ăn nhiều có thể thúc đẩy quá trình tiêu hóa và làm chậm quá trình lão hóa da. Hàm lượng vitamin C, A và E trong đu đủ rất cao cũng sẽ giúp tiêu hóa năng lượng tốt hơn, ngăn ngừa cơ thể tích tụ các tế bào mỡ thừa gây tăng cân.

