Sáng 27/6: Có thêm 50 ca mắc COVID-19 trong nước, riêng TP Hồ Chí Minh là 40 ca

Thông tin diễn biến dịch COVID-19 ở Việt Nam:

Tính từ 19h30 ngày 26/6 đến 6h ngày 27/6 có 50 ca mắc mới (BN15276-15325) ghi nhận trong nước tại TP. Hồ Chí Minh (40), Long An (7), Bắc Giang (3); trong đó 43 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa.

Tính đến 6h ngày 27/6:



- Việt Nam có tổng cộng 13.565 ca ghi nhận trong nước và 1.760 ca nhập cảnh.

- Số lượng ca mắc mới ghi nhận trong nước tính từ ngày 27/4 đến nay là 11.995 ca, trong đó có 3.363 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

- Có 14 tỉnh đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới trong cộng đồng: Yên Bái, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Tuyên Quang, Sơn La, Ninh Bình, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Bạc Liêu, Điện Biên, Đắk Lắk, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Phú Thọ.

- Có 12 tỉnh không có lây nhiễm thứ phát trên địa bàn: Hòa Bình, Nam Định, Phú Thọ, Quảng Nam, Trà Vinh, Bắc Kạn, Gia Lai, An Giang, Kiên Giang, Khánh Hòa, Quảng Ngãi, Cần Thơ.

- Số lượng xét nghiệm từ 29/4/2021 đến nay đã thực hiện 2.862.036 xét nghiệm cho 6.692.198 lượt người.

Tình hình điều trị:



- Số ca âm tính với SARS-CoV-2:

+ Lần 1: 370

+ Lần 2: 125

+ Lần 3: 152

- Số ca tử vong: 74 ca.

- Số ca điều trị khỏi: 6.137 ca.

Thông tin chi tiết các ca mắc mới:

- 3 CA BỆNH (BN15276-BN15278) ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang: là các trường hợp trong khu cách ly và khu vực đã được phong toả. Kết quả xét nghiệm ngày 26/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

- 7 CA BỆNH (BN15279-BN15285) ghi nhận tại Long An: 4 ca là F1 của BN14919, 1 ca liên quan đến ổ dịch Công ty may Dinsen, 2 ca là các trường hợp F1, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 25-26/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến số 1 tỉnh Long An.

- 40 CA BỆNH (BN15286-BN15325) ghi nhận tại TP. Hồ Chí Minh: 18 ca là các trường hợp F1 đã được cách ly, 1 ca liên quan đến Công ty Trung Sơn, 18 ca liên quan đến ổ dịch Khu công nghiệp Tân Phú Trung - Củ Chi, 3 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 25-26/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

Số người cách ly: Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 177.486, trong đó:

- Cách ly tập trung tại Bệnh viện: 1.996

- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 42.303

- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 133.187

Thông tin tiêm chủng:

Tính đến 16 giờ ngày 26/6/2021, tổng cộng đã thực hiện tiêm 3.299.232 liều vắc xin phòng COVID-19. Trong đó, số người đã được tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng COVID-19 là 155.488 người.



Có thêm 211.729 người được tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trong ngày 26/6/2021 tại 28 tỉnh/TP và các cơ sở y tế của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng như sau:

1- Hà Nội: 2.580

2- Hải Phòng: 36

3- Nam Định: 2.082

4- Hà Nam: 43

5- Thanh Hóa: 763

6- Bắc Giang: 5.190

7- Bắc Ninh: 10.648

8- Quảng Ninh: 450

9- Nghệ An: 847

10- Lạng Sơn: 540

11- Cao Bằng: 191

12- Sơn La: 168

13- Thừa Thiên Huế: 268

14- Quảng Nam: 3.015

15- Quảng Ngãi: 2.830

16- Ninh Thuận: 702

17- Đắc Lắc: 950

18- Đắc Nông: 97

19- TP Hồ Chí Minh: 158.120

20- Bà Rịa Vũng Tàu: 650

21- Đồng Nai: 610

22- Tiền Giang: 1.545

23- Lâm Đồng: 1.820

24- Cần Thơ: 664

25- Đồng Tháp: 3.684

26- Bình Dương: 612

27- Bình Phước: 283

28- Kiên Giang: 5.829

29- BV/Viện/Trường: 449

30- BỘ CÔNG AN: 168

31- BỘ QUỐC PHÒNG: 5.895